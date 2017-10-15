15 октября 2017, 20:45

Дальнобойщики России и Литвы договорились о перевозках в 2018 году

Россия и Литва утвердили предварительный обмен разрешениями на международные автомобильные перевозки на 2018 год. Доставку грузов автотранспортом из РФ в прибалтийскую республику обеспечат 255 тыс. разрешений для двусторонних и транзитных перевозок грузов, 11 тыся.- на перевозки грузов в/из третьих стран, выданных литовскими коллегами.
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Первую часть разрешений российские перевозчики получат уже до 10 декабря года. При этом в рамках своей потребности литовская сторона получит 170 тыс. разрешений для двусторонних и транзитных перевозок грузов (в том числе в отметкой ««разрешается также перевозка грузов третьих государств» в количестве 12 500), 11 тыс. - на перевозки грузов в/из третьих стран.

В ходе рабочей встречи делегации попутно согласовали по 300 разрешений на нерегулярные перевозки пассажиров в двустороннем и транзитном сообщении и 150 - на нерегулярные перевозки пассажиров в/из третьих стран.

До конца 2017 года между государствами будет произведен дополнительный обмен разрешениями. Российская сторона получит 10 тыс. разрешений для двусторонних и транзитных перевозок грузов, 1 500 - для перевозок грузов в/из третьих стран. Литовские перевозчики попросили дополнительно 5 тыс. - для двусторонних и транзитных перевозок грузов с отметкой «разрешается также перевозка грузов третьих государств» и 1 500 - для перевозок грузов в/из третьих стран. Обмен будет произведен до 25 октября текущего года.

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Дальнобойщики России и Литвы договорились о перевозках в 2018 году
Первую часть разрешений российские перевозчики получат уже до 10 декабря года. При этом в рамках своей потребности литовская сторона получит 170 тыс. разрешений для двусторонних и транзитных перевозок грузов (в том числе в отметкой ««разрешается также перевозка грузов третьих государств» в количестве 12 500), 11 тыс. - на перевозки грузов в/из третьих стран. В ходе рабочей встречи делегации попутно согласовали по 300 разрешений на нерегулярные перевозки пассажиров в двустороннем и транзитном сообщении и 150 - на нерегулярные перевозки пассажиров в/из третьих стран.До конца 2017 года между государствами будет произведен дополнительный обмен разрешениями. Российская сторона получит 10 тыс. разрешений для двусторонних и транзитных перевозок грузов, 1 500 - для перевозок грузов в/из третьих стран. Литовские перевозчики попросили дополнительно 5 тыс. - для двусторонних и транзитных перевозок грузов с отметкой «разрешается также перевозка грузов третьих государств» и 1 500 - для перевозок грузов в/из третьих стран. Обмен будет произведен до 25 октября текущего года.
2017-10-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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