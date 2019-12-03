3 декабря 2019, 23:26
Daimler и Geely запустили автопрокат
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Фото: daimler-mobility.com
Немецкий концерн Daimler и китайский холдинг Geely учредили первый совместный проект. При помощи сервиса StarRides автопроизводители будут развивать новую мобильность, предлагая автомобили по подписке, напрокат или в лизинг.
Фото: daimler-mobility.com
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До конца декабря клиентам предложат первые 100 автомобилей Mercedes-Benz трех моделей: лимузины на базе Mercedes-Benz E-Class, седаны S-Class, а также минивены V-Class. В 2020 году новый сервис появится и в других крупнейших городах Поднебесной, а автопарк пополнится более демократичными моделями.
В феврале 2018 года китайский автоконцерн Geely приобрел внушительный пакет акций Daimler, став крупнейшим акционером немецкой компании. Основатель Geely Ли Шуфу потратил около 9 млрд долларов, чтобы выкупить 9,69% акций Daimler. Главной целью китайского автомагната было получить доступ к технологиям Mercedes в области электрических и автономных автомобилей.
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Тест-драйв Mercedes-Benz C-Класс Купе: карета для кучера
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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