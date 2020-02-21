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21 февраля 2020, 14:40

Datsun on-DO получит новую версию

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Фото: Datsun
Марка Datsun готовит для седана on-DO новую версию под названием Black SW. Первый опытный экземпляр уже сошел с конвейера АвтоВАЗа. Автомобили будут отличаться особым оформлением салона и новыми дисками.
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Информация о новой версии Datsun on-DO появилась в паблике «For Friends & Для Друзей» социальной сети Вконтакте. Со ссылкой на собственные источники здесь сообщают, что 19 февраля на Волжском автозаводе был собран первый тестовый экземпляр on-DO в новом исполнении Black SW.

Опытный образец окрасили в темно-серый цвет «Борнео». В салоне появились черные глянцевые ручки и такого же цвета декоративные вставки, которые пришли на смену хромированным элементам. Кроме того, для Datsun on-DO в исполнении Black SW приготовят легкосплавные колесные диски особого дизайна, а на кузове появятся логотипы с названием версии. Официально информация пока не подтверждается. Дата начала серийного производства также остается неизвестной.

Месяц назад дилеры Datsun начали принимать заказы на рестайлинговые седаны on-DO. Автомобили получили новый передний бампер, линзованную оптику и более изящные боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова и имеющие встроенные указатели поворотов. Цветовая палитра пополнилась двумя новыми оттенками: темно-серым и оранжевым. Расширился список оснащения. Цены на автомобили 2020 года выпуска начинаются от 506 000 рублей без учета скидок по акциям и специальным предложениям.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
sgdhaioq
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
машина с «лапой» или прицепной тележкой в России для легковых просто не существует
Макс
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Datsun on-DO получит новую версию
{{material_128689}}Информация о новой версии Datsun on-DO появилась в паблике «For Friends & Для Друзей» социальной сети Вконтакте. Со ссылкой на собственные источники здесь сообщают, что 19 февраля на Волжском автозаводе был собран первый тестовый экземпляр on-DO в новом исполнении Black SW.Опытный образец окрасили в темно-серый цвет «Борнео». В салоне появились черные глянцевые ручки и такого же цвета декоративные вставки, которые пришли на смену хромированным элементам. Кроме того, для Datsun on-DO в исполнении Black SW приготовят легкосплавные колесные диски особого дизайна, а на кузове появятся логотипы с названием версии. Официально информация пока не подтверждается. Дата начала серийного производства также остается неизвестной.Месяц назад дилеры Datsun начали принимать заказы на рестайлинговые седаны on-DO. Автомобили получили новый передний бампер, линзованную оптику и более изящные боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова и имеющие встроенные указатели поворотов. Цветовая палитра пополнилась двумя новыми оттенками: темно-серым и оранжевым. Расширился список оснащения. Цены на автомобили 2020 года выпуска начинаются от 506 000 рублей без учета скидок по акциям и специальным предложениям.
2020-02-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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