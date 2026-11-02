Почему шины, накачанные в теплом гараже, «сдуваются» на морозе?

Как «народная» формула накачки колес зимой может навредить машине

После похолодания давление может опуститься ниже нормы, а в движении снова вырасти. Универсального зимнего значения нет: ориентир задает изготовитель автомобиля. Разбираемся, когда нужна подкачка и в каких условиях колеса можно приспустить.

После похолодания давление может опуститься ниже нормы, а в движении снова вырасти. Универсального зимнего значения нет: ориентир задает изготовитель автомобиля. Разбираемся, когда нужна подкачка и в каких условиях колеса можно приспустить.

После часа на морозе манометр может показать 1,9 атм вместо 2,2, хотя шины накачали в теплом гараже. Давление воздуха падает при охлаждении, поэтому проверять его необходимо на холодных колесах, до поездки или после нескольких часов стоянки. Ориентировочно при снижении температуры на 10 °C давление уменьшается на 0,1 бара. После резкого похолодания проверьте колеса повторно и доведите давление до штатного значения.

В любой сезон ориентир один: давление, которое изготовитель автомобиля предписал для конкретного размера шин и загрузки. Его указывают в руководстве по эксплуатации или на табличке в проеме водительской двери, на стойке либо на лючке топливного бака. Раздел 5 приложения 8 технического регламента ТР ТС 018/2011 требует соблюдать это значение; отдельных нормативов давления для зимы и лета нет. Давление проверяют исправным манометром на всех четырех колесах и на запасном, если он предусмотрен. Максимальное значение на боковине покрышки не заменяет рекомендацию автопроизводителя.

Для самих шин есть сезонное требование. В декабре, январе и феврале на легковых автомобилях категорий M1 и N1 зимние покрышки должны стоять на всех колесах. К зимним относятся шины с соответствующей маркировкой, в том числе M+S, M&S или M S, а также с символом трехпиковой горы со снежинкой. Перейти на зимний комплект рекомендуется раньше календарного срока: специалисты Центра организации дорожного движения Москвы советуют ориентироваться на устойчивое снижение среднесуточной температуры примерно до +5…+7 °C и регулярные заморозки.

Часто используют «народную» формулу: прибавлять 0,1 атм на каждые 10°C разницы между местом накачки и улицей. Например, при накачке в гараже при +20 °C и температуре снаружи -10°C она обеспечивает прибавку 0,3 атмосферы. Это только ориентир. Во время движения шины нагреваются, поэтому механически перекачивать колеса не стоит. Универсального «зимнего» давления нет, необходимо придерживаться значения автопроизводителя.

В поездке воздух нагревается, а давление зимой в среднем поднимается примерно на 0,2 атмосферы. Поэтому норму проверяют на остывших шинах. Стравливать воздух из прогретой покрышки до значения, указанного для холодного колеса, нельзя: после остывания давление окажется ниже нормы. Если после движения манометр показывает больше, дождитесь остывания шин и измерьте давление снова. Учитывать холод приходится и при эксплуатации двигателя: в материале о коротком прогреве двигателя разбирается другой практический нюанс зимней поездки.

Для долгого движения по глубокому снегу или обледенелой поверхности давление снижают ради проходимости. Отдельный случай, жидкая грязь. Если короткий снежный перемет можно пройти при штатной накачке, трогать колеса незачем. Несколько часов по плохо расчищенному зимнику или дорога к даче после снегопада могут потребовать стравливания. Допустимость снижения зависит от конструкции шин, массы автомобиля, скорости и рекомендаций изготовителя; для обычной городской езды это не универсальная настройка.

Для слабонесущего покрытия ориентир составляет около 0,8 атмосферы. Но на колее и ямах покрышка может сойти с обода. Водителю без опыта бездорожья рекомендуют не опускаться ниже 1 атмосферы. Как только автомобиль возвращается на твердую дорогу, шины сразу накачивают до значения изготовителя: недокачанная покрышка хуже управляется, сильнее нагревается и повышает риск повреждения диска на яме.

Особых приемов зимней накачки нет. После работы с компрессором верните колпачки на ниппели: без них внутрь попадают снег и грязь. Заменять золотники заглушками или самодельными пробками запрещено п. 5.11 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств; ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ предусматривает предупреждение или штраф 500 рублей.

Запасное колесо накачивают по указанию производителя, а для «докатки» давление обычно выше, 3,5-4,2 атмосферы. Азот не обеспечивает обычному водителю заметного преимущества: его давление меньше меняется при перепадах температуры, чем давление влажного воздуха. Шипы сами по себе норму не меняют, но недокачанная шина хуже цепляется за снег и лед. Эти рекомендации приводит Autonews.