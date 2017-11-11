Datsun on-DO: вам восемь клапанов или шестнадцать?
Погоду в коммерческой деятельности компании по-прежнему делает седан on-DO. Если еще месяц-полтора назад бюджетник можно было приобрести лишь с одним мотором, то сегодня у покупателя есть выбор: не нравится 8-клапанный движок, можно выехать из салона на 16-клапанной версии того же ДВС рабочим объемом 1,6 литра.
8-клапанный двигатель имеет систему распределенного впрыска топлива, облегченную шатунно-поршневую группу, развивает 87 сил при 5100 об/мин и 140 Нм крутящего момента при 3800 об/мин. Альтернативный агрегат оснащен многоточечным «питанием», ГРМ типа DOHC с 16-ю клапанами и динамическим наддувом и производит 106 л.с. при 5800 об/мин и 148 Нм предельной тяги при 4000 об/мин.
По словам продавца, 8-клапанный мотор лучше крутится с «низов», поэтому его непосредственная стихия – город, с его нескончаемыми ускорениями-торможениями. В свою очередь, 16-клапанная модификация с 2 распредвалами ведет себя отзывчивее на высоких скоростях – «за 100 км/ч».
Datsun on-DO, как известно, автомобиль переднеприводный, имеет в своей базе платформу от вазовской «Калины». Это означает, что у «японца» та же независимая подвеска на стойках «МакФерсона» спереди и полузависимая торсионная балка сзади. Понятно, что подвеска слегка перенастроена, в частности, с применением более выносливых сайлент-блоков, но в общем и целом, конструкция всем нам известная.
Самой ходовой, со слов продавцов, является средняя комплектация – по цене «за 500 тысяч». Но если денег не хватает, можно приобрести более доступный вариант on-DO. По прайсу 8-клапанный 87-сильный седан на «механике» продается за 444 000 рублей, «механическая» версия с 16-ю клапанами – 515 000 рублей. Правда, в этом случае уже будет 3-я по ранжиру комплектация, а, значит, и несколько иной уровень оборудования. Плюс 6 000 рублей – доплата за «металлик». Самыми дорогими вариациями on-DO считаются 8-клапанные, на «автомате» - за них придется заплатить 585 000 рублей (Dream I) и 619 000 рублей (Dream II). Запрашиваемый максимум за 16-клапанные версии – 584 000 рублей, но, повторимся, это в паре с МКПП.
Дилеры склонны привлечь внимание потребителей предоставлением различных скидок и бонусов. Так, например, 30 000 рублей – выгода по программе Datsun Finance. По 50 000 рублей скинут в рамках программ утилизации и трейд-ин. Наконец, конкурентоспособными выглядят цены на прохождение ежегодных ТО. Самое дорогое обслуживание – ТО5, его стоимость 9 000 рублей. ТО1 более чем доступно – всего 6 000 рублей. Таких цифр нет даже в автоцентрах Lada.
P.S. В ближайшее время редакция 110km.ru планирует принять участие в федеральном тест-драйве 16-клапанной модификации Datsun on-DO. Следите за нашими публикациями.
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