18 декабря 2017, 16:52

Daimler AG наградил «Премией качества» ярославский «Автодизель»

ЯМЗ включает в себя сборочную линию, которая под наблюдением Daimler AG изготавливает дизели OM646 для Mercedes Sprinter Classic. Производство двигателей стартовало здесь в 2013 году.
^

Дизели поставляются для комплектации Sprinter Classic, которые выпускаются на Горьковском автозаводе «Группы ГАЗ». Помимо сборочных операций, на площадке Ярославского моторного завода осуществляется механическая обработка деталей и испытания двигателей OM646.

С января 2016-го Mercedes-Benz запустил в Ярославле серийное производство двигателей, соответствующих экологической норме «Евро-5». Новые 2,1-литровые двигатели доступны на всех версиях Sprinter Classic в 2 вариантах мощности - 109 л.с. и 136 л.с.

Россия является единственным поставщиком компонентов для этих двигателей в концерн Daimler AG. Распредвал, блоки цилиндров и головки блоков цилиндров с площадки ЯМЗ экспортируются в Глобальный логистический центр Mercedes-Benz, который поставляет запчасти на рынки по всему миру.

Новости Mercedes Benz Бенц, Мерседес Спринтер

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Mercedes Benz Sprinter
ребята помогите с проблемой у меня 2,9 тди мотор не тянет и греется заводится отлично на горячую и холодную
саша
Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкине
проезжал там мимо, фото в новости вообще не от туда, там совершенно другие т.с.
Вячеслав
Московские врачи пересядут на новые Mercedes Sprinter Classic
Ваш "ЛУИДОР"солярку жрет как танк
Александр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Mercedes Автомудрость Mercedes АвтоПитер Mercedes Дизайн и тюнинг Mercedes Новинки и концепт кары Mercedes Новости и акции автосалонов Mercedes Автосалоны и дилеры марки Mercedes Аренда и прокат авто марки Mercedes Автоклубы и форумы автозавчастей марки Mercedes Автосервисы и магазины автозапчастей марки Mercedes
Главные материалы
Вспоминаем Mitsubishi Colt образца 1990-х
Вернули засады и знак «Ш». Итоги 2017-го, часть I
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Mercedes Sprinter
Объявления о продаже Mercedes Sprinter
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Daimler AG наградил «Премией качества» ярославский «Автодизель»
Дизели поставляются для комплектации Sprinter Classic, которые выпускаются на Горьковском автозаводе «Группы ГАЗ». Помимо сборочных операций, на площадке Ярославского моторного завода осуществляется механическая обработка деталей и испытания двигателей OM646. С января 2016-го Mercedes-Benz запустил в Ярославле серийное производство двигателей, соответствующих экологической норме «Евро-5». Новые 2,1-литровые двигатели доступны на всех версиях Sprinter Classic в 2 вариантах мощности - 109 л.с. и 136 л.с. Россия является единственным поставщиком компонентов для этих двигателей в концерн Daimler AG. Распредвал, блоки цилиндров и головки блоков цилиндров с площадки ЯМЗ экспортируются в Глобальный логистический центр Mercedes-Benz, который поставляет запчасти на рынки по всему миру.
2017-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Иваново Рязань Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG