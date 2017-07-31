31 июля 2017, 18:00

Datsun тоже предложит скидки на кредитные машины

Datsun присоединяется к новым государственным программам автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Меры поддержки позволяют сэкономить 10% при покупке японского бюджетника.
^

Ранее мы писали
Постепенно российский авторынок выходит из кризиса, демонстрируя рост продаж новых легковых автомобилей. Тем ...
Читать далее
Получить дополнительную выгоду 10% от стоимости автомобиля можно в дополнение к действующим условиям программы кредитования Datsun. Таким образом, on-DO в комплектации Access стоимостью 442 000 рублей по программе Datsun Finance будет иметь цену 412 000 рублей. Дополнительная выгода по программе «Семейный автомобиль» – 41 200 рублей. Итоговая стоимость автомобиля составит 370 800 рублей.

При покупке в кредит mi-DO версии Trust-1 с механической коробкой передач 2017 года выпуска стоимостью 515 000 рублей, по программе Datsun Finance, его цена составит 475 000 рублей. Итоговая стоимость хэтчбека - 427 500 рублей.

Иными словами, предложение государственной программы и финансовой программы бренда будет суммироваться. Государственная программа «Первый автомобиль» ориентирована на всех, кто впервые приобретает машину, а «Семейный автомобиль» – на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.

Плюсы и минусы
Программы уже набирают популярность у россиян.Действие их носит временных характер.
Не согласны с нашими выводами? Напишите свое мнение

Комплектации и технические характеристики

Datsun mi-DO 1.6 MTDatsun on-DO Trust 1.6 AT
Год выпуска, с2014 2016
Год выпуска, по2017 2017
Кузовхэтчбек седан
Количество дверей/мест5/5 4/5
Тип двигателябензин бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин87 87
Объем двигателя1596 1596
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая Автоматическая, 4-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл9.0
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл7.0
ТопливоАИ-95 АИ-95
Перейти к сравнению и всем характеристикам
Купить авто Датсун ми-ДО, Ондо

В избранное

Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Datsun mi-DO
Отличная машина, 5000 проехал, только радует во всём...
Олег
Тест Datsun mi-DO: нотная грамота
Главное чтобы все колеса на месте были :)
taran
ТОП-5 автомобилей для студентов
При элементарных признаках перепроизводства автомобилей в мире вообще, производители не желают снижать цены, которые и так задраны выше некуда. Для того, чтобы обеспечить тех же студентов хоть каким то автомобилем, нужно обеспечить студенту покупательную возможность, т.е. повысить стипендию или дать ...
Bazil
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Datsun Автомудрость Datsun АвтоПитер Datsun Дизайн и тюнинг Datsun Новинки и концепт кары Datsun Новости и акции автосалонов Datsun Автосалоны и дилеры марки Datsun Аренда и прокат авто марки Datsun Автоклубы и форумы автозавчастей марки Datsun Автосервисы и магазины автозапчастей марки Datsun
Главные материалы
Тормозить по требованию. ГИБДД остановит, где захочет
Петербургские дилеры ожидают роста рынка
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа Datsun mi-DO
Объявления о продаже Datsun mi-DO
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 20 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Datsun тоже предложит скидки на кредитные машины
{{material_120130}} Получить дополнительную выгоду 10% от стоимости автомобиля можно в дополнение к действующим условиям программы кредитования Datsun. Таким образом, on-DO в комплектации Access стоимостью 442 000 рублей по программе Datsun Finance будет иметь цену 412 000 рублей. Дополнительная выгода по программе «Семейный автомобиль» – 41 200 рублей. Итоговая стоимость автомобиля составит 370 800 рублей. При покупке в кредит mi-DO версии Trust-1 с механической коробкой передач 2017 года выпуска стоимостью 515 000 рублей, по программе Datsun Finance, его цена составит 475 000 рублей. Итоговая стоимость хэтчбека - 427 500 рублей.Иными словами, предложение государственной программы и финансовой программы бренда будет суммироваться. Государственная программа «Первый автомобиль» ориентирована на всех, кто впервые приобретает машину, а «Семейный автомобиль» – на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Саратов Нижегородская область Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG