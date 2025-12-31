Китайцы снова удивляют — новый Dahaidao 500 GS-ADV копирует Honda Africa Twin и поражает характеристиками

31 декабря 2025, 06:39
Dahaidao 500 GS-ADV: китайский турэндуро с внешностью Africa Twin и запасом хода 1000 км
Китайский турэндуро Dahaidao 500 GS-ADV удивляет не только внешним сходством с Honda Africa Twin, но и техническими решениями. Мотоцикл получил два топливных бака и запас хода почти 1000 км. Цена новинки приятно удивляет, а оснащение не уступает именитым конкурентам.
Китайские производители мотоциклов давно славятся своей технологией быстрого переосмысления удачных идей мировых брендов. На этот раз компания Chongqing Hengjian Motorcycle Manufacturing представила турэндуро Dahaidao 500 GS-ADV, который сразу же вызывает ассоциации с классической Honda Africa Twin. Внешний облик новинки настолько близок к японскому оригиналу, что различить их с первого взгляда сможет не каждый.
Однако сходство не ограничивается только внешне. В основе Dahaidao 500 GS-ADV лежит проверенный рядный двухцилиндровый двигатель Loncin KE 500, который уже давно используется в различных китайских моделях. Этот мотор выдает 48 л.с. и 43 Нм крутящего момента, который обеспечивает достойную динамику для мотоцикла такого класса. Инженеры оснастили байк длинноходными подвесками, спицованными колесами размером 19/17 дюймов (или опционально 21/18), а также двумя радиальными суппортами, что обеспечивает надежность на бездорожье.
Особое внимание уделяется топливной системе. Помимо основного бака на 22 литра, мотоцикл получил дополнительный задний бак на 17 литров. В сумме это почти 40 литров топлива, что позволяет преодолевать до 1000 километров без дозаправки. Подобный ход редко встречается даже на более дорогих и известных моделях. Для дальних поездок предусмотрены регулируемое по высоте сиденье и ветровик, а также современная 6,5-дюймовая TFT-панель с беспроводными функциями и системой контроля давления в шинах.
Безопасность и комфорт на бездорожье состоят из прямых элементов, включая массивные дуги и защиту картера, выполненные в стиле Africa Twin. При этом стоимость Dahaidao 500 GS-ADV остается весьма демократичной — около 4250 долларов (333 000 рублей), что делает его привлекательным для тех, кто ищет доступный и функциональный турэндуро.
Несмотря на явное заимствование внешности и технических решений, производитель не планирует использовать эту модель на рынках США и Европы, учитывая возможные последствия для бизнеса. Тем не менее, появление Dahaidao 500 GS-ADV – это своеобразный сигнал крупным брендам: спрос на компактные и доступные турэндуро с большим запасом хода только растет. Возможно, именно такие проекты подтолкнут мировых лидеров к созданию новых интересных моделей для путешествий.
Похожие материалы Хонда
-
31.12.2025, 06:12
Владение автомобилем в Шанхае: сколько реально стоит содержать машину в мегаполисе
Владение машиной в Шанхае - это не только расходы на топливо и ремонт. Здесь даже получение номеров превращается в отдельный квест. Какие траты ждут автолюбителя в этом городе? Узнайте, что влияет на стоимость содержания авто и как избежать лишних расходов.Читать далее
-
31.12.2025, 05:36
Широкоформатная Toyota GR86 с агрессивным обвесом может стать реальностью уже скоро
Toyota и Lexus продолжают уверенно наращивать позиции в США. Виртуальный проект GR86 с широким кузовом вызвал ажиотаж среди поклонников. Ожидается, что концепт может получить реальное воплощение. Подробности о перспективах новинки держатся в секрете.Читать далее
-
30.12.2025, 19:46
Визуализации нового Volvo V90 Cross Country намекают на возвращение универсалов в США
Американский рынок автомобилей всегда удивляет. Универсалы долгое время были в тени кроссоверов и пикапов. Но свежие рендеры Volvo V90 Cross Country заставляют задуматься о переменах. Неужели универсалы снова станут актуальны в США? Узнайте, что может изменить привычный расклад.Читать далее
-
30.12.2025, 19:04
Jaguar Type 00 превращается в роскошный седан для взыскательных клиентов
Jaguar готовит необычный флагман, который удивит даже самых требовательных. Дизайнер из Милана предложил свежий взгляд на концепт Type 00. Виртуальная версия получила задние двери и привычные зеркала. Ожидается, что новинка привлечет внимание любителей роскоши.Читать далее
-
30.12.2025, 18:59
Subaru готовит масштабное обновление модельного ряда к 2026 году
Subaru готовит сразу шесть премьер для автосалона в Токио 2026 года. Компания интригует поклонников намеками на новые модели. Среди них ожидаются Levorg STI и WRX с механической коробкой. Подробности держатся в секрете, но интерес к новинкам уже подогрет. Следите за развитием событий – будет жарко.Читать далее
-
30.12.2025, 18:42
Китайский мотоцикл CJ Adept 700 Solo: тест-драйв и впечатления от городской езды
CJ Adept 700 Solo - китайский мотоцикл, вдохновленный британским стилем. Он сочетает узнаваемый дизайн и оригинальные технические решения. В тесте раскрываем особенности управляемости и комфорта. Узнайте, чем удивляет этот байк в реальных условиях.Читать далее
-
30.12.2025, 18:29
Geely Monjaro против Jaecoo J8: какой кроссовер выбрать
Geely Monjaro и Jaecoo J8 - два крупных кроссовера, которые борются за внимание покупателей. Мы сравнили их дизайн, оснащение и поведение на дороге. Результаты удивили даже опытных автолюбителей. Какой из них выбрать - решать вам.Читать далее
-
30.12.2025, 17:47
Лучшие китайские кросс и эндуро мотоциклы для разных бюджетов
Обзор самых интересных китайских кросс и эндуро мотоциклов. Узнайте, какие модели попали в рейтинг, чем они отличаются и на что обратить внимание при выборе. В статье рассмотрены плюсы и минусы разных комплектаций, а также особенности двигателей. Не пропустите советы по покупке и важные нюансы.Читать далее
-
30.12.2025, 17:34
Belgee X70 глазами владельцев и экспертов: плюсы, минусы и нюансы эксплуатации
Белорусский кроссовер Belgee X70 вызывает интерес у российских водителей. В материале собраны реальные плюсы и минусы модели. Эксперты делятся впечатлениями от тестов и эксплуатации. Подробности о комфорте, надежности и оснащении. Читайте, чтобы узнать, подходит ли X70 для вас.Читать далее
-
30.12.2025, 16:55
Сколько стоит обслуживание Geely Monjaro, Coolray и Tugella на 60 тысячах км
Geely уверенно держит позиции на российском рынке. Но сколько стоит обслуживание их кроссоверов? Мы разобрали расходы на ТО Monjaro, Coolray и Tugella за 60 000 км. Узнайте, какие нюансы ждут владельцев и на чем можно сэкономить.Читать далее
