Концепты Kayoibako-K и K-Vision: как Daihatsu и Toyota переосмыслили компактные коммерческие автомобили

15 июля 2026, 19:05
Daihatsu показал Kayoibako-K и K-Vision: новые электрокеи с акцентом на практичность
Daihatsu показал Kayoibako-K и K-Vision: новые электрокеи с акцентом на практичность
На Japan Mobility Show дебютировали концепты Daihatsu Kayoibako-K и K-Vision, которые могут изменить подход к городским перевозкам и отдыху на природе. Оба автомобиля ориентированы на современные технологии и функциональность, что особенно актуально для рынка Японии.
Японский автопром продолжает удивлять свежими решениями для городских условий и коммерческих задач. На выставке Japan Mobility Show компания Daihatsu вывела на сцену сразу два концепта, которые могут задать новые стандарты в сегменте кей-каров. Речь идет о Kayoibako-K — компактном электрическом фургоне с возможностью превращения в кемпер, и K-Vision — футуристичном гибриде с акцентом на доступные технологии.
Kayoibako-K сразу привлек внимание своим необычным обликом: строгие линии, квадратный силуэт и выразительные светодиодные фары, напоминающие глаза. В основе концепции — идея модульности, как у контейнеров, что подчеркивает и название. По словам президента Toyota Кожи Сато, в будущем линейка таких машин будет напоминать ассортимент коробок: большие — для Toyota, маленькие — для Daihatsu.
Внутри коммерческой версии — только водительское кресло, минималистичная панель и грузовой отсек, который можно адаптировать под разные задачи, включая доставку на «последней миле». Искусственный интеллект помогает оптимизировать пространство и маршруты.
Особого внимания заслуживает и кемпер-версия Kayoibako-K. Она получила выдвижную крышу-палатку, лестницу сзади, маркизу и комплект складной мебели. Для поездок вне города предусмотрены внедорожные шины и светодиодная балка на крыше. Судя по отсутствию воздухозаборников и наличию зарядного порта, речь идет о полностью электрической платформе. Хотя о серийном производстве пока не объявлено, модель может стать преемником популярного Atrai, который также был представлен на выставке в виде электрической мастерской для детей.
Второй концепт — K-Vision — ориентирован на массового потребителя, которому важны современные технологии и экономичность. Автомобиль построен на платформе DNGA, оснащен гибридной установкой с функцией самозарядки и внешним источником питания, способным поддерживать работу бытовых приборов до четырех дней при отключении электричества. Габариты K-Vision идентичны моделям Tanto и Move, что делает его потенциально интересным для широкой аудитории.
Дизайн K-Vision отличается лаконичностью: плавные панели, современные световые элементы и сдвижные двери, подчеркивающие практичность. Несмотря на концептуальный статус, пропорции и оснащение выглядят вполне реалистично для серийного производства. Daihatsu пока не раскрывает планы по запуску, но эксперты считают, что такой автомобиль может появиться на рынке в ближайшие годы.
Для российского рынка подобные концепты могут быть особенно актуальны: компактные размеры, экономичность и универсальность делают такие автомобили привлекательными для бизнеса и частных владельцев. Важно отметить, что кей-кары в Японии пользуются стабильным спросом благодаря налоговым льготам и удобству в плотной городской среде. Если Daihatsu решится на экспорт или локализацию, это может изменить расстановку сил в сегменте малых коммерческих и семейных авто.
Интересно, что тренд на гибридные и электрические решения становится все более заметным не только в Японии, но и в других странах. Например, в Беларуси уже представлен гибридный кроссовер Belgee X80 PHEV, который, по мнению специалистов, может стать перспективным выбором для семейных поездок и городских маршрутов — подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях гибридных моделей.
