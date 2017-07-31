31 июля 2017, 18:00
Datsun тоже предложит скидки на кредитные машины
Datsun присоединяется к новым государственным программам автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Меры поддержки позволяют сэкономить 10% при покупке японского бюджетника.
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При покупке в кредит mi-DO версии Trust-1 с механической коробкой передач 2017 года выпуска стоимостью 515 000 рублей, по программе Datsun Finance, его цена составит 475 000 рублей. Итоговая стоимость хэтчбека - 427 500 рублей.
Иными словами, предложение государственной программы и финансовой программы бренда будет суммироваться. Государственная программа «Первый автомобиль» ориентирована на всех, кто впервые приобретает машину, а «Семейный автомобиль» – на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.
Плюсы и минусы
|Программы уже набирают популярность у россиян.
|Действие их носит временных характер.
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Комплектации и технические характеристики
|Datsun mi-DO 1.6 MT
|Datsun on-DO Trust 1.6 AT
|Год выпуска, с
|2014
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|хэтчбек
|седан
|Количество дверей/мест
|5/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензин
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|87
|87
|Объем двигателя
|1596
|1596
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Автоматическая, 4-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|9.0
|Загородный цикл
|5.8
|Смешанный цикл
|7.0
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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Отзывы по теме
Отличная машина, 5000 проехал, только радует во всём...
Главное чтобы все колеса на месте были :)
При элементарных признаках перепроизводства автомобилей в мире вообще, производители не желают снижать цены, которые и так задраны выше некуда. Для того, чтобы обеспечить тех же студентов хоть каким то автомобилем, нужно обеспечить студенту покупательную возможность, т.е. повысить стипендию или дать ...
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