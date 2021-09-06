Давайте заглянем в салон новейшего Mercedes-Benz: огромный 56-дюймовый экран, биометрическая аутентификация и навигация в дополненной реальности
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
В базовой комплектации к услугам водителя 12,2-дюймовая цифровая приборная панель и 12,8-дюймовый сенсорный экран медиасистемы на центральной консоли. Но в качестве опции можно заказать уникальный изогнутый 56-дюймовый экран Hyperscreen. Он объединяет три крупных дисплея: 12,3-дюймовую «приборку», огромный 17,7-дюймовый центральный тачскрин и 12,3-дюймовый экран со стороны пассажира. Среди других полезных опций: сканер отпечатков пальцев для биометрической аутентификации, навигация в дополненной реальности и фирменная система массажа и релаксации Energizing Comfort.
Первой в продажу поступит версия Mercedes-Benz EQE 350 с электромотором на задней оси мощностью 292 л.с. Емкости литий-ионной батареи (90 кВт-ч) должно хватить на 660 километров без подзарядки. При использовании мощных станций можно зарядить седан с 10 до 80% за полчаса. У дилеров новый Mercedes-Benz EQE должен появиться в середине 2022 года. Одновременно обещают модификацию с двумя моторами, но подробностей о ней пока нет.
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