Похожие материалы Дайхатсу, Тойота
-
15.07.2026, 16:39
В Нижнем Новгороде испытали новые беспилотные транспортные системы на полигоне
В Нижнем Новгороде завершились соревнования «РобоКросс-2026», где студенты представили уникальные решения для беспилотных автомобилей. Мало кто знает, что эти технологии уже внедряются в промышленность. Какие задачи ставят перед собой участники и что это значит для будущего российского автопрома - объяснил специалист. Не прошли мимо и вопросы подготовки новых инженеров.Читать далее
-
15.07.2026, 16:13
Infiniti задержала выход QX80 Red Sport: новые сроки и неожиданные изменения
Infiniti изменила планы по запуску самой мощной версии QX80 Red Sport, отложив премьеру более чем на год. Компания решила доработать модель, чтобы она могла соперничать с Mercedes-AMG и BMW M. Какие перемены ждут флагманский кроссовер, что изменится в технической части и как это повлияет на рынок - разбираемся подробно. Читать далее
-
15.07.2026, 16:13
Электротрицикл Трансформер 650W: особенности городской новинки с крышей
Электротрицикл Трансформер с крышей 650W - свежий взгляд на городской транспорт. Модель выделяется сочетанием мощности, комфорта и практичности, что особенно актуально для жителей регионов с активным трафиком. Разбираемся, чем интересен этот трицикл.Читать далее
-
15.07.2026, 15:59
Автодом на базе ГАЗ С41А23 Садко Next: стеклопластик, дизель и полный привод 4х4
В России растет интерес к полноприводным автодомам для экспедиций и охоты. Новый проект на базе ГАЗ С41А23 Садко Next выделяется стеклопластиковым кузовом, автономностью и возможностью индивидуальной комплектации. Разбираемся, чем он отличается от конкурентов и почему его выбирают для сложных маршрутов.Читать далее
-
15.07.2026, 15:50
Mazda CX-5 и Haval Jolion: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
В 2026 году выбор между Mazda CX-5 и Haval Jolion становится особенно актуальным: автомобили заметно различаются по техническим параметрам, стоимости и пользовательским оценкам. Разбираемся, что важно знать перед покупкой и на что обратить внимание при выборе кроссовера.Читать далее
-
15.07.2026, 15:48
Названы автомобили, которые служат дольше всех на больших пробегах
Эксперты выяснили, какие авто не боятся больших пробегов. В лидерах оказались японские бренды. Рейтинг удивил даже опытных автомобилистов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
15.07.2026, 14:49
Lamborghini готовит новую модель для бездорожья: детали и перспективы
Lamborghini вновь обсуждает выпуск необычных автомобилей для бездорожья, что может изменить рынок спортивных моделей. Компания не раскрывает сроки, но интерес к таким проектам растет. Какие перспективы открываются для российских автолюбителей и что думают специалисты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.07.2026, 14:37
Evolute i-Sky выходит на российский рынок: старт производства и новые детали
Осенью в России стартует производство электрокара Evolute i-Sky, который обещает занять новую нишу между популярными моделями бренда. Уже в августе начнутся продажи, а к концу года появятся и гибридные версии. Почему это событие может изменить рынок и что говорят специалисты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.07.2026, 14:16
Мини байк БР-Байк: российский мотовездеход для сложных маршрутов и активного отдыха
БР-Байк - компактный мини байк российского производства, который выделяется простотой конструкции, экономичностью и возможностью преодолевать сложные участки вне дорог. Модель ориентирована на рыболовов, охотников и всех, кто ищет надежный транспорт для активного отдыха в условиях российской природы.Читать далее
-
15.07.2026, 14:10
Alpine A110 Future: как изменится культовое купе в третьем поколении
Alpine готовит третье поколение A110 на новой платформе APP, делая ставку на электрификацию и инновационные технологии. Модель уже привлекла внимание на Goodwood 2026, а эксперты обсуждают, как изменится характер легендарного купе.Читать далее
