2 августа 2017, 10:10

Daimler выделил 25 млн евро для проекта летающих такси

Немецкий автоконцерн Daimler AG, в состав которого входит известный бренд Mercedes-Benz, инвестировал 25 миллионов евро в стартап Volocopter. Проект занимается разработкой летающего такси с беспилотной технологией.
^

Ранее мы писали
Китайский концерт Geely приобрел стартап летающих автомобилей Terrafugia Transition, созданный в 2006 году ...
Читать далее
Инвестиция нацелена на разработку и создание летающего аппарата-такси, которое не требует участия пилота. Также специалисты Volocopter возьмутся за создание определенных технологий для грузовых и легковых автомобилей концерна.

Также после подписания документа представители компании Daimler AG войдут в наблюдательный совет стартапа Volocopter. В ближайших планах новаторов создать летающее пятиместное такси, особенностью которого станет вертикальный взлет. Летающий автомобиль будет оснащен полностью электрической силовой установкой.

Известно, что в июне 2017 года компания достигла соглашения с Агентством дорог и транспорта Дубая об участии в пилотном проекте аэротакси. По прогнозам коммерческая эксплуатация пассажирских мультикоптеров начнется уже в конце текущего года. У амбициозного проекта уже есть конкуренты в нескольких странах мира.

Плюсы и минусы
Шанс разгрузить дороги и уменьшить количество пробокПока не сделаны необходимые проверки безопасности летающего транспорта
Не согласны с нашими выводами? Напишите свое мнение

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Озвучена цена обновленного Haval H6
Лукавят конечно в статье, насколько я знаю, сейчас он уже около 1,3 млн стоит в Элит комплектации, но считаю, свою цену оправдывает.
Грозный
Липучка vs Шиповка
Я на на шипах виатти езжу
Qrok
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
В принципе я себе купил бы такой, когда он появится в продаже.
Глеб
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Как протекают продажи рамного Mitsubishi Pajero Sport
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Defender и еще 6 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Daimler выделил 25 млн евро для проекта летающих такси
{{material_119971}}Инвестиция нацелена на разработку и создание летающего аппарата-такси, которое не требует участия пилота. Также специалисты Volocopter возьмутся за создание определенных технологий для грузовых и легковых автомобилей концерна.Также после подписания документа представители компании Daimler AG войдут в наблюдательный совет стартапа Volocopter. В ближайших планах новаторов создать летающее пятиместное такси, особенностью которого станет вертикальный взлет. Летающий автомобиль будет оснащен полностью электрической силовой установкой.Известно, что в июне 2017 года компания достигла соглашения с Агентством дорог и транспорта Дубая об участии в пилотном проекте аэротакси. По прогнозам коммерческая эксплуатация пассажирских мультикоптеров начнется уже в конце текущего года. У амбициозного проекта уже есть конкуренты в нескольких странах мира.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Владивосток Рязань Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG