Концепты Kayoibako-K и K-Vision: как Daihatsu и Toyota переосмыслили компактные коммерческие автомобили

Daihatsu показал Kayoibako-K и K-Vision: новые электрокеи с акцентом на практичность

На Japan Mobility Show дебютировали концепты Daihatsu Kayoibako-K и K-Vision, которые могут изменить подход к городским перевозкам и отдыху на природе. Оба автомобиля ориентированы на современные технологии и функциональность, что особенно актуально для рынка Японии.

На Japan Mobility Show дебютировали концепты Daihatsu Kayoibako-K и K-Vision, которые могут изменить подход к городским перевозкам и отдыху на природе. Оба автомобиля ориентированы на современные технологии и функциональность, что особенно актуально для рынка Японии.

Японский автопром продолжает удивлять свежими решениями для городских условий и коммерческих задач. На выставке Japan Mobility Show компания Daihatsu вывела на сцену сразу два концепта, которые могут задать новые стандарты в сегменте кей-каров. Речь идет о Kayoibako-K — компактном электрическом фургоне с возможностью превращения в кемпер, и K-Vision — футуристичном гибриде с акцентом на доступные технологии.

Kayoibako-K сразу привлек внимание своим необычным обликом: строгие линии, квадратный силуэт и выразительные светодиодные фары, напоминающие глаза. В основе концепции — идея модульности, как у контейнеров, что подчеркивает и название. По словам президента Toyota Кожи Сато, в будущем линейка таких машин будет напоминать ассортимент коробок: большие — для Toyota, маленькие — для Daihatsu.

Внутри коммерческой версии — только водительское кресло, минималистичная панель и грузовой отсек, который можно адаптировать под разные задачи, включая доставку на «последней миле». Искусственный интеллект помогает оптимизировать пространство и маршруты.

Особого внимания заслуживает и кемпер-версия Kayoibako-K. Она получила выдвижную крышу-палатку, лестницу сзади, маркизу и комплект складной мебели. Для поездок вне города предусмотрены внедорожные шины и светодиодная балка на крыше. Судя по отсутствию воздухозаборников и наличию зарядного порта, речь идет о полностью электрической платформе. Хотя о серийном производстве пока не объявлено, модель может стать преемником популярного Atrai, который также был представлен на выставке в виде электрической мастерской для детей.

Второй концепт — K-Vision — ориентирован на массового потребителя, которому важны современные технологии и экономичность. Автомобиль построен на платформе DNGA, оснащен гибридной установкой с функцией самозарядки и внешним источником питания, способным поддерживать работу бытовых приборов до четырех дней при отключении электричества. Габариты K-Vision идентичны моделям Tanto и Move, что делает его потенциально интересным для широкой аудитории.

Дизайн K-Vision отличается лаконичностью: плавные панели, современные световые элементы и сдвижные двери, подчеркивающие практичность. Несмотря на концептуальный статус, пропорции и оснащение выглядят вполне реалистично для серийного производства. Daihatsu пока не раскрывает планы по запуску, но эксперты считают, что такой автомобиль может появиться на рынке в ближайшие годы.

Для российского рынка подобные концепты могут быть особенно актуальны: компактные размеры, экономичность и универсальность делают такие автомобили привлекательными для бизнеса и частных владельцев. Важно отметить, что кей-кары в Японии пользуются стабильным спросом благодаря налоговым льготам и удобству в плотной городской среде. Если Daihatsu решится на экспорт или локализацию, это может изменить расстановку сил в сегменте малых коммерческих и семейных авто.

Интересно, что тренд на гибридные и электрические решения становится все более заметным не только в Японии, но и в других странах. Например, в Беларуси уже представлен гибридный кроссовер Belgee X80 PHEV, который, по мнению специалистов, может стать перспективным выбором для семейных поездок и городских маршрутов — подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях гибридных моделей.