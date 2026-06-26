Легендарные «Дальнобойщики-2» вернулись: цена, особенности релиза и системные требования

26 июня 2026, 09:49
«Дальнобойщики-2» спустя 25 лет: культовый симулятор теперь в Steam
«Дальнобойщики-2» спустя 25 лет: культовый симулятор теперь в Steam
Редкий случай: спустя четверть века легендарная игра «Дальнобойщики-2» официально вышла в Steam. Разработчики не стали менять графику, но добавили достижения и сохранили минимальные требования. Чем это важно для автолюбителей и почему интерес к проекту не угасает - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей и поклонников виртуальных дорог новость о возвращении «Дальнобойщики-2» в Steam стала настоящим событием. Спустя 25 лет после выхода оригинала, культовый симулятор грузоперевозок вновь оказался в центре внимания, причем теперь его можно приобрести легально и с поддержкой современных сервисов.
Главная особенность релиза - разработчики из «1С» и SoftLab-NSK не стали кардинально менять игру. Графика, интерфейс и атмосфера остались такими же, какими их помнят тысячи игроков с начала 2000-х. Это решение позволило сохранить ту самую «ламповую» атмосферу, за которую проект и полюбили. Единственное заметное нововведение - интеграция с системой достижений Steam. Теперь каждый рейс, каждая победа и даже неудача могут быть отмечены специальными бейджами, что добавляет мотивации и азарта.
Геймплей остался верен жанру: игрок берет заказы на перевозку грузов, соревнуется с другими дальнобойщиками за выгодные маршруты и постепенно строит собственную транспортную империю. Виртуальные трассы, знакомые по оригиналу, теперь доступны на современных компьютерах без необходимости искать старые диски или эмуляторы. Важно, что игра продается сразу под двумя названиями - «Дальнобойщики-2» для русскоязычных пользователей и Hard Truck 2: King of the Road для зарубежной аудитории.
Стоимость симулятора установлена на уровне 240 рублей для России, а в момент запуска действует скидка. Такой подход делает игру доступной для широкой аудитории, особенно с учетом минимальных системных требований: достаточно процессора от 1 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и видеокарты с поддержкой DirectX 9. На жестком диске потребуется всего 1 ГБ - по нынешним меркам это почти незаметно.
Интересно, что возвращение «Дальнобойщики-2» совпало с ростом интереса к ретро-играм и симуляторам, которые позволяют почувствовать себя частью профессии. Многие современные проекты вдохновляются именно такими классическими играми, а их переиздания становятся поводом для обсуждений в профильных сообществах. К примеру, недавно на рынке минивэнов появилась необычная новинка, о которой подробнее рассказано в материале о новой модификации Wey 80 с метановым оборудованием.
В заключение стоит отметить несколько важных фактов: «Дальнобойщики-2» - одна из немногих российских игр, получивших культовый статус за рубежом; проект стал основой для целого жанра симуляторов грузоперевозок; минимальные требования позволяют запускать игру даже на слабых офисных ПК; интеграция с достижениями Steam делает процесс прохождения более увлекательным; а сохранение оригинального интерфейса - редкий пример уважения к ностальгии игроков. Возвращение игры в цифровой магазин - не просто жест для фанатов, а еще и показатель того, как классика может оставаться актуальной спустя десятилетия.
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