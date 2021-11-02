Давайте вместе посмотрим на самый крутой Suzuki Jimny, который лучше любого УАЗика
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Suzuki Jimny за выдающиеся способности некоторые автолюбители называют горным козлом. Несмотря на то, что он небольшой, этот внедорожник используют во многих местах. Компании Delta4x4 и Avus Auto решили подарить Jimny больше возможностей, так лучшие инженеры в настоящее время совместно работают над крупным обновлением крошечного внедорожника.
Для того, чтобы усовершенствовать Jimny, было принято решение использовать портальные оси, которые установили выше, чем обычно. Благодаря новым инженерным доработкам и колесам большего размера, клиренс этого Jimny теперь составляет внушительные 40 сантиметров. Без багажника высота внедорожника составляет около 1,8 метра.
Avus Auto строит 12 экземпляров Jimny с портальными мостами. Delta4x4 берет на себя работу по модернизации остальной части автомобиля. Для правильного внедорожного вида Jimny решили поставить черные 18-дюймовые колеса с оригинальным дизайном и расширители крыльев. Для еще большей проходимости по бездорожью у новых владельцев есть возможность добавить блокировку дифференциалов на переднюю и заднюю оси.
Jimny с портальными осями омологированы для продажи в Швейцарии и Германии, начальная цена озвучена в 56 000 евро (4 653 180 российских рублей). Для сравнения: обычный Jimny в Германии стоит от 21 915 евро (1 820 972 рублей). Со всеми дополнительными опциями, такими, как блокировка дифференциалов и лебедка, внедорожник оценили в 65 000 евро (5 401 012 российских рублей).
- 1 150 000 РSuzuki Jimny 2011 в Москве
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- 499 999 РSuzuki Jimny 2008 в Москве
- 2 149 000 РSuzuki Jimny 2020 в Москве
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- 1 099 000 РSuzuki Jimny 2014 в Москве
- 985 000 РSuzuki Jimny 2012 в Москве
- 2 039 000 РSuzuki Jimny 2019 в Москве
- 1 022 000 РSuzuki Jimny 2012 в Москве
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