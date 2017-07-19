19 июля 2017, 10:33
Daimler объявил о масштабной отзывной кампании
Власти Германии озабочены слишком высоким уровнем вредных выбросов в стране. В связи с этим концерн Daimler принял решение отозвать более 3 млн автомобилей с дизельными двигателями.
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Между тем, министерство транспорта Германии планирует обязать автопроизводителей провести в стране массовый отзыв автомобилей с дизельными моторами. Причиной этому стал дизельный скандал, который развязался вокруг Volkswagen. В общей сложности, отзыв модет коснуться порядка 12 млн машин, проданных в Германии.
Автопроизводители должны будут внести необходимые программные обновления в электронные блоки управления дизельными моторами. В общей сложности, затраты компаний на эту акцию составят до 2,5 млрд евро.
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