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27 сентября 2019, 19:59

Давайте посмотрим, умеете ли вы «читать» дороги

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Фото: Росавтодор
А вы знаете, как отличить федеральную автомобильную трассу от, скажем, региональной? Зачем н7ужны обозначения дорог? Или куда, например, обращаться при возникновении нештатной ситуации? Краткие разъяснения от ГК «Автодор».
Давайте посмотрим умеете ли вы читать дороги

Фото: Росавтодор

Для ответов на эти вопросы следует обратиться к федеральному закону № 257. Именно он подразделяет все автомобильные дороги России по значению: федеральные трассы, региональные дороги и местные (муниципальные) дороги.

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В ведении Росавтодора находятся только бесплатные дороги федерального значения. Все они имеют учётные номера с одной из трёх литер:

- М: для федеральных трасс, соединяющих Москву со центрами субъектов или столицами иностранных государств.

- Р: для федеральных и региональных дорог, соединяющих административные центры субъектов РФ.

- А: для федеральных и региональных дорог, являющихся подъездами к крупным транспортным узлам.

На сегодняшний день дорожная сеть, подведомственная Росавтодору, имеет общую протяжённость более 50 тыс. км.

Наряду с этим в стране функционируют федеральные трассы, которые находятся в ведении наших коллег-дорожников из Государственной компании «Автодор». Это магистрали М-1 «Беларусь» (дорога с платными участками), М-3 «Украина» (дорога с платными участками), М-4 «Дон» (дорога с платными участками), несколько участков трассы А-107 «Московское малое кольцо», строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва - Санкт-Петербург» (платная дорога), а также строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД).

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На наших дорогах иногда можно встретить зелёные знаки с литерами «Е» и «АН». Такие обозначения - и в картографических сервисах. Многие путают их с трассами, однако это международные автомобильные маршруты. Например, Е — для маршрутов, проходящих на территории Европы (Европейские маршруты); АН — для маршрутов азиатской сети дорог (Азиатские маршруты).

В каждый такой маршрут на территории России всегда входит несколько разных автомобильных дорог. Это могут быть как федеральные трассы, так и «регионалки».

Структура Федерального дорожного агентства включает несколько десятков подведомственных учреждений (ФКУ). Они занимаются управлением федеральными трассами в разных регионах. Региональные трассы и дороги местного значения находятся в зоне ответственности властей субъектов.

По вопросам их ремонта и содержания следует обращаться напрямую в региональные органы власти. Дороги же внутри населенных пунктов входят в состав улично-дорожной сети, и за их обслуживание отвечают муниципальные администрации.

Напомним, что в текущем году в России стартовал нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нём участвует 83 региона страны (все, кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и 104 городские агломерации. Его цель — приведение в порядок региональных трасс и дорог агломераций до 2024 года.


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Давайте посмотрим, умеете ли вы «читать» дороги
Для ответов на эти вопросы следует обратиться к федеральному закону № 257. Именно он подразделяет все автомобильные дороги России по значению: федеральные трассы, региональные дороги и местные (муниципальные) дороги.{{material_127432}} В ведении Росавтодора находятся только бесплатные дороги федерального значения. Все они имеют учётные номера с одной из трёх литер: - М: для федеральных трасс, соединяющих Москву со центрами субъектов или столицами иностранных государств.- Р: для федеральных и региональных дорог, соединяющих административные центры субъектов РФ.- А: для федеральных и региональных дорог, являющихся подъездами к крупным транспортным узлам.На сегодняшний день дорожная сеть, подведомственная Росавтодору, имеет общую протяжённость более 50 тыс. км. Наряду с этим в стране функционируют федеральные трассы, которые находятся в ведении наших коллег-дорожников из Государственной компании «Автодор». Это магистрали М-1 «Беларусь» (дорога с платными участками), М-3 «Украина» (дорога с платными участками), М-4 «Дон» (дорога с платными участками), несколько участков трассы А-107 «Московское малое кольцо», строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва - Санкт-Петербург» (платная дорога), а также строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД).{{material_126767}} На наших дорогах иногда можно встретить зелёные знаки с литерами «Е» и «АН». Такие обозначения - и в картографических сервисах. Многие путают их с трассами, однако это международные автомобильные маршруты. Например, Е — для маршрутов, проходящих на территории Европы (Европейские маршруты); АН — для маршрутов азиатской сети дорог (Азиатские маршруты).В каждый такой маршрут на территории России всегда входит несколько разных автомобильных дорог. Это могут быть как федеральные трассы, так и «регионалки». Структура Федерального дорожного агентства включает несколько десятков подведомственных учреждений (ФКУ). Они занимаются управлением федеральными трассами в разных регионах. Региональные трассы и дороги местного значения находятся в зоне ответственности властей субъектов.По вопросам их ремонта и содержания следует обращаться напрямую в региональные органы власти. Дороги же внутри населенных пунктов входят в состав улично-дорожной сети, и за их обслуживание отвечают муниципальные администрации.Напомним, что в текущем году в России стартовал нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нём участвует 83 региона страны (все, кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и 104 городские агломерации. Его цель — приведение в порядок региональных трасс и дорог агломераций до 2024 года.
2019-09-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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