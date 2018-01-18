18 января 2018, 08:54
Datsun предлагает двигаться «Вперед!»
Datsun запускает новую кредитную программу с остаточным платежом «Вперёд!». Благодаря ей, стало возможным приобретение нового автомобиля в кредит на условиях, которые облегчают размер ежемесячных выплат.
Datsun on-DO
Выпускается с 2014 г.
Новый от 436 000 до 602 000 Р
Отзывов: 6
Такие условия достигаются за счет наличия остаточного платежа в размере 40% от стоимости автомобиля. По истечению 3 лет клиент имеет возможность воспользоваться одной из опций: обменять свой автомобиль на новый по программе трейд-ин у официального дилера, оставить автомобиль себе, путем выплаты остаточного платежа, пролонгировать кредит еще на 2 года или продать его дилеру в счет погашения остаточного платежа.
Программа «Вперёд!» позволяет удобно управлять своим кредитом, а также обновлять свой автомобиль на новый каждые 3 года, причем, с тем же ежемесячным платежом.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я так понимаю, что Он До планировался как конкурент гранте, да только тому контингенту который берет гранту все равно как машина выглядит лишь бы ездила и стоила поменьше. То есть во главу угла ставится стоимость владения. РеноНиссан создали похожую на гранту машину, но добавив комфорта, шумоизоляции ...
Bazil, мало того, что они не желают снижать стоимость (хотя будем честны, за последние два года цены немного упали) , так и машины сейчас делают "одноразовыми". Вспомните ауди 100 сигару, ауди 80 бочка, мерс 190 и т.д. с двигателями миллионниками, с крепкими кузовами. А что сейчас? Концернам не выгодно ...
А усилитель руля? А кондей ? Не зачёт , тема скудна!
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