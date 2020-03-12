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12 марта 2020, 15:22

Datsun on-DO обзавелся новой комплектацией Comfort

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Фото: Datsun
Марка Datsun расширила ассортимент комплектаций для рестайлингового седана on-DO. Новая «средняя» комплектация Comfort расположилась ниже топовых версий Dream, но получила от них 15-дюймовые легкосплавные диски, обогрев лобового стекла и задние парктроники.
Datsun on DO обзавелся новой комплектацией Comfort

Фото: Datsun

Datsun on DO обзавелся новой комплектацией Comfort

Фото: Datsun

Datsun on DO обзавелся новой комплектацией Comfort

Фото: Datsun

Datsun on DO обзавелся новой комплектацией Comfort

Фото: Datsun

Datsun on DO обзавелся новой комплектацией Comfort

Фото: Datsun

Datsun on DO обзавелся новой комплектацией Comfort

Фото: Datsun

Datsun on DO обзавелся новой комплектацией Comfort

Фото: Datsun

Datsun on DO обзавелся новой комплектацией Comfort
Datsun on DO обзавелся новой комплектацией Comfort
Datsun on DO обзавелся новой комплектацией Comfort
Datsun on DO обзавелся новой комплектацией Comfort
Datsun on DO обзавелся новой комплектацией Comfort
Datsun on DO обзавелся новой комплектацией Comfort
Datsun on DO обзавелся новой комплектацией Comfort
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Обновленные седаны Datsun on-DO появились в дилерских центрах в январе 2020 года. Автомобили отличаются бамперами, линзованной оптикой и изящными боковыми зеркалами со встроенными указателями поворотов, окрашенными в цвет кузова. В салоне появилось более крупное зеркало заднего вида, новая рукоятка стояночного тормоза и иной блок управления системой вентиляции. Цветовая палитра пополнилась двумя новыми оттенками.

Сейчас у Datsun on-DO появилась новая комплектация Comfort, которая расположилась между версиями Trust III и Dream I. По сравнению с исполнением Trust III (от 573 000 рублей) она получила 15-дюймовые легкосплавные диски, подогрев лобового стекла и задние датчики парковки. Кроме того, в список стандартного оснащения входят фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, противотуманные фары, медиасистема с функцией Hands Free.

Комплектация Comfort доступна для автомобилей с 87-сильным двигателем и «механикой» (от 591 000 рублей). С таким же мотором и «автоматом» Datsun on-DO Comfort стоит уже минимум 641 000 рублей. Седан Comfort с 106-сильным агрегатом и МКПП оценили в 606 000 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
sgdhaioq
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
машина с «лапой» или прицепной тележкой в России для легковых просто не существует
Макс
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Datsun on-DO обзавелся новой комплектацией Comfort
{{material_128689}}Обновленные седаны Datsun on-DO появились в дилерских центрах в январе 2020 года. Автомобили отличаются бамперами, линзованной оптикой и изящными боковыми зеркалами со встроенными указателями поворотов, окрашенными в цвет кузова. В салоне появилось более крупное зеркало заднего вида, новая рукоятка стояночного тормоза и иной блок управления системой вентиляции. Цветовая палитра пополнилась двумя новыми оттенками.Сейчас у Datsun on-DO появилась новая комплектация Comfort, которая расположилась между версиями Trust III и Dream I. По сравнению с исполнением Trust III (от 573 000 рублей) она получила 15-дюймовые легкосплавные диски, подогрев лобового стекла и задние датчики парковки. Кроме того, в список стандартного оснащения входят фронтальные подушки безопасности, климат-контроль, противотуманные фары, медиасистема с функцией Hands Free.Комплектация Comfort доступна для автомобилей с 87-сильным двигателем и «механикой» (от 591 000 рублей). С таким же мотором и «автоматом» Datsun on-DO Comfort стоит уже минимум 641 000 рублей. Седан Comfort с 106-сильным агрегатом и МКПП оценили в 606 000 рублей.
2020-03-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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