2 августа 2017, 10:10
Daimler выделил 25 млн евро для проекта летающих такси
Немецкий автоконцерн Daimler AG, в состав которого входит известный бренд Mercedes-Benz, инвестировал 25 миллионов евро в стартап Volocopter. Проект занимается разработкой летающего такси с беспилотной технологией.
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Также после подписания документа представители компании Daimler AG войдут в наблюдательный совет стартапа Volocopter. В ближайших планах новаторов создать летающее пятиместное такси, особенностью которого станет вертикальный взлет. Летающий автомобиль будет оснащен полностью электрической силовой установкой.
Известно, что в июне 2017 года компания достигла соглашения с Агентством дорог и транспорта Дубая об участии в пилотном проекте аэротакси. По прогнозам коммерческая эксплуатация пассажирских мультикоптеров начнется уже в конце текущего года. У амбициозного проекта уже есть конкуренты в нескольких странах мира.
Плюсы и минусы
|Шанс разгрузить дороги и уменьшить количество пробок
|Пока не сделаны необходимые проверки безопасности летающего транспорта
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Я на на шипах виатти езжу
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
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