Почему «машина поехала легче» - это страшно: эксперты назвали пугающие признаки критического давления в колесах

Взрыв на скорости и ловушка «универсальной цифры»: почему нельзя качать колеса так, как советовал сосед

Недокачанное колесо может перегреться и повредиться, а перекачанное хуже держит дорогу. На давление влияют загрузка и температура воздуха. Разбираемся, где искать норму и когда проверять показания.

Недокачанное колесо может перегреться и повредиться, а перекачанное хуже держит дорогу. На давление влияют загрузка и температура воздуха. Разбираемся, где искать норму и когда проверять показания.

При сильном отклонении от нормы шина может перегреться и повредиться, вплоть до разрыва. Давление влияет на пятно контакта с дорогой и управляемость машины, от него зависит и расход топлива. Ориентироваться на универсальную цифру рискованно. Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) предупреждает: при высокой скорости шина может отказать, если давление недостаточное или нагрузка чрезмерная. При недокачке боковины сильнее деформируются, растут тепловыделение и сопротивление качению.

Для большинства автомобилей производители указывают диапазон 2,0-2,8 атм, но точное значение зависит от модели, нагрузки и скоростного режима. Нужные цифры ищут в руководстве или на табличке в салоне. Обычно она размещена на стойке водительской двери, но может находиться на пороге либо лючке бензобака. Как пишет Autonews, данные также могут быть на дверце перчаточного ящика или двери багажника. Ориентироваться необходимо на рекомендованное автопроизводителем давление, а не на максимальное значение, указанное на боковине покрышки.

Чем опасны отклонения от нормы

У недокачанного колеса увеличивается пятно контакта и сопротивление качению. Края протектора изнашиваются быстрее, покрышка нагревается, а автомобиль реагирует на руль менее точно. Возрастает и риск аквапланирования. При сильном перегреве шина может сползти или разорваться. NHTSA отдельно указывает на риск перегрева и возможного разрушения шины, если недостаточное давление сочетается с высокой скоростью или перегрузом.

Перекачанная покрышка опирается на дорогу преимущественно центральной частью. Машина острее реагирует на неровности, а подвеска жестче принимает удары. Сцепление снижается. На мокром покрытии или гололеде это способно увеличить тормозной путь; чрезмерная чувствительность к ямам повышает риск повреждения шины. Перекачка уменьшает рабочую площадь контакта и может ухудшить сцепление на мокрой или скользкой дороге.

Автоэксперт и мастер спорта международного класса по автоспорту Татьяна Елисеева описывает несколько заметных признаков. Спущенная шина может свистеть в крутом повороте, а при потере давления в одном колесе автомобиль начинает тянуть в сторону. В быстром повороте приспущенное колесо может «подламываться».

Перекачанные колеса делают машину нервнее на прямой и заметнее потряхивают ее на неровностях. Если автомобиль неожиданно стал легко катиться, это также повод проверить давление, а не считать совершенствование поводом для радости. При тормозной вибрации причина может быть и в других деталях: в разборе проблем со ступицей отдельно упоминается возможная связь с ШРУСом. Неравномерный износ протектора также не всегда объясняется одним лишь давлением. Похожие следы могут появиться из-за сход-развала или подвески. Среди других возможных причин - балансировка и повреждение колеса.

Проверка и поправки по условиям

Измерять давление необходимо на холодных шинах: машина должна простоять не менее трех часов либо проехать менее 1,6 км. Проверку проводят манометром: подойдет стрелочный или электронный прибор, также используют реечный. Есть и колпачки-индикаторы. Зеленый цвет означает норму, желтый сигнализирует о снижении давления, а красный - о превышении. Система TPMS показывает фактические значения с датчиков либо косвенно сообщает об изменении показателей колеса. Нагрев повышает показания манометра, поэтому давление проверяют до поездки или после продолжительной стоянки.

Автопроизводители советуют проверять колеса каждые две недели, но минимум раз в месяц. За это время даже при идеальных условиях давление может снизиться примерно на 0,069 бара, или 1 psi. Проверка нужна и перед дальней дорогой, и после нее. Еще один повод - резкая смена температуры. Проверить давление стоит после замены шин или поездки с грузом. Запасное колесо также требует внимания.

На каждые 10°C похолодания давление в среднем падает на 0,07-0,14 бара. Для зимней резины специалисты советуют прибавлять около 0,2 бара к обычному значению, но накачивать колесо следует с учетом температуры наружного воздуха. Летом важно, чтобы перед проверкой колеса не находились в разных условиях: например, одни на солнце, другие в тени.

В дальней поездке по трассе разумно придерживаться нормы производителя: заранее неизвестны состояние покрытия и погода. На песке колеса иногда стравливают вплоть до 0,7 атм, однако при резком маневре шина может сойти с диска. На загруженной машине давление выбирают по таблице автопроизводителя: при большей нагрузке обычно требуется увеличить его в задних колесах.

На укатанном снегу или льду для новых зимних шин советуют немного увеличить давление, чтобы протектор эффективнее отводил снег и воду. Для изношенной резины с допустимой глубиной протектора 4 мм эксперт рекомендует обратную корректировку: снизить давление и увеличить пятно контакта. В горах решающим фактором становятся повороты и долгие торможения: они нагревают колесо, поэтому само изменение высоты не служит основанием повышать давление.

Для стандартной нагрузки в таблице приведены подобные ориентиры: Lada Granta в версии стандарт - 2,0 bar спереди и сзади; Lada Vesta - 2,2 bar на обеих осях. Для Kia Rio указано 2,3 bar, столько же - для Hyundai Creta. Для Renault Duster значение составляет 2,0 bar на обеих осях. Точные значения для конкретной машины и загрузки следует сверять с табличкой или руководством.

Правильное давление влияет и на расход топлива. По оценкам Министерства энергетики США, поддержание рекомендованного уровня может сделать лучше топливную экономичность примерно на 0,5-3%; снижение давления на 1 psi относительно нормы связано с уменьшением экономичности примерно на 0,2%. Эти показатели усредненные: фактический эффект зависит от автомобиля, шин и условий поездки.