Похожие материалы Дайхатсу, Тойота
-
15.07.2026, 16:39
В Нижнем Новгороде испытали новые беспилотные транспортные системы на полигоне
В Нижнем Новгороде завершились соревнования «РобоКросс-2026», где студенты представили уникальные решения для беспилотных автомобилей. Мало кто знает, что эти технологии уже внедряются в промышленность. Какие задачи ставят перед собой участники и что это значит для будущего российского автопрома - объяснил специалист. Не прошли мимо и вопросы подготовки новых инженеров.Читать далее
-
15.07.2026, 16:13
Infiniti задержала выход QX80 Red Sport: новые сроки и неожиданные изменения
Infiniti изменила планы по запуску самой мощной версии QX80 Red Sport, отложив премьеру более чем на год. Компания решила доработать модель, чтобы она могла соперничать с Mercedes-AMG и BMW M. Какие перемены ждут флагманский кроссовер, что изменится в технической части и как это повлияет на рынок - разбираемся подробно. Читать далее
-
15.07.2026, 16:13
Электротрицикл Трансформер 650W: особенности городской новинки с крышей
Электротрицикл Трансформер с крышей 650W - свежий взгляд на городской транспорт. Модель выделяется сочетанием мощности, комфорта и практичности, что особенно актуально для жителей регионов с активным трафиком. Разбираемся, чем интересен этот трицикл.Читать далее
-
15.07.2026, 15:59
Автодом на базе ГАЗ С41А23 Садко Next: стеклопластик, дизель и полный привод 4х4
В России растет интерес к полноприводным автодомам для экспедиций и охоты. Новый проект на базе ГАЗ С41А23 Садко Next выделяется стеклопластиковым кузовом, автономностью и возможностью индивидуальной комплектации. Разбираемся, чем он отличается от конкурентов и почему его выбирают для сложных маршрутов.Читать далее
-
15.07.2026, 15:50
Mazda CX-5 и Haval Jolion: сравнение характеристик, цен и отзывов владельцев
В 2026 году выбор между Mazda CX-5 и Haval Jolion становится особенно актуальным: автомобили заметно различаются по техническим параметрам, стоимости и пользовательским оценкам. Разбираемся, что важно знать перед покупкой и на что обратить внимание при выборе кроссовера.Читать далее
-
15.07.2026, 15:48
Названы автомобили, которые служат дольше всех на больших пробегах
Эксперты выяснили, какие авто не боятся больших пробегов. В лидерах оказались японские бренды. Рейтинг удивил даже опытных автомобилистов. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
15.07.2026, 14:49
Lamborghini готовит новую модель для бездорожья: детали и перспективы
Lamborghini вновь обсуждает выпуск необычных автомобилей для бездорожья, что может изменить рынок спортивных моделей. Компания не раскрывает сроки, но интерес к таким проектам растет. Какие перспективы открываются для российских автолюбителей и что думают специалисты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.07.2026, 14:37
Evolute i-Sky выходит на российский рынок: старт производства и новые детали
Осенью в России стартует производство электрокара Evolute i-Sky, который обещает занять новую нишу между популярными моделями бренда. Уже в августе начнутся продажи, а к концу года появятся и гибридные версии. Почему это событие может изменить рынок и что говорят специалисты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.07.2026, 14:16
Мини байк БР-Байк: российский мотовездеход для сложных маршрутов и активного отдыха
БР-Байк - компактный мини байк российского производства, который выделяется простотой конструкции, экономичностью и возможностью преодолевать сложные участки вне дорог. Модель ориентирована на рыболовов, охотников и всех, кто ищет надежный транспорт для активного отдыха в условиях российской природы.Читать далее
-
15.07.2026, 14:10
Alpine A110 Future: как изменится культовое купе в третьем поколении
Alpine готовит третье поколение A110 на новой платформе APP, делая ставку на электрификацию и инновационные технологии. Модель уже привлекла внимание на Goodwood 2026, а эксперты обсуждают, как изменится характер легендарного купе.Читать далее