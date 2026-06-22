Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

22 июня 2026, 15:44

Дальний Восток: 69% подержанных авто старше 15 лет - что происходит на рынке

Дальний Восток: 69% подержанных авто старше 15 лет - что происходит на рынке

Рынок б/у авто на Дальнем Востоке: как изменения в утилизационном сборе меняют правила игры

Дальний Восток: 69% подержанных авто старше 15 лет - что происходит на рынке

На вторичном рынке Дальнего Востока почти семь из десяти автомобилей - старше 15 лет. Почему так сложилось, какие модели остаются в топе и как изменились предпочтения покупателей? Эксперты объяснили, что влияет на спрос и что ждет рынок дальше. Не прошли мимо и новые правила утилизационного сбора - они уже меняют структуру импорта. Что грозит владельцам и почему ситуация важна для всех, кто планирует покупку машины - в нашем материале.

На вторичном рынке Дальнего Востока почти семь из десяти автомобилей - старше 15 лет. Почему так сложилось, какие модели остаются в топе и как изменились предпочтения покупателей? Эксперты объяснили, что влияет на спрос и что ждет рынок дальше. Не прошли мимо и новые правила утилизационного сбора - они уже меняют структуру импорта. Что грозит владельцам и почему ситуация важна для всех, кто планирует покупку машины - в нашем материале.

Рынок подержанных автомобилей на Дальнем Востоке сегодня переживает не самые простые времена, и это напрямую касается тысяч российских автолюбителей. По информации «Дрома», сейчас более двух третей всех продаваемых машин здесь - это автомобили, чей возраст превышает 15 лет. Такая ситуация складывается не только из-за ограниченного предложения новых моделей, но и из-за особенностей спроса: многие покупатели вынуждены выбирать между доступностью и техническим состоянием.

Особенно заметно доминирование старых машин в сегменте японских марок. Toyota Corolla, Toyota Mark II и Toyota Corolla Fielder продолжают удерживать лидерство среди самых востребованных моделей. Эти автомобили давно зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые, что и объясняет их популярность на вторичном рынке. Впрочем, среди машин моложе 15 лет спрос сместился в сторону Honda Fit, Nissan Note и Honda Vezel - эти модели чаще выбирают те, кто ищет более свежий и экономичный вариант.

С марта 2026 года эксперты отмечают устойчивый рост числа сделок по купле-продаже автомобилей. Особенно активно рынок развивается в Хабаровском крае, Бурятии и Амурской области. Здесь фиксируется не только увеличение объема продаж, но и изменение структуры спроса: покупатели стали чаще обращать внимание на техническое состояние и историю эксплуатации машины, а не только на цену.

Важный фактор, который влияет на рынок, - это сокращение импорта автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 л.с. Причина - изменения в системе утилизационного сбора, которые сделали ввоз таких машин менее выгодным. В результате на рынке стало меньше мощных и дорогих моделей, а доля старых и менее мощных автомобилей выросла еще сильнее. Как отмечают специалисты, это может привести к дальнейшему старению автопарка и увеличению расходов на обслуживание.

Интересно, что подобные тенденции наблюдаются не только на Дальнем Востоке. Например, в премиальном сегменте редкие лимитированные серии, такие как Bentley Continental GT Mulliner Bespoke, вызывают ажиотаж у коллекционеров и дилеров, что подтверждает опыт недавних запусков эксклюзивных моделей. Однако массовый рынок все больше уходит в сторону старых и проверенных временем автомобилей.

Для понимания ситуации стоит добавить несколько важных фактов. Во-первых, средний возраст легковых автомобилей в России уже превышает 14 лет, а на Дальнем Востоке этот показатель еще выше. Во-вторых, новые правила утилизационного сбора могут привести к дальнейшему удорожанию ввоза иномарок. В-третьих, спрос на автомобили с правым рулем остается стабильно высоким, несмотря на все ограничения. Все это создает уникальную ситуацию, когда старые машины становятся не только вынужденным, но и зачастую единственно возможным выбором для многих жителей региона.

Упомянутые марки: Toyota, Honda, Nissan
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