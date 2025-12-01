Хотите больше мощности? Разбираемся, что такое даунпайп и чем он опасен

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

1 декабря 2025, 18:21

Даунпайп в автомобиле: что это и почему за него можно лишиться регистрации

Даунпайп в автомобиле: что это и почему за него можно лишиться регистрации

Хотите больше мощности? Разбираемся, что такое даунпайп и чем он опасен

Даунпайп в автомобиле: что это и почему за него можно лишиться регистрации

Даунпайп может дать мотору сил. Он меняет звук выхлопа. Но есть серьезные риски. Неправильный тюнинг ведет к штрафам. Можно даже потерять регистрацию авто. Разберем все нюансы этой доработки.

Даунпайп может дать мотору сил. Он меняет звук выхлопа. Но есть серьезные риски. Неправильный тюнинг ведет к штрафам. Можно даже потерять регистрацию авто. Разберем все нюансы этой доработки.

Многие автовладельцы, желающие увеличить мощность своего автомобиля, рано или поздно сталкиваются с понятием «даунпайп». Это не что иное, как участок выхлопной системы, соединяющий горячую часть турбокомпрессора с остальным выхлопным трактом. В заводском исполнении эта деталь спроектирована с упором на экологичность и тишину, а не на максимальную производительность. Штатный даунпайп часто имеет сложную геометрию с изгибами и зауженный диаметр, что создает противодавление выхлопным газам. Это мешает турбине раскручиваться на полную мощность и отнимает часть энергии у двигателя.

Именно для борьбы с этими ограничениями и устанавливают тюнингованные, или спортивные, даунпайпы. Их основная задача - обеспечить максимально свободный выход отработавших газов. Такие детали делают из труб большего диаметра, с плавными изгибами или вовсе прямыми. Это снижает противодавление, позволяет турбине работать эффективнее, что в итоге и дает прирост мощности. Особенно актуальна такая доработка после чип-тюнинга или установки более производительной турбины, когда количество выхлопных газов значительно возрастает.

Изготавливают модифицированные даунпайпы обычно из жаропрочных материалов. Самый популярный вариант - нержавеющая сталь, которая хорошо противостоит высоким температурам и коррозии. Реже встречаются алюминиевые, которые легче, но менее прочные, и титановые - легкие, прочные, но очень дорогие. Конструкция включает в себя фланцы для крепления, гибкое соединение (гофру) для гашения вибраций и место для установки кислородного датчика. Иногда в конструкцию интегрируют спортивный катализатор с увеличенной пропускной способностью, чтобы сохранить хоть какую-то экологичность.

Эффект от установки такой детали может быть весьма ощутимым. Даже на атмосферном двигателе можно получить прибавку до 7% мощности, хотя это и не самая целесообразная доработка для таких моторов. На турбированных двигателях установка даунпайпа без катализатора может дать до 12% мощности, а в комплексе с грамотной настройкой блока управления двигателем (чип-тюнингом) прирост может достигать 35%. Кроме того, меняется и звук выхлопа - он становится громче, агрессивнее, появляются характерные «прострелы» при сбросе газа.

Однако у этой медали есть и обратная сторона, причем весьма серьезная. Главный минус - это проблемы с законом. Как сообщает издание Autonews, установка даунпайпа без катализатора или со спортивным катализатором, не соответствующим нормам, является внесением изменений в конструкцию автомобиля. Это прямое нарушение технического регламента. Первая встреча с инспектором ГИБДД может закончиться предупреждением или штрафом в 500 рублей по статьям 8.23 или 12.5 КоАП РФ.

Но самое неприятное начинается потом. Вместе со штрафом водитель получает предписание в 10-дневный срок вернуть автомобиль в заводское состояние. Если это требование проигнорировать, регистрация транспортного средства будет аннулирована. Продолжение поездок на такой машине грозит уже снятием номеров, изъятием СТС и куда более серьезными санкциями по статье 19.3 КоАП за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. А это уже штрафы до 4000 рублей, обязательные работы или даже административный арест до 15 суток. Узаконить такую доработку для дорог общего пользования невозможно, поэтому перед установкой даунпайпа стоит трижды подумать, стоят ли дополнительные лошадиные силы таких рисков.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Магнитогорск Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться