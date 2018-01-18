Datsun представил компактный кроссовер
Автомобиль демонстрирует направление будущего развития бренда. Модель оборудована бензиновым двигателем объемом 1,2 литра., развивающим максимальную мощность 68 л.с. и максимальный крутящий момент 104 Нм. В качестве трансмиссии выступают «механика» или X-Tronic CVT.
За безопасность отвечают антиблокировочная тормозная система (ABS), электронная система переравспределения тормозных усилий (EBD), противобуксовочная система (TCS) и дифференциал повышенного трения (B-LSD).Кроме того, на вседорожник устанавливаются фронтальные подушки безопасности с двумя алгоритмами раскрытия, индикатор непристегнутых ремней безопасности и система автоматического управления светом фар.
Автомобиль будет производиться на заводе Nissan/Datsun в городе Пурвакарта на Западной Яве. Первые поставки запланированы на март. Цена автомобиля по предварительному заказу начинается от 163 млн индонезийских рупий. Точные сведения о ценах и версиях исполнения будут предоставлены ближе к началу продаж.
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