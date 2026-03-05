Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

5 марта 2026, 18:30

Первый купе-кроссовер Dacia сменил имя с C-Neo на Striker — премьера и детали новой модели

Dacia готовит к запуску Striker - свой первый купе-кроссовер C-сегмента, который ранее был известен как проект C-Neo. Модель обещает стать более премиальной версией Bigster и может изменить восприятие бренда на рынке. Ожидается официальная премьера уже 10 марта.

Появление Dacia Striker на рынке может изменить расстановку сил в сегменте доступных кроссоверов. Компания, которая долгое время воспринималась исключительно как бюджетный бренд в составе Renault, решилась на реализацию более амбициозного проекта. Striker — это не просто очередная новинка, а попытка Dacia выйти за рамки привычного образа и предложить покупателям нечто большее, чем просто практичный автомобиль по низкой цене.

Модель Striker, ранее известная под кодовым именем C-Neo, станет первым купе-кроссовером в истории марки. Согласно данным автоизданий, официальная премьера новинки назначена на 10 марта, и уже сейчас известно, что автомобиль будет позиционироваться как более дорогая и стильная альтернатива популярному Бигстеру. Такой шаг выглядит вполне логичным, ведь успех Бигстера наглядно продемонстрировал, что у Dacia есть потенциал для расширения и выхода в новые для себя ниши.

Внешний вид Striker обещает быть заметно более динамичным и современным по сравнению с другими моделями бренда. Благодаря купеобразному силуэту, выразительным линиям кузова и акценту на премиальных деталях дизайна новинка должна привлечь внимание не только традиционных поклонников марки, но и тех автолюбителей, которые раньше не рассматривали Dacia в качестве варианта для покупки. Внутри автомобиля предлагается улучшенная отделка, расширенный список опций и современные решения, которые отражают новый курс компании.

Примечательно, что Dacia не боится проводить параллели с такими игроками, как Tesla, подчеркивая собственную уникальность и способность ломать стереотипы. Если раньше бренд ассоциировался исключительно с экономичностью, то теперь ставка делается на гармоничное сочетание доступности и стиля. Именно это может стать главным преимуществом Striker перед конкурентами, особенно в условиях растущего интереса к кроссоверам с необычным исполнением.

По мнению экспертов, запуск Striker — это не только попытка укрепить позиции Dacia в Европе, но и реальный шанс привлечь совершенно новую аудиторию. В то время как многие автопроизводители уходят с рынка или вынужденно сокращают модельные ряды, появление столь яркой новинки может стать важным событием для всего сегмента. Ожидается, что Striker будет предлагаться с современными силовыми установками, включая гибридные версии, что позволит ему соответствовать актуальным экологическим требованиям и общемировым тенденциям.

Таким образом, Dacia Striker — это не просто очередная модель, а настоящий символ перемен для бренда. Компания делает ставку на смелый дизайн, расширенную функциональность и повышение качества, чтобы выйти на новый уровень и изменить отношение к себе даже у самых скептически настроенных автолюбителей.

Упомянутые марки: Dacia, Renault
