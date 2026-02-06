Вышло исследование: самые продаваемые автомобили в Европе и неожиданный лидер

6 февраля 2026, 07:48
Sandero вновь лидирует по продажам в Европе: итоги и неожиданные перемещения в топе
Европейский рынок легковых автомобилей в 2025 году удивил не только сохранением лидера, но и заметными перестановками в первой десятке. Какие модели смогли укрепить свои позиции, а кто потерял долю - эксперты раскрывают детали. Почему эти изменения важны для автолюбителей и что они говорят о предпочтениях покупателей - разбираемся в материале.
По итогам 2025 года хэтчбек Dacia Sandero вновь оказался на вершине европейского автомобильного рынка, несмотря на снижение продаж. Как сообщает агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на JATO Dynamics, за год было реализовано 238,5 тысячи экземпляров этой модели - это на 11% меньше, чем годом ранее, однако этого объема хватило, чтобы Sandero сохранил статус самого востребованного автомобиля Европы.
Вторую строчку рейтинга занял Renault Clio, который, напротив, показал положительную динамику: продажи выросли на 6% и достигли 229,3 тысячи машин. Такой результат позволил Clio удержаться в числе главных фаворитов европейских покупателей. На третье место поднялся кроссовер Volkswagen T-Roc, прибавивший 4% к прошлогодним показателям и разошедшийся тиражом в 210,1 тысячи экземпляров.
Далее в списке следует Volkswagen Golf, который, несмотря на снижение спроса на 10%, все еще остается одним из самых узнаваемых автомобилей на рынке - его выбрали 194,5 тысячи европейцев. Пятерку лидеров замыкает Toyota Yaris Cross, продажи которой составили 190 тысяч единиц, что на 2% меньше, чем в 2024 году.
В десятку самых популярных моделей также вошли Volkswagen Tiguan (187 тысяч, +17%), Peugeot 208 (184,9 тысячи, -8%), Peugeot 2008 (171 тысяча, +6%), Dacia Duster (168,9 тысячи, -4%) и Opel Corsa (165,8 тысячи, +2%). Эти цифры наглядно демонстрируют, что даже в условиях перемен на рынке и колебаний спроса некоторые модели сохраняют устойчивую популярность, а другие - неожиданно теряют позиции.
Эксперты отмечают, что европейский рынок продолжает меняться под влиянием экономических факторов, новых экологических стандартов и изменений в предпочтениях покупателей. Снижение продаж у лидеров и рост у некоторых конкурентов говорят о том, что борьба за внимание потребителей становится все более острой. В то же время, несмотря на общее падение спроса, Dacia Sandero удерживает лидерство, что свидетельствует о высокой привлекательности модели для массового покупателя.
Напомним, Dacia - румынский автомобильный бренд, входящий в состав концерна Renault Group. Компания известна своими доступными и практичными моделями, которые пользуются спросом не только в Европе, но и на других рынках. Sandero, дебютировавший в 2007 году, быстро стал одним из самых продаваемых автомобилей в своем сегменте благодаря сочетанию цены, надежности и простоты обслуживания. За годы присутствия на рынке модель неоднократно обновлялась, что позволило ей оставаться актуальной и востребованной среди покупателей с разными запросами.
К слову, в одном из недавних материалов мы уже рассматривали, как на российском рынке легких коммерческих автомобилей сохраняется стабильность, несмотря на общее замедление. Тогда эксперты отмечали, что лидеры сегмента не сдают позиций, а отечественные бренды продолжают доминировать. Подробнее о том, какие модели оказались в центре внимания и что это значит для бизнеса, можно узнать в публикации о вторичном рынке LCV в России.
Dacia Sandero уже не первый год удерживает статус одного из самых доступных и популярных автомобилей в Европе. Модель сочетает в себе простоту конструкции, экономичность и современный дизайн, что делает ее привлекательной для широкой аудитории. Благодаря поддержке Renault Group, Sandero регулярно получает обновления и адаптируется к новым требованиям рынка. Этот хэтчбек часто выбирают как для личного пользования, так и для корпоративных парков, что дополнительно укрепляет его позиции в рейтингах продаж. Успех Sandero наглядно демонстрирует, что даже в условиях жесткой конкуренции и меняющихся трендов можно оставаться в числе лидеров, если грамотно сочетать цену, качество и функциональность.
