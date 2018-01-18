18 января 2018, 16:27

Datsun представил компактный кроссовер

Datsun продемонстрировал свой долгожданный новый компактный кроссовер под названием Cross. Это третья модель бренда, представленная в Индонезии, и шестая на мировом рынке.
^
Datsun представил компактный кроссовер Datsun

Автомобиль демонстрирует направление будущего развития бренда. Модель оборудована бензиновым двигателем объемом 1,2 литра., развивающим максимальную мощность 68 л.с. и максимальный крутящий момент 104 Нм. В качестве трансмиссии выступают «механика» или X-Tronic CVT.

Ранее мы писали
«Дочка» концерна Nissan до конца текущего года намерена представить свой первый серийный кроссовер. Официальная ...
Читать далее
Cross имеет защитные накладки и усиленную защиту днища кузова. Они окрашены в темно-серый цвет «металлик» с более светлыми вставками «под металл»; это создает контраст с основным цветом кузова. Наконец, модель имеет большой дорожный просвет 200 мм и крупные 15-дюймовыми колеса с шинами, изготовленными из специально разработанной резины.

За безопасность отвечают антиблокировочная тормозная система (ABS), электронная система переравспределения тормозных усилий (EBD), противобуксовочная система (TCS) и дифференциал повышенного трения (B-LSD).Кроме того, на вседорожник устанавливаются фронтальные подушки безопасности с двумя алгоритмами раскрытия, индикатор непристегнутых ремней безопасности и система автоматического управления светом фар.

Автомобиль будет производиться на заводе Nissan/Datsun в городе Пурвакарта на Западной Яве. Первые поставки запланированы на март. Цена автомобиля по предварительному заказу начинается от 163 млн индонезийских рупий. Точные сведения о ценах и версиях исполнения будут предоставлены ближе к началу продаж.

Новинки и концепт кары Датсун

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Datsun mi-DO
Отличная машина, 5000 проехал, только радует во всём...
Олег
Тест Datsun on-DO: японский тюнинг
Я так понимаю, что Он До планировался как конкурент гранте, да только тому контингенту который берет гранту все равно как машина выглядит лишь бы ездила и стоила поменьше. То есть во главу угла ставится стоимость владения. РеноНиссан создали похожую на гранту машину, но добавив комфорта, шумоизоляции ...
Вика Крючкова
ТОП-5 автомобилей для студентов
Bazil, мало того, что они не желают снижать стоимость (хотя будем честны, за последние два года цены немного упали) , так и машины сейчас делают "одноразовыми". Вспомните ауди 100 сигару, ауди 80 бочка, мерс 190 и т.д. с двигателями миллионниками, с крепкими кузовами. А что сейчас? Концернам не выгодно ...
Андрюха
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Datsun Автомудрость Datsun АвтоПитер Datsun Дизайн и тюнинг Datsun Новинки и концепт кары Datsun Новости и акции автосалонов Datsun Автосалоны и дилеры марки Datsun Аренда и прокат авто марки Datsun Автоклубы и форумы автозавчастей марки Datsun Автосервисы и магазины автозапчастей марки Datsun
Главные материалы
Надежда на 2018-й: чем порадует начало года?
Итоги 2017-го: что и сколько мы покупали в минувшем году?
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Datsun представил компактный кроссовер
Автомобиль демонстрирует направление будущего развития бренда. Модель оборудована бензиновым двигателем объемом 1,2 литра., развивающим максимальную мощность 68 л.с. и максимальный крутящий момент 104 Нм. В качестве трансмиссии выступают «механика» или X-Tronic CVT. {{material_121999}} Cross имеет защитные накладки и усиленную защиту днища кузова. Они окрашены в темно-серый цвет «металлик» с более светлыми вставками «под металл»; это создает контраст с основным цветом кузова. Наконец, модель имеет большой дорожный просвет 200 мм и крупные 15-дюймовыми колеса с шинами, изготовленными из специально разработанной резины.За безопасность отвечают антиблокировочная тормозная система (ABS), электронная система переравспределения тормозных усилий (EBD), противобуксовочная система (TCS) и дифференциал повышенного трения (B-LSD).Кроме того, на вседорожник устанавливаются фронтальные подушки безопасности с двумя алгоритмами раскрытия, индикатор непристегнутых ремней безопасности и система автоматического управления светом фар.Автомобиль будет производиться на заводе Nissan/Datsun в городе Пурвакарта на Западной Яве. Первые поставки запланированы на март. Цена автомобиля по предварительному заказу начинается от 163 млн индонезийских рупий. Точные сведения о ценах и версиях исполнения будут предоставлены ближе к началу продаж.
2018-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Иркутск Курган Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG