20 сентября 2019, 00:17
Daimler может прекратить разработку ДВС и сосредоточиться на электричестве
- 20
- 0
Будущее автомобильной отрасли за электрическими технологиями и концерн Daimler хочет остаться в авангарде индустрии. Представленное недавно семейство рядных «шестерок» может оказаться последним из двигателей внутреннего сгорания. Основные силы автопроизводитель хочет сосредоточить на разработке электромоторов.
Фото: Smart
Ранее мы писали
Mercedes-Benz создал необычный концепт-кар Vision Mercedes Simplex, который представляет собой современную ...Читать далее
Господин Шафер уточнил, что позднее ситуация может измениться, но пока расстановка сил именно такова. Гонка электрических технологий началась и Daimler пытается всеми способами сохранить лидерство. Концерн расширяет модельный ряд электрокаров. Уже сейчас в нем представлены коммерческие автомобили от небольших фургонов до грузовиков и автобусов. Mercedes-Benz одну за другой выпускает модели семейства EQ. Представлены серийный кроссовер EQC и минивен EQV. На очереди компактный кроссовер EQB и роскошный седан EQS. Бренд Smart тоже стал полностью электрическим.
Недавно Daimler выпустил новое поколение двигателей внутреннего сгорания. Рядные шестицилиндровые моторы предназначены для автомобилей Mercedes-Benz E-Class и S-Class. Существует большая доля вероятности, что это семейство ДВС станет последним для концерна.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Smart: за рамками стереотипов
30.08.2013, 08:44
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
19.09.2019, 00:54
Тест-драйв Jeep Compass: своим курсом
06.09.2019, 00:03
Smart: за рамками стереотипов
30.08.2013, 08:44
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
система и правда очень умная
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве