Дальнобойщики России и Литвы договорились о перевозках в 2018 году
Первую часть разрешений российские перевозчики получат уже до 10 декабря года. При этом в рамках своей потребности литовская сторона получит 170 тыс. разрешений для двусторонних и транзитных перевозок грузов (в том числе в отметкой ««разрешается также перевозка грузов третьих государств» в количестве 12 500), 11 тыс. - на перевозки грузов в/из третьих стран.
В ходе рабочей встречи делегации попутно согласовали по 300 разрешений на нерегулярные перевозки пассажиров в двустороннем и транзитном сообщении и 150 - на нерегулярные перевозки пассажиров в/из третьих стран.
До конца 2017 года между государствами будет произведен дополнительный обмен разрешениями. Российская сторона получит 10 тыс. разрешений для двусторонних и транзитных перевозок грузов, 1 500 - для перевозок грузов в/из третьих стран. Литовские перевозчики попросили дополнительно 5 тыс. - для двусторонних и транзитных перевозок грузов с отметкой «разрешается также перевозка грузов третьих государств» и 1 500 - для перевозок грузов в/из третьих стран. Обмен будет произведен до 25 октября текущего года.
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