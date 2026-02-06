Вышло исследование: самые продаваемые автомобили в Европе и неожиданный лидер

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дмитрий Новиков

6 февраля 2026, 07:48

Европейский рынок легковых автомобилей в 2025 году удивил не только сохранением лидера, но и заметными перестановками в первой десятке. Какие модели смогли укрепить свои позиции, а кто потерял долю - эксперты раскрывают детали. Почему эти изменения важны для автолюбителей и что они говорят о предпочтениях покупателей - разбираемся в материале.

По итогам 2025 года хэтчбек Dacia Sandero вновь оказался на вершине европейского автомобильного рынка, несмотря на снижение продаж. Как сообщает агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на JATO Dynamics, за год было реализовано 238,5 тысячи экземпляров этой модели - это на 11% меньше, чем годом ранее, однако этого объема хватило, чтобы Sandero сохранил статус самого востребованного автомобиля Европы.

Вторую строчку рейтинга занял Renault Clio, который, напротив, показал положительную динамику: продажи выросли на 6% и достигли 229,3 тысячи машин. Такой результат позволил Clio удержаться в числе главных фаворитов европейских покупателей. На третье место поднялся кроссовер Volkswagen T-Roc, прибавивший 4% к прошлогодним показателям и разошедшийся тиражом в 210,1 тысячи экземпляров.

Далее в списке следует Volkswagen Golf, который, несмотря на снижение спроса на 10%, все еще остается одним из самых узнаваемых автомобилей на рынке - его выбрали 194,5 тысячи европейцев. Пятерку лидеров замыкает Toyota Yaris Cross, продажи которой составили 190 тысяч единиц, что на 2% меньше, чем в 2024 году.

В десятку самых популярных моделей также вошли Volkswagen Tiguan (187 тысяч, +17%), Peugeot 208 (184,9 тысячи, -8%), Peugeot 2008 (171 тысяча, +6%), Dacia Duster (168,9 тысячи, -4%) и Opel Corsa (165,8 тысячи, +2%). Эти цифры наглядно демонстрируют, что даже в условиях перемен на рынке и колебаний спроса некоторые модели сохраняют устойчивую популярность, а другие - неожиданно теряют позиции.

Эксперты отмечают, что европейский рынок продолжает меняться под влиянием экономических факторов, новых экологических стандартов и изменений в предпочтениях покупателей. Снижение продаж у лидеров и рост у некоторых конкурентов говорят о том, что борьба за внимание потребителей становится все более острой. В то же время, несмотря на общее падение спроса, Dacia Sandero удерживает лидерство, что свидетельствует о высокой привлекательности модели для массового покупателя.

Напомним, Dacia - румынский автомобильный бренд, входящий в состав концерна Renault Group. Компания известна своими доступными и практичными моделями, которые пользуются спросом не только в Европе, но и на других рынках. Sandero, дебютировавший в 2007 году, быстро стал одним из самых продаваемых автомобилей в своем сегменте благодаря сочетанию цены, надежности и простоты обслуживания. За годы присутствия на рынке модель неоднократно обновлялась, что позволило ей оставаться актуальной и востребованной среди покупателей с разными запросами.

К слову, в одном из недавних материалов мы уже рассматривали, как на российском рынке легких коммерческих автомобилей сохраняется стабильность, несмотря на общее замедление. Тогда эксперты отмечали, что лидеры сегмента не сдают позиций, а отечественные бренды продолжают доминировать. Подробнее о том, какие модели оказались в центре внимания и что это значит для бизнеса, можно узнать в публикации о вторичном рынке LCV в России.

Dacia Sandero уже не первый год удерживает статус одного из самых доступных и популярных автомобилей в Европе. Модель сочетает в себе простоту конструкции, экономичность и современный дизайн, что делает ее привлекательной для широкой аудитории. Благодаря поддержке Renault Group, Sandero регулярно получает обновления и адаптируется к новым требованиям рынка. Этот хэтчбек часто выбирают как для личного пользования, так и для корпоративных парков, что дополнительно укрепляет его позиции в рейтингах продаж. Успех Sandero наглядно демонстрирует, что даже в условиях жесткой конкуренции и меняющихся трендов можно оставаться в числе лидеров, если грамотно сочетать цену, качество и функциональность.

Упомянутые модели: Dacia Sandero, Renault Clio (1 503 000 Р), Volkswagen T-Roc, Toyota Yaris Cross, Opel Corsa, Peugeot 2008 (от 1 329 000 Р)
Упомянутые марки: Dacia, Renault, Volkswagen, Toyota, Opel, Peugeot
