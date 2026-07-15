Концепты Kayoibako-K и K-Vision: как Daihatsu и Toyota переосмыслили компактные коммерческие автомобили

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

15 июля 2026, 19:05

Daihatsu показал Kayoibako-K и K-Vision: новые электрокеи с акцентом на практичность

Daihatsu показал Kayoibako-K и K-Vision: новые электрокеи с акцентом на практичность

Концепты Kayoibako-K и K-Vision: как Daihatsu и Toyota переосмыслили компактные коммерческие автомобили

Daihatsu показал Kayoibako-K и K-Vision: новые электрокеи с акцентом на практичность

На Japan Mobility Show дебютировали концепты Daihatsu Kayoibako-K и K-Vision, которые могут изменить подход к городским перевозкам и отдыху на природе. Оба автомобиля ориентированы на современные технологии и функциональность, что особенно актуально для рынка Японии.

На Japan Mobility Show дебютировали концепты Daihatsu Kayoibako-K и K-Vision, которые могут изменить подход к городским перевозкам и отдыху на природе. Оба автомобиля ориентированы на современные технологии и функциональность, что особенно актуально для рынка Японии.

Японский автопром продолжает удивлять свежими решениями для городских условий и коммерческих задач. На выставке Japan Mobility Show компания Daihatsu вывела на сцену сразу два концепта, которые могут задать новые стандарты в сегменте кей-каров. Речь идет о Kayoibako-K — компактном электрическом фургоне с возможностью превращения в кемпер, и K-Vision — футуристичном гибриде с акцентом на доступные технологии.

Kayoibako-K сразу привлек внимание своим необычным обликом: строгие линии, квадратный силуэт и выразительные светодиодные фары, напоминающие глаза. В основе концепции — идея модульности, как у контейнеров, что подчеркивает и название. По словам президента Toyota Кожи Сато, в будущем линейка таких машин будет напоминать ассортимент коробок: большие — для Toyota, маленькие — для Daihatsu.

Внутри коммерческой версии — только водительское кресло, минималистичная панель и грузовой отсек, который можно адаптировать под разные задачи, включая доставку на «последней миле». Искусственный интеллект помогает оптимизировать пространство и маршруты.

Особого внимания заслуживает и кемпер-версия Kayoibako-K. Она получила выдвижную крышу-палатку, лестницу сзади, маркизу и комплект складной мебели. Для поездок вне города предусмотрены внедорожные шины и светодиодная балка на крыше. Судя по отсутствию воздухозаборников и наличию зарядного порта, речь идет о полностью электрической платформе. Хотя о серийном производстве пока не объявлено, модель может стать преемником популярного Atrai, который также был представлен на выставке в виде электрической мастерской для детей.

Второй концепт — K-Vision — ориентирован на массового потребителя, которому важны современные технологии и экономичность. Автомобиль построен на платформе DNGA, оснащен гибридной установкой с функцией самозарядки и внешним источником питания, способным поддерживать работу бытовых приборов до четырех дней при отключении электричества. Габариты K-Vision идентичны моделям Tanto и Move, что делает его потенциально интересным для широкой аудитории.

Дизайн K-Vision отличается лаконичностью: плавные панели, современные световые элементы и сдвижные двери, подчеркивающие практичность. Несмотря на концептуальный статус, пропорции и оснащение выглядят вполне реалистично для серийного производства. Daihatsu пока не раскрывает планы по запуску, но эксперты считают, что такой автомобиль может появиться на рынке в ближайшие годы.

Для российского рынка подобные концепты могут быть особенно актуальны: компактные размеры, экономичность и универсальность делают такие автомобили привлекательными для бизнеса и частных владельцев. Важно отметить, что кей-кары в Японии пользуются стабильным спросом благодаря налоговым льготам и удобству в плотной городской среде. Если Daihatsu решится на экспорт или локализацию, это может изменить расстановку сил в сегменте малых коммерческих и семейных авто.

Интересно, что тренд на гибридные и электрические решения становится все более заметным не только в Японии, но и в других странах. Например, в Беларуси уже представлен гибридный кроссовер Belgee X80 PHEV, который, по мнению специалистов, может стать перспективным выбором для семейных поездок и городских маршрутов — подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях гибридных моделей.

Упомянутые марки: Daihatsu, Toyota
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Дайхатсу, Тойота

Похожие материалы Дайхатсу, Тойота

Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Morgan и Pininfarina выпустят девять уникальных купе Midsummer для коллекционеров
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Тверь Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться