7 января 2020, 11:57
Daimler и Volvo хотят вместе разработать мотор
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Фото: motor1.com
Крупнейшие мировые автопроизводители, Daimler и Volvo, могут объединить усилия в разработке двигателей внутреннего сгорания. Это позволит обеим компаниям серьезно сократить издержки.
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Китайский автоконцерн Geely приобрел почти 10% акций Daimler, став крупнейшим акционером немецкой компании ...Читать далее
В октябре 2019 года компания Volvo объявила о планах создать совместно с Geely отдельное подразделение, которое сосредоточиться на разработке двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых агрегатов следующего поколения. Запуск нового глобального предприятия запланирован на март 2020 года. Возможно, именно оно станет отправной точкой для сотрудничества с Daimler.
Проект по разработке ДВС станет не первым опытом сотрудничества Geely и Daimler. Ранее автоконцерны договорились создать в Китае совместное предприятие по сборке электрокаров Smart нового поколения. А месяц назад было объявлено о запуске в Ханчжоу сервиса StarRides, созданного на паритетных началах Daimler Mobility AG и Geely Technology Group. Сервис новой мобильности премиум-класса ориентирован, в первую очередь, на состоятельных бизнесменов. Они смогут оформить подписку на автомобиль, приобрести его в лизинг, взять напрокат или арендовать с профессиональным шофером, знающим как минимум два языка – английский и китайский. Клиентам предложат лимузины на базе Mercedes-Benz E-Class, седаны S-Class, а также минивены V-Class.
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система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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