Daimler показала электрогрузовик раньше Tesla
Производитель намерен создать серийную версию E-FUSO в течение ближайших четырех лет. Наиболее привлекательные рынки реализации - США, Япония и Европа.
Среди моделей MFTBC уже есть экологически чистый грузовик - легкий eCanter. Он может проезжать 120 км без подзарядки. Согласно расчетам, данное транспортное средство экономит около 1 000 евро на каждые 10 000 км пробега. Модель уже используется японской логистической компанией Yamato, курьерской службой UPS и несколькими общественными организациями США.
Таким образом, немецкому концерну удалось опередить американского производителя Tesla, который намеревался первым в мире выпустить грузовик с электрической силовой установкой. Сначала премьера «тяжеловеса» из США была назначена на сентябрь текущего года, потом перенесена на месяц позже, а следом появились сообщения, что модель дебютирует не ранее 16 ноября.
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