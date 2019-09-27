Давайте посмотрим, умеете ли вы «читать» дороги
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Фото: Росавтодор
Для ответов на эти вопросы следует обратиться к федеральному закону № 257. Именно он подразделяет все автомобильные дороги России по значению: федеральные трассы, региональные дороги и местные (муниципальные) дороги.
- М: для федеральных трасс, соединяющих Москву со центрами субъектов или столицами иностранных государств.
- Р: для федеральных и региональных дорог, соединяющих административные центры субъектов РФ.
- А: для федеральных и региональных дорог, являющихся подъездами к крупным транспортным узлам.
На сегодняшний день дорожная сеть, подведомственная Росавтодору, имеет общую протяжённость более 50 тыс. км.
Наряду с этим в стране функционируют федеральные трассы, которые находятся в ведении наших коллег-дорожников из Государственной компании «Автодор». Это магистрали М-1 «Беларусь» (дорога с платными участками), М-3 «Украина» (дорога с платными участками), М-4 «Дон» (дорога с платными участками), несколько участков трассы А-107 «Московское малое кольцо», строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва - Санкт-Петербург» (платная дорога), а также строящаяся Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД).
В каждый такой маршрут на территории России всегда входит несколько разных автомобильных дорог. Это могут быть как федеральные трассы, так и «регионалки».
Структура Федерального дорожного агентства включает несколько десятков подведомственных учреждений (ФКУ). Они занимаются управлением федеральными трассами в разных регионах. Региональные трассы и дороги местного значения находятся в зоне ответственности властей субъектов.
По вопросам их ремонта и содержания следует обращаться напрямую в региональные органы власти. Дороги же внутри населенных пунктов входят в состав улично-дорожной сети, и за их обслуживание отвечают муниципальные администрации.
Напомним, что в текущем году в России стартовал нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нём участвует 83 региона страны (все, кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и 104 городские агломерации. Его цель — приведение в порядок региональных трасс и дорог агломераций до 2024 года.
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