Похожие материалы Дачия, Рено, Фольксваген, Тойота, Опель, Пежо
-
20.01.2026, 20:11
Dacia Sandero вновь стала самой продаваемой легковушкой Европы в 2025 году
Dacia Sandero снова удивила европейский рынок. Модель опередила именитых конкурентов. Покупатели выбирают доступность и практичность. Что стоит за этим успехом? В 2026 году ситуация только обостряется.Читать далее
-
26.12.2025, 15:19
Сравнение самых доступных авто Европы 2025 года: кто лучший среди бюджетников
Цены на новые машины продолжают расти. В Европе осталось всего четыре модели дешевле 15 тысяч евро. Эксперты проверили их в деле. Итоги теста оказались неожиданными. Какой автомобиль оказался самым выгодным — читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 08:58
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
Renault Clio обновился и стал длиннее. В салоне появились новые экраны и материалы. Гибридная версия обещает экономию топлива. Но есть ли подводные камни? Узнайте, что скрывает новинка.Читать далее
-
17.12.2025, 13:22
Renault Clio пятого поколения останется в продаже в Великобритании до 2026 года
Renault не спешит прощаться с актуальным Clio в Великобритании. Для модели 2026 года предложили четыре комплектации и снизили стартовую цену до 17 995 фунтов (1,9 млн рублей). Покупателей ждут новые опции и знакомые силовые агрегаты. Открыт прием заказов, поставки начнутся в начале 2026 года.Читать далее
-
12.12.2025, 07:53
Volkswagen T-Roc выдержал серию краш-тестов и получил высшую оценку Euro NCAP
Volkswagen T-Roc вновь оказался в центре внимания. Компактный кроссовер прошел серию сложных испытаний. Эксперты Euro NCAP оценили его безопасность на высшем уровне. Результаты тестов удивили даже скептиков. Узнайте, чем T-Roc выделился среди конкурентов.Читать далее
-
24.11.2025, 05:10
Рейтинг надежности TÜV 2026: какие автомобили не могут пройти техосмотр с первого раза?
Новый отчет о надежности удивил всех. Электромобили впервые оценили по-новому. Один популярный кроссовер провалил тест. Его проблемы оказались очень серьезными. Узнайте, кто возглавил свежий рейтинг.Читать далее
-
30.10.2025, 15:41
Эти модели Toyota не подорожают из-за нового утильсбора в России
В России скоро изменят утильсбор. Цены на многие авто вырастут. Но не на все модели Toyota. Мы подготовили список машин-исключений. Узнайте, что можно будет купить выгодно.Читать далее
-
28.10.2025, 12:32
В Китае назвали самые надежные бензиновые автомобили 2025 года
Эксперты составили свежий рейтинг надежности. Владельцев машин опросили по 177 пунктам. Результаты исследования оказались весьма любопытными. Некоторые популярные марки сильно удивили россиян.Читать далее
-
23.10.2025, 16:34
Какие кроссоверы останутся доступными после реформы утильсбора в России
В России меняют правила игры. Новый утильсбор скоро вступит в силу. Он серьезно изменит автомобильный рынок. Мощные иномарки станут невыгодными. Но останутся интересные варианты. Составлен список таких кроссоверов.Читать далее
-
08.02.2026, 07:10
GMC Hummer EV 2024 года потерял почти 60 тысяч долларов за 16 тысяч миль пробега
Электрический пикап GMC Hummer EV 2024 года с максимальной комплектацией и пробегом 16 тысяч миль был продан на аукционе за сумму, почти вдвое меньшую рекомендованной цены. Эта сделка наглядно демонстрирует, как быстро меняется рынок дорогих электромобилей и какие риски несут владельцы таких машин.Читать далее
-
08.02.2026, 07:01
Harley-Davidson Rev Falcon: уникальный кастом из Тайваня с неожиданным подходом
В Тайване кастомайзинг мотоциклов давно стал командной работой: мастера объединяют усилия, чтобы создавать по-настоящему уникальные проекты. Один из таких примеров - свежий Harley-Davidson Rev Falcon, собранный под руководством дизайнера Fangster. Почему этот байк вызвал интерес у экспертов и что отличает его от других кастомов - разбираемся в материале.Читать далее
