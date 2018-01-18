18 января 2018, 08:54

Datsun предлагает двигаться «Вперед!»

Datsun запускает новую кредитную программу с остаточным платежом «Вперёд!». Благодаря ей, стало возможным приобретение нового автомобиля в кредит на условиях, которые облегчают размер ежемесячных выплат.
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Datsun on-DO
Выпускается с 2014 г.
Новый от 436 000 до 602 000 Р
Отзывов: 6
В частности, до 2 раз сокращается ежемесячный платеж, по сравнению с классическим кредитом. К примеру, при покупке Datsun on-DO стоимостью 360 000 рублей в кредит со ставкой 9,5% годовых на 36 месяцев ежемесячный платеж составит 2 800 рублей вместо 6 500 рублей.При этом размер первоначального взноса начинается от 20%.

Такие условия достигаются за счет наличия остаточного платежа в размере 40% от стоимости автомобиля. По истечению 3 лет клиент имеет возможность воспользоваться одной из опций: обменять свой автомобиль на новый по программе трейд-ин у официального дилера, оставить автомобиль себе, путем выплаты остаточного платежа, пролонгировать кредит еще на 2 года или продать его дилеру в счет погашения остаточного платежа.

Программа «Вперёд!» позволяет удобно управлять своим кредитом, а также обновлять свой автомобиль на новый каждые 3 года, причем, с тем же ежемесячным платежом.

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Отзывы по теме
Тест Datsun on-DO: японский тюнинг
Я так понимаю, что Он До планировался как конкурент гранте, да только тому контингенту который берет гранту все равно как машина выглядит лишь бы ездила и стоила поменьше. То есть во главу угла ставится стоимость владения. РеноНиссан создали похожую на гранту машину, но добавив комфорта, шумоизоляции ...
Вика Крючкова
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Bazil, мало того, что они не желают снижать стоимость (хотя будем честны, за последние два года цены немного упали) , так и машины сейчас делают "одноразовыми". Вспомните ауди 100 сигару, ауди 80 бочка, мерс 190 и т.д. с двигателями миллионниками, с крепкими кузовами. А что сейчас? Концернам не выгодно ...
Андрюха
Datsun on-Do: главный конкурент Lada Granta
А усилитель руля? А кондей ? Не зачёт , тема скудна!
Алик
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Datsun предлагает двигаться «Вперед!»
{{model_3408)}} В частности, до 2 раз сокращается ежемесячный платеж, по сравнению с классическим кредитом. К примеру, при покупке Datsun on-DO стоимостью 360 000 рублей в кредит со ставкой 9,5% годовых на 36 месяцев ежемесячный платеж составит 2 800 рублей вместо 6 500 рублей.При этом размер первоначального взноса начинается от 20%.Такие условия достигаются за счет наличия остаточного платежа в размере 40% от стоимости автомобиля. По истечению 3 лет клиент имеет возможность воспользоваться одной из опций: обменять свой автомобиль на новый по программе трейд-ин у официального дилера, оставить автомобиль себе, путем выплаты остаточного платежа, пролонгировать кредит еще на 2 года или продать его дилеру в счет погашения остаточного платежа.Программа «Вперёд!» позволяет удобно управлять своим кредитом, а также обновлять свой автомобиль на новый каждые 3 года, причем, с тем же ежемесячным платежом.
2018-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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