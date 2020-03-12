12 марта 2020, 15:22
Datsun on-DO обзавелся новой комплектацией Comfort
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Фото: Datsun
Марка Datsun расширила ассортимент комплектаций для рестайлингового седана on-DO. Новая «средняя» комплектация Comfort расположилась ниже топовых версий Dream, но получила от них 15-дюймовые легкосплавные диски, обогрев лобового стекла и задние парктроники.
Фото: Datsun
Фото: Datsun
Фото: Datsun
Фото: Datsun
Фото: Datsun
Фото: Datsun
Фото: Datsun
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Сейчас у Datsun on-DO появилась новая комплектация Comfort, которая расположилась между версиями Trust III и Dream I. По сравнению с исполнением Trust III (от 573 000 рублей) она получила 15-дюймовые легкосплавные диски, подогрев лобового стекла и задние датчики парковки. Кроме того, в список стандартного оснащения входят фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, противотуманные фары, медиасистема с функцией Hands Free.
Комплектация Comfort доступна для автомобилей с 87-сильным двигателем и «механикой» (от 591 000 рублей). С таким же мотором и «автоматом» Datsun on-DO Comfort стоит уже минимум 641 000 рублей. Седан Comfort с 106-сильным агрегатом и МКПП оценили в 606 000 рублей.
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01.12.2017, 10:07
Тест-драйв Datsun on-DO: «автоматом» движимый
18.11.2016, 08:01
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26.10.2016, 09:41
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
машина с «лапой» или прицепной тележкой в России для легковых просто не существует
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