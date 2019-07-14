Дайджест автоновостей: АЗС у монастыря, пьянка за «бугром», привет балкону!
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Спасо-Преображенский Мирожский монастырь - одна из древнейших обителей России. Монастырь находится на левом берегу р. Великой, при впадении в нее небольшой речки Мирожки. Название речки произошло от слова «мрежи», «сети», т.к. издавна около монастыря были рыбные ловли. Уже в бронзовом веке на этом месте находилось поселение одного из славянских племен кривичей, образовавших впоследствии Российскую империю. Существует предание, что первое заселение Пскова было именно здесь и здесь же останавливалась когда-то равноапостольная княгиня Ольга. Отделенный от крепостных стен Пскова рекою Великой, монастырь был со всех сторон открыт для частых в вражеских набегов. Находясь за пределами крепостных стен Пскова, монастырь первым принимал на себя удары неприятеля.
Не место заправке у святыни XII века
Солировал на митинге депутат местной городской Думы Олег Брячак. Он поведал землякам, что направил запрос в адрес руководителя фирмы-владельца АЗС. В нем народный избранник авторитетно напомнил, что рядом с предполагаемым местом строительства заправки располагается монастырь XII века.
«У некоторых коммерсантов от собственной значимости и богатства уже помутился рассудок, - заявил г-н Брячак. – Все неравнодушные граждане готовы напомнить таким коммерсантам, что существуют ценности гораздо важнее, чем деньги. Если к нам не прислушаются, мы готовы привлечь ещё больше людей в защиту святыни. Бензоколонку построить рядом с Мирожским монастырём не позволим».
По словам депутата, жители близлежащих домов сильно обеспокоены возможным соседством с АЗС. При этом, как отмечают псковские СМИ, бизнесмен оставил депутатский запрос без ответа.
Пьяный украинец попался на эстонской дороге
По ту сторону границы с Псковом и России в целом на минувшей неделе говорили о пьяном водителе из Украины. В частности, вступило в силу решение уездного суда Пярну, согласно которому попавшегося подшофе 30-летнего гражданина «самостийной» приговорили к условному тюремному заключению и с позором выслали из Эстонии.
Суть дела такова: вечером 7 июля 2019 года на 58 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла полицейским нарядом был остановлен Peugeot Partner, управлял которым украинец Олег Бойко. Довольно быстро было установлено, что в крови славянина содержалось 0,9 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Приняв во внимание, что мужчина трое суток провел в предварительном заключении, эстонский суд приговорил украинского гражданина к 5 месяцам и 27 дням тюремного заключения. Однако сидеть в тюрьме ему не придется, если в ближайшие 1,5 года Бойко не совершит повторное преступление.
В Пензе напасть – «Дрожь земли»
Жители Пензы бьют тревогу из-за того, что на местных дорогах все чаще стали появляться дыры. Проблема, исходя из комментариев, приняла характер аномалии. «Есть такой фильм - «Дрожь земли», шутят пензенцы в социальной сети «ВКонтакте». - Там про червяков, так вот это они и есть».
Горожане сетуют на образовавшуюся дыру в 50 метрах от остановки на улице Терновского. При этом уточняется, что на проспекте Строителей асфальт проваливается третий раз за год. Первый раз инцидент произошел 27 апреля и стал причиной сильного затора. Во второй раз проблемное место напомнило о себе 2 июля, и вот опять на днях.
10 июля провалился асфальт на пересечении улиц К. Маркса и Володарского. В образовавшуюся яму угодили легковой Renault и следом кран-манипулятор. 12 июля асфальт начал проваливаться на улице М. Горького. Посреди одной из полос дорожной части воткнули палку, на конце которой закреплен кусочек белой ткани - знак, предