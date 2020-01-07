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7 января 2020, 11:57

Daimler и Volvo хотят вместе разработать мотор

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Фото: motor1.com
Крупнейшие мировые автопроизводители, Daimler и Volvo, могут объединить усилия в разработке двигателей внутреннего сгорания. Это позволит обеим компаниям серьезно сократить издержки.
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По информации журналистов немецкого издания Automobilwoche, первый раунд переговоров между представителями Daimler и Volvo уже состоялся. Пока рано говорить о конкретных планах, но начало будущему сотрудничеству определенно положено. Проект кажется еще более перспективным, если учесть, что китайский концерн Geely, которому принадлежит Volvo, владеет также крупнейшим пакетом акций Daimler. Два года назад китайцы выкупили 9,69% акций, заплатив около 9 млрд долларов.

В октябре 2019 года компания Volvo объявила о планах создать совместно с Geely отдельное подразделение, которое сосредоточиться на разработке двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых агрегатов следующего поколения. Запуск нового глобального предприятия запланирован на март 2020 года. Возможно, именно оно станет отправной точкой для сотрудничества с Daimler.

Проект по разработке ДВС станет не первым опытом сотрудничества Geely и Daimler. Ранее автоконцерны договорились создать в Китае совместное предприятие по сборке электрокаров Smart нового поколения. А месяц назад было объявлено о запуске в Ханчжоу сервиса StarRides, созданного на паритетных началах Daimler Mobility AG и Geely Technology Group. Сервис новой мобильности премиум-класса ориентирован, в первую очередь, на состоятельных бизнесменов. Они смогут оформить подписку на автомобиль, приобрести его в лизинг, взять напрокат или арендовать с профессиональным шофером, знающим как минимум два языка – английский и китайский. Клиентам предложат лимузины на базе Mercedes-Benz E-Class, седаны S-Class, а также минивены V-Class.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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Daimler и Volvo хотят вместе разработать мотор
{{material_122642}}По информации журналистов немецкого издания Automobilwoche, первый раунд переговоров между представителями Daimler и Volvo уже состоялся. Пока рано говорить о конкретных планах, но начало будущему сотрудничеству определенно положено. Проект кажется еще более перспективным, если учесть, что китайский концерн Geely, которому принадлежит Volvo, владеет также крупнейшим пакетом акций Daimler. Два года назад китайцы выкупили 9,69% акций, заплатив около 9 млрд долларов.В октябре 2019 года компания Volvo объявила о планах создать совместно с Geely отдельное подразделение, которое сосредоточиться на разработке двигателей внутреннего сгорания и гибридных силовых агрегатов следующего поколения. Запуск нового глобального предприятия запланирован на март 2020 года. Возможно, именно оно станет отправной точкой для сотрудничества с Daimler.Проект по разработке ДВС станет не первым опытом сотрудничества Geely и Daimler. Ранее автоконцерны договорились создать в Китае совместное предприятие по сборке электрокаров Smart нового поколения. А месяц назад было объявлено о запуске в Ханчжоу сервиса StarRides, созданного на паритетных началах Daimler Mobility AG и Geely Technology Group. Сервис новой мобильности премиум-класса ориентирован, в первую очередь, на состоятельных бизнесменов. Они смогут оформить подписку на автомобиль, приобрести его в лизинг, взять напрокат или арендовать с профессиональным шофером, знающим как минимум два языка – английский и китайский. Клиентам предложат лимузины на базе Mercedes-Benz E-Class, седаны S-Class, а также минивены V-Class.
2020-01-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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