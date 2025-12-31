Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

31 декабря 2025, 06:39

Китайцы снова удивляют — новый Dahaidao 500 GS-ADV копирует Honda Africa Twin и поражает характеристиками

Китайский турэндуро Dahaidao 500 GS-ADV удивляет не только внешним сходством с Honda Africa Twin, но и техническими решениями. Мотоцикл получил два топливных бака и запас хода почти 1000 км. Цена новинки приятно удивляет, а оснащение не уступает именитым конкурентам.

Китайские производители мотоциклов давно славятся своей технологией быстрого переосмысления удачных идей мировых брендов. На этот раз компания Chongqing Hengjian Motorcycle Manufacturing представила турэндуро Dahaidao 500 GS-ADV, который сразу же вызывает ассоциации с классической Honda Africa Twin. Внешний облик новинки настолько близок к японскому оригиналу, что различить их с первого взгляда сможет не каждый.

Однако сходство не ограничивается только внешне. В основе Dahaidao 500 GS-ADV лежит проверенный рядный двухцилиндровый двигатель Loncin KE 500, который уже давно используется в различных китайских моделях. Этот мотор выдает 48 л.с. и 43 Нм крутящего момента, который обеспечивает достойную динамику для мотоцикла такого класса. Инженеры оснастили байк длинноходными подвесками, спицованными колесами размером 19/17 дюймов (или опционально 21/18), а также двумя радиальными суппортами, что обеспечивает надежность на бездорожье.

Особое внимание уделяется топливной системе. Помимо основного бака на 22 литра, мотоцикл получил дополнительный задний бак на 17 литров. В сумме это почти 40 литров топлива, что позволяет преодолевать до 1000 километров без дозаправки. Подобный ход редко встречается даже на более дорогих и известных моделях. Для дальних поездок предусмотрены регулируемое по высоте сиденье и ветровик, а также современная 6,5-дюймовая TFT-панель с беспроводными функциями и системой контроля давления в шинах.

Безопасность и комфорт на бездорожье состоят из прямых элементов, включая массивные дуги и защиту картера, выполненные в стиле Africa Twin. При этом стоимость Dahaidao 500 GS-ADV остается весьма демократичной — около 4250 долларов (333 000 рублей), что делает его привлекательным для тех, кто ищет доступный и функциональный турэндуро.

Несмотря на явное заимствование внешности и технических решений, производитель не планирует использовать эту модель на рынках США и Европы, учитывая возможные последствия для бизнеса. Тем не менее, появление Dahaidao 500 GS-ADV – это своеобразный сигнал крупным брендам: спрос на компактные и доступные турэндуро с большим запасом хода только растет. Возможно, именно такие проекты подтолкнут мировых лидеров к созданию новых интересных моделей для путешествий.

Упомянутые марки: Honda
FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
