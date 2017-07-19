19 июля 2017, 10:33

Daimler объявил о масштабной отзывной кампании

Власти Германии озабочены слишком высоким уровнем вредных выбросов в стране. В связи с этим концерн Daimler принял решение отозвать более 3 млн автомобилей с дизельными двигателями.
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Глава компании Дитер Цетше пояснил, что такая мера позволит «укрепить веру автомобилистов в дизельные технологии». Что именно специалисты Daimler намерены изменить в дизельных агрегатах в рамках отзыва, не уточняется. Известно лишь, что на эти цели немецкий автопроизводитель потратит 220 млн евро.

Между тем, министерство транспорта Германии планирует обязать автопроизводителей провести в стране массовый отзыв автомобилей с дизельными моторами. Причиной этому стал дизельный скандал, который развязался вокруг Volkswagen. В общей сложности, отзыв модет коснуться порядка 12 млн машин, проданных в Германии.

Автопроизводители должны будут внести необходимые программные обновления в электронные блоки управления дизельными моторами. В общей сложности, затраты компаний на эту акцию составят до 2,5 млрд евро.

Новости Мерседес Бенц, Мерседес

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz C-klasse
В 2014 году купил Mercedes C класса, по соотношению цены и функциональности считаю довольно достойный автомобиль, в немецком качестве я не сомниваюсь, а после того как разобрался со всеми настройками и функциями готов заявить что данный мерседес на голову выше любого другого конкурента. Управляемость ...
Владимир Александрович
Форум Mercedes-Benz E-klasse sedan
я мечтаю о мерсе, но боюсь что не смогу им управлять, ведь не простая машинка
Мария Вагина
Форум Mercedes-Benz Atego
| Подскажите сколько масло нужно заливать в двигатель Atego 815 4.3 объём, 2006г.в.просто компьютер показывает то 1,5 литра долить, то показывает уровень масла в норме. я 2.5 литра заливаю, меняю каждые 3 тыс. км
Buk
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Daimler объявил о масштабной отзывной кампании
{{material_112603}}Глава компании Дитер Цетше пояснил, что такая мера позволит «укрепить веру автомобилистов в дизельные технологии». Что именно специалисты Daimler намерены изменить в дизельных агрегатах в рамках отзыва, не уточняется. Известно лишь, что на эти цели немецкий автопроизводитель потратит 220 млн евро.Между тем, министерство транспорта Германии планирует обязать автопроизводителей провести в стране массовый отзыв автомобилей с дизельными моторами. Причиной этому стал дизельный скандал, который развязался вокруг Volkswagen. В общей сложности, отзыв модет коснуться порядка 12 млн машин, проданных в Германии.Автопроизводители должны будут внести необходимые программные обновления в электронные блоки управления дизельными моторами. В общей сложности, затраты компаний на эту акцию составят до 2,5 млрд евро.
2017-07-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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