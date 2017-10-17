Daimler может разделиться на три компании
Структура Daimler Financial Services уже стала обособленной компанией и получила собственное юридическое лицо. Следующими станут компании Mercedes-Benz Cars and Vans и Mercedes-Benz Trucks and Buses. Ожидается, что по-отдельности подразделения смогут более гибко реагировать на изменения конкурентной среды.
На начальном этапе эти перемены потребуют несколько сотен миллионов евро. Средства будут направлены на адаптацию к современным требованиям и обеспечение финансовой стабильности. Представители концерна подчеркивают, что структурные изменения никак не повлияют на численность сотрудников - волны сокращений ждать не стоит.
Инициатором реструктуризации выступил Дитер Цетше, председатель правления Daimler и глава Mercedes-Benz. Окончательное решение будет принято не раньше 2019 года, а объявят его на ежегодном собрании акционеров.
Напомним, что ранее Mercedes-Benz озвучила стоимость нового кабриолета E-Class для российского рынка.
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