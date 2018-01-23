23 января 2018, 10:03

Datsun отчитывается о мировых успехах

За три с лишним года (с марта 2014-го) мировые продажи возрожденного бренда Datsun перешагнули отметку в 300 тыс. автомобилей. Напомним, что первенцем стал проданный в Индии компакт Datsun GO.
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Datsun отчитывается о мировых успехах Datsun mi-DO, Datsun on-DO, Datsun GO, Datsun redi-GO

За это непродолжительное время компания явила миру 5 новых моделей, которые производятся на 3  заводах - в Индии, Индонезии и России. В настоящее время бренд представлен на 14 рынках. При этом 4 государства (вышеназванные плюс ЮАР) являются крупнейшими рынками.

В России у Datsun 2 модели – седан on-DO (лидер продаж) и хэтчбек mi-DO. Автопроизводитель предпринимает регулярные попытки доведения машин до совершенства. Самый свежий шаг в этом направлении - более мощный 16-клапанный двигатель для обеих моделей.

С января по декабрь 2017-го в России было реализовано 24 510 автомобилей марки - это на 31% превысило результат 2016 года. При этом с момента запуска в России продано более 86 000 «Датсунов».

Бестселлером модельного ряда Datsun в Индии является городской кроссовер redi-GO. Продажи автомобиля стартовали в июне 2016-го, и за этот период было выпущено несколько спецверсий, в частности, модификация с более мощным двигателем (июль прошлого года). В самое ближайшее время ожидается появление версия с «автоматом».

Как мы сообщали, 18 января 2018 года здесь в Индонезии был презентован компакт-кроссовер Datsun Cross. О возможных его поставках в Россию пока ничего не сообщается.

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Форум Datsun mi-DO
Отличная машина, 5000 проехал, только радует во всём...
Олег
Тест Datsun mi-DO: нотная грамота
Главное чтобы все колеса на месте были :)
taran
Тест Datsun on-DO: японский тюнинг
Я так понимаю, что Он До планировался как конкурент гранте, да только тому контингенту который берет гранту все равно как машина выглядит лишь бы ездила и стоила поменьше. То есть во главу угла ставится стоимость владения. РеноНиссан создали похожую на гранту машину, но добавив комфорта, шумоизоляции ...
Вика Крючкова
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Datsun отчитывается о мировых успехах
За это непродолжительное время компания явила миру 5 новых моделей, которые производятся на 3  заводах - в Индии, Индонезии и России. В настоящее время бренд представлен на 14 рынках. При этом 4 государства (вышеназванные плюс ЮАР) являются крупнейшими рынками.В России у Datsun 2 модели – седан on-DO (лидер продаж) и хэтчбек mi-DO. Автопроизводитель предпринимает регулярные попытки доведения машин до совершенства. Самый свежий шаг в этом направлении - более мощный 16-клапанный двигатель для обеих моделей.С января по декабрь 2017-го в России было реализовано 24 510 автомобилей марки - это на 31% превысило результат 2016 года. При этом с момента запуска в России продано более 86 000 «Датсунов».Бестселлером модельного ряда Datsun в Индии является городской кроссовер redi-GO. Продажи автомобиля стартовали в июне 2016-го, и за этот период было выпущено несколько спецверсий, в частности, модификация с более мощным двигателем (июль прошлого года). В самое ближайшее время ожидается появление версия с «автоматом».Как мы сообщали, 18 января 2018 года здесь в Индонезии был презентован компакт-кроссовер Datsun Cross. О возможных его поставках в Россию пока ничего не сообщается.
2018-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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