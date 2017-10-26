26 октября 2017, 11:27

Daimler показала электрогрузовик раньше Tesla

Предприятие Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), находящееся под контролем концерна Daimler, выпустило электрический грузовик E-FUSO Vision One. «Тяжеловес» рассчитан на 11 тонн груза и 350 км без подзарядки.
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Новинка удостоилась дебюта на автосалоне в Токио. Общая масса грузовика составила 23 тонны. Модель приводится в движение электрическим двигателем с комплектом аккумуляторов емкостью до 300 кВ/ч. «Зеленый» тягач всего на две тонны уступает в грузоподъемности своим дизельным «братьям». По словам компании, эта машина подходит для транспортировки грузов в пределах города.

Производитель намерен создать серийную версию  E-FUSO в течение ближайших четырех лет. Наиболее привлекательные рынки реализации - США, Япония и Европа.

Среди моделей MFTBC уже есть экологически чистый грузовик - легкий eCanter. Он может проезжать 120 км без подзарядки. Согласно расчетам, данное транспортное средство экономит около 1 000 евро на каждые 10 000 км пробега. Модель уже используется японской логистической компанией Yamato, курьерской службой UPS и несколькими общественными организациями США.

Таким образом, немецкому концерну удалось опередить американского производителя Tesla, который намеревался первым в мире выпустить грузовик с электрической силовой установкой. Сначала премьера «тяжеловеса» из США была назначена на сентябрь текущего года, потом перенесена на месяц позже, а следом появились сообщения, что модель дебютирует не ранее 16 ноября.

Дизайн и тюнинг Даймлер

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Отзывы по теме
Daimler AG разрывает отношения с «Авилоном» из-за коррупционного скандала
Собственно, наткнулся недавно на статью: http:// izvestia.ru/ news/ 528040. Мне вот интересно, это показательная порка, или начинают наконец-то наводить порядок в этой сфере ?
S
Авилон допрыгались!
Чего и следовало ожидать, Авилон давно уже промышлял подобными штуками и Daimler это уже просто надоело. Теперь и другие компании мне кажется с ними порвут отношения! Хотя для daimler потерять своего главного дилера удар ниже пояся!
drean
где в СПБ есть хорошие предложения от дилеров
Выручили) ) Спасибо за совет
Артем
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Daimler показала электрогрузовик раньше Tesla
{{material_121284}}Новинка удостоилась дебюта на автосалоне в Токио. Общая масса грузовика составила 23 тонны. Модель приводится в движение электрическим двигателем с комплектом аккумуляторов емкостью до 300 кВ/ч. «Зеленый» тягач всего на две тонны уступает в грузоподъемности своим дизельным «братьям». По словам компании, эта машина подходит для транспортировки грузов в пределах города.Производитель намерен создать серийную версию  E-FUSO в течение ближайших четырех лет. Наиболее привлекательные рынки реализации - США, Япония и Европа.Среди моделей MFTBC уже есть экологически чистый грузовик - легкий eCanter. Он может проезжать 120 км без подзарядки. Согласно расчетам, данное транспортное средство экономит около 1 000 евро на каждые 10 000 км пробега. Модель уже используется японской логистической компанией Yamato, курьерской службой UPS и несколькими общественными организациями США.Таким образом, немецкому концерну удалось опередить американского производителя Tesla, который намеревался первым в мире выпустить грузовик с электрической силовой установкой. Сначала премьера «тяжеловеса» из США была назначена на сентябрь текущего года, потом перенесена на месяц позже, а следом появились сообщения, что модель дебютирует не ранее 16 ноября.
2017-10-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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