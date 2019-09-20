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20 сентября 2019, 00:17

Daimler может прекратить разработку ДВС и сосредоточиться на электричестве

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Будущее автомобильной отрасли за электрическими технологиями и концерн Daimler хочет остаться в авангарде индустрии. Представленное недавно семейство рядных «шестерок» может оказаться последним из двигателей внутреннего сгорания. Основные силы автопроизводитель хочет сосредоточить на разработке электромоторов.
Daimler может прекратить разработку ДВС и сосредоточиться на электричестве

Фото: Smart

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Разработка бензиновых и дизельных моторов Daimler нового поколения под угрозой. Глава отдела разработок концерна Маркус Шафер заявил в интервью журналистам издания Auto Motor und Sport, что немецкий автопроизводитель приостановил работу над новыми двигателями внутреннего сгорания. Все инженерные ресурсы сейчас задействованы в проектировании электрических силовых установок.

Господин Шафер уточнил, что позднее ситуация может измениться, но пока расстановка сил именно такова. Гонка электрических технологий началась и Daimler пытается всеми способами сохранить лидерство. Концерн расширяет модельный ряд электрокаров. Уже сейчас в нем представлены коммерческие автомобили от небольших фургонов до грузовиков и автобусов. Mercedes-Benz одну за другой выпускает модели семейства EQ. Представлены серийный кроссовер EQC и минивен EQV. На очереди компактный кроссовер EQB и роскошный седан EQS. Бренд Smart тоже стал полностью электрическим.

Недавно Daimler выпустил новое поколение двигателей внутреннего сгорания. Рядные шестицилиндровые моторы предназначены для автомобилей Mercedes-Benz E-Class и S-Class. Существует большая доля вероятности, что это семейство ДВС станет последним для концерна.

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
Цитата:| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже ...
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Daimler может прекратить разработку ДВС и сосредоточиться на электричестве
{{material_127551}}Разработка бензиновых и дизельных моторов Daimler нового поколения под угрозой. Глава отдела разработок концерна Маркус Шафер заявил в интервью журналистам издания Auto Motor und Sport, что немецкий автопроизводитель приостановил работу над новыми двигателями внутреннего сгорания. Все инженерные ресурсы сейчас задействованы в проектировании электрических силовых установок.Господин Шафер уточнил, что позднее ситуация может измениться, но пока расстановка сил именно такова. Гонка электрических технологий началась и Daimler пытается всеми способами сохранить лидерство. Концерн расширяет модельный ряд электрокаров. Уже сейчас в нем представлены коммерческие автомобили от небольших фургонов до грузовиков и автобусов. Mercedes-Benz одну за другой выпускает модели семейства EQ. Представлены серийный кроссовер EQC и минивен EQV. На очереди компактный кроссовер EQB и роскошный седан EQS. Бренд Smart тоже стал полностью электрическим.Недавно Daimler выпустил новое поколение двигателей внутреннего сгорания. Рядные шестицилиндровые моторы предназначены для автомобилей Mercedes-Benz E-Class и S-Class. Существует большая доля вероятности, что это семейство ДВС станет последним для концерна.
2019-09-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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