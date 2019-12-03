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3 декабря 2019, 23:26

Daimler и Geely запустили автопрокат

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Фото: daimler-mobility.com
Немецкий концерн Daimler и китайский холдинг Geely учредили первый совместный проект. При помощи сервиса StarRides автопроизводители будут развивать новую мобильность, предлагая автомобили по подписке, напрокат или в лизинг.
Daimler и Geely запустили автопрокат

Фото: daimler-mobility.com

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Китайский автоконцерн Geely приобрел почти 10% акций Daimler, став крупнейшим акционером немецкой компании ...
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Компания StarRides создана на паритетных началах – Daimler Mobility AG и Geely Technology Group получили по 50%. Штаб-квартира располагается на западе Китая в городе Ханчжоу с населением в 10 млн человек. Место выбрано неслучайно. Именно здесь находится головной офис Geely. Сервис новой мобильности премиум-класса ориентирован, в первую очередь, на состоятельных бизнесменов. Они смогут оформить подписку на автомобиль, приобрести его в лизинг, взять напрокат или арендовать с профессиональным шофером, знающим как минимум два языка – английский и китайский.

До конца декабря клиентам предложат первые 100 автомобилей Mercedes-Benz трех моделей: лимузины на базе Mercedes-Benz E-Class, седаны S-Class, а также минивены V-Class. В 2020 году новый сервис появится и в других крупнейших городах Поднебесной, а автопарк пополнится более демократичными моделями.

В феврале 2018 года китайский автоконцерн Geely приобрел внушительный пакет акций Daimler, став крупнейшим акционером немецкой компании. Основатель Geely Ли Шуфу потратил около 9 млрд долларов, чтобы выкупить 9,69% акций Daimler. Главной целью китайского автомагната было получить доступ к технологиям Mercedes в области электрических и автономных автомобилей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Никитыч
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Daimler и Geely запустили автопрокат
{{material_122642}}Компания StarRides создана на паритетных началах – Daimler Mobility AG и Geely Technology Group получили по 50%. Штаб-квартира располагается на западе Китая в городе Ханчжоу с населением в 10 млн человек. Место выбрано неслучайно. Именно здесь находится головной офис Geely. Сервис новой мобильности премиум-класса ориентирован, в первую очередь, на состоятельных бизнесменов. Они смогут оформить подписку на автомобиль, приобрести его в лизинг, взять напрокат или арендовать с профессиональным шофером, знающим как минимум два языка – английский и китайский.До конца декабря клиентам предложат первые 100 автомобилей Mercedes-Benz трех моделей: лимузины на базе Mercedes-Benz E-Class, седаны S-Class, а также минивены V-Class. В 2020 году новый сервис появится и в других крупнейших городах Поднебесной, а автопарк пополнится более демократичными моделями.В феврале 2018 года китайский автоконцерн Geely приобрел внушительный пакет акций Daimler, став крупнейшим акционером немецкой компании. Основатель Geely Ли Шуфу потратил около 9 млрд долларов, чтобы выкупить 9,69% акций Daimler. Главной целью китайского автомагната было получить доступ к технологиям Mercedes в области электрических и автономных автомобилей.
2019-12-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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