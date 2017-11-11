11 ноября 2017, 08:40

Datsun on-DO: вам восемь клапанов или шестнадцать?

Datsun продолжает показывать результаты, которые опережают среднестатистический рост российского авторынка. Согласно свежим данным Комитета автопроизводителей АЕБ, в октябре 2017 года продажи новых автомобилей в стране выросли на 17,3%. При этом Datsun реализовал машин на 50% больше, чем год назад.
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  Datsun on-DO: вам восемь клапанов или шестнадцать? Datsun on-DO Datsun on-DO: вам восемь клапанов или шестнадцать? Datsun on-DO Datsun on-DO: вам восемь клапанов или шестнадцать? Datsun on-DO Datsun on-DO: вам восемь клапанов или шестнадцать? Datsun on-DO Datsun on-DO: вам восемь клапанов или шестнадцать?
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Погоду в коммерческой деятельности компании по-прежнему делает седан on-DO. Если еще месяц-полтора назад бюджетник можно было приобрести лишь с одним мотором, то сегодня у покупателя есть выбор: не нравится 8-клапанный движок, можно выехать из салона на 16-клапанной версии того же ДВС рабочим объемом 1,6 литра.

Datsun on-DO
Выпускается с 2014 г.
Новый от 436 000 до 602 000 Р
Отзывов: 6
По информации представителей а/ц CTK Center, разница в цене между «родственниками» составляет всего 15 000 рублей. На первый взгляд, сумма небольшая, но в масс-сегменте, где и выступает on-DO, подобные деньги принято считать. Зато, сделав выбор в пользу 16-клапанного двигателя, владелец автомобиля получает 19-сильную прибавку в мощности (87 л.с. против 106 л.с.). Заметна она на дороге? Менеджер вышеназванного автоцентра заявил в беседе с нами, что «да»: на более мощном седане вы будете меньше газовать.

8-клапанный двигатель имеет систему распределенного впрыска топлива, облегченную шатунно-поршневую группу, развивает 87 сил при 5100 об/мин и 140 Нм крутящего момента при 3800 об/мин. Альтернативный агрегат оснащен многоточечным «питанием», ГРМ типа DOHC с 16-ю клапанами и динамическим наддувом и производит 106 л.с. при 5800 об/мин и 148 Нм предельной тяги при 4000 об/мин.

По словам продавца, 8-клапанный мотор лучше крутится с «низов», поэтому его непосредственная стихия – город, с его нескончаемыми ускорениями-торможениями. В свою очередь, 16-клапанная модификация с 2 распредвалами ведет себя отзывчивее на высоких скоростях – «за 100 км/ч».

Datsun
Санкт-Петербург, Красногвардейский район, пр-т Косыгина, 2/1
Отзывов: 1
И тот, и другой двигатель работают в паре с 5-ступенчатой МКПП, которая имеет тросовый привод Atsumitec и вилку переключения Shaeffler. Есть альтернатива – гидротрансформаторная 4АКПП фирмы Jatco, которая стоит на 50 000 рублей дороже «механики». Продавцы Datsun хвалят ее за отзывчивость, но если во главе угла стоит экономичность, следует помнить, что АКПП съедает примерно на 1 литр больше МКПП. Опять же, по информации дилерских центров, доля продаваемых on-DO с «автоматом» составляет на сегодняшний день порядка 40%. 

Datsun on-DO, как известно, автомобиль переднеприводный, имеет в своей базе платформу от вазовской «Калины». Это означает, что у «японца» та же независимая подвеска на стойках «МакФерсона» спереди и полузависимая торсионная балка сзади. Понятно, что подвеска слегка  перенастроена, в частности, с применением более выносливых сайлент-блоков, но в общем и целом, конструкция всем нам известная.

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На передних колесах - дисковые тормоза, на задних - барабанные механизмы. «Ручник» имеет механический привод, а реечный рулевой механизм дополнен электроусилителем. В АКПП использованы другие, нежели на вазовском аналоге, шестерни, пара и ряд. Вместо «калиновского» кондиционера используется климат-контроль. Продавцы утверждают, что в общем и целом On-DO «не ломается» - во всяком случае, с 2013 года отзывных компаний в отношении автомобиля не было. 

Самой ходовой, со слов продавцов, является средняя комплектация – по цене «за 500 тысяч». Но если денег не хватает, можно приобрести более доступный вариант on-DO. По прайсу 8-клапанный 87-сильный седан на «механике» продается за 444 000 рублей, «механическая» версия с 16-ю клапанами – 515 000 рублей. Правда, в этом случае уже будет 3-я по ранжиру комплектация, а, значит, и несколько иной уровень оборудования. Плюс 6 000 рублей – доплата за «металлик». Самыми дорогими вариациями on-DO считаются 8-клапанные, на «автомате» - за них придется заплатить 585 000 рублей (Dream I) и 619 000 рублей (Dream II). Запрашиваемый максимум за 16-клапанные версии – 584 000 рублей, но, повторимся, это в паре с МКПП.

Дилеры склонны привлечь внимание потребителей предоставлением различных скидок и бонусов. Так, например, 30 000 рублей – выгода по программе Datsun Finance. По 50 000 рублей скинут в рамках программ утилизации и трейд-ин. Наконец, конкурентоспособными выглядят цены на прохождение ежегодных ТО. Самое дорогое обслуживание – ТО5, его стоимость 9 000 рублей. ТО1 более чем доступно – всего 6 000 рублей. Таких цифр нет даже в автоцентрах  Lada. 

P.S. В ближайшее время редакция 110km.ru планирует принять участие в федеральном тест-драйве 16-клапанной модификации Datsun on-DO. Следите за нашими публикациями.

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Андрюха
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Алик
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Datsun on-DO: вам восемь клапанов или шестнадцать?
Погоду в коммерческой деятельности компании по-прежнему делает седан on-DO. Если еще месяц-полтора назад бюджетник можно было приобрести лишь с одним мотором, то сегодня у покупателя есть выбор: не нравится 8-клапанный движок, можно выехать из салона на 16-клапанной версии того же ДВС рабочим объемом 1,6 литра. {{model_3408}} По информации представителей а/ц CTK Center, разница в цене между «родственниками» составляет всего 15 000 рублей. На первый взгляд, сумма небольшая, но в масс-сегменте, где и выступает on-DO, подобные деньги принято считать. Зато, сделав выбор в пользу 16-клапанного двигателя, владелец автомобиля получает 19-сильную прибавку в мощности (87 л.с. против 106 л.с.). Заметна она на дороге? Менеджер вышеназванного автоцентра заявил в беседе с нами, что «да»: на более мощном седане вы будете меньше газовать.8-клапанный двигатель имеет систему распределенного впрыска топлива, облегченную шатунно-поршневую группу, развивает 87 сил при 5100 об/мин и 140 Нм крутящего момента при 3800 об/мин. Альтернативный агрегат оснащен многоточечным «питанием», ГРМ типа DOHC с 16-ю клапанами и динамическим наддувом и производит 106 л.с. при 5800 об/мин и 148 Нм предельной тяги при 4000 об/мин.По словам продавца, 8-клапанный мотор лучше крутится с «низов», поэтому его непосредственная стихия – город, с его нескончаемыми ускорениями-торможениями. В свою очередь, 16-клапанная модификация с 2 распредвалами ведет себя отзывчивее на высоких скоростях – «за 100 км/ч».{{guide_8836}} И тот, и другой двигатель работают в паре с 5-ступенчатой МКПП, которая имеет тросовый привод Atsumitec и вилку переключения Shaeffler. Есть альтернатива – гидротрансформаторная 4АКПП фирмы Jatco, которая стоит на 50 000 рублей дороже «механики». Продавцы Datsun хвалят ее за отзывчивость, но если во главе угла стоит экономичность, следует помнить, что АКПП съедает примерно на 1 литр больше МКПП. Опять же, по информации дилерских центров, доля продаваемых on-DO с «автоматом» составляет на сегодняшний день порядка 40%.  Datsun on-DO, как известно, автомобиль переднеприводный, имеет в своей базе платформу от вазовской «Калины». Это означает, что у «японца» та же независимая подвеска на стойках «МакФерсона» спереди и полузависимая торсионная балка сзади. Понятно, что подвеска слегка  перенастроена, в частности, с применением более выносливых сайлент-блоков, но в общем и целом, конструкция всем нам известная. {{material_107137}} На передних колесах - дисковые тормоза, на задних - барабанные механизмы. «Ручник» имеет механический привод, а реечный рулевой механизм дополнен электроусилителем. В АКПП использованы другие, нежели на вазовском аналоге, шестерни, пара и ряд. Вместо «калиновского» кондиционера используется климат-контроль. Продавцы утверждают, что в общем и целом On-DO «не ломается» - во всяком случае, с 2013 года отзывных компаний в отношении автомобиля не было.  Самой ходовой, со слов продавцов, является средняя комплектация – по цене «за 500 тысяч». Но если денег не хватает, можно приобрести более доступный вариант on-DO. По прайсу 8-клапанный 87-сильный седан на «механике» продается за 444 000 рублей, «механическая» версия с 16-ю клапанами – 515 000 рублей. Правда, в этом случае уже будет 3-я по ранжиру комплектация, а, значит, и несколько иной уровень оборудования. Плюс 6 000 рублей – доплата за «металлик». Самыми дорогими вариациями on-DO считаются 8-клапанные, на «автомате» - за них придется заплатить 585 000 рублей (Dream I) и 619 000 рублей (Dream II). Запрашиваемый максимум за 16-клапанные версии – 584 000 рублей, но, повторимся, это в паре с МКПП. Дилеры склонны привлечь внимание потребителей предоставлением различных скидок и бонусов. Так, например, 30 000 рублей – выгода по программе Datsun Finance. По 50 000 рублей скинут в рамках программ утилизации и трейд-ин. Наконец, конкурентоспособными выглядят цены на прохождение ежегодных ТО. Самое дорогое обслуживание – ТО5, его стоимость 9 000 рублей. ТО1 более чем доступно – всего 6 000 рублей. Таких цифр нет даже в автоцентрах  Lada.  P.S. В ближайшее время редакция 110km.ru планирует принять участие в федеральном тест-драйве 16-клапанной модификации Datsun on-DO. Следите за нашими публикациями.
2017-11-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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