Daimler AG наградил «Премией качества» ярославский «Автодизель»
Дизели поставляются для комплектации Sprinter Classic, которые выпускаются на Горьковском автозаводе «Группы ГАЗ». Помимо сборочных операций, на площадке Ярославского моторного завода осуществляется механическая обработка деталей и испытания двигателей OM646.
С января 2016-го Mercedes-Benz запустил в Ярославле серийное производство двигателей, соответствующих экологической норме «Евро-5». Новые 2,1-литровые двигатели доступны на всех версиях Sprinter Classic в 2 вариантах мощности - 109 л.с. и 136 л.с.
Россия является единственным поставщиком компонентов для этих двигателей в концерн Daimler AG. Распредвал, блоки цилиндров и головки блоков цилиндров с площадки ЯМЗ экспортируются в Глобальный логистический центр Mercedes-Benz, который поставляет запчасти на рынки по всему миру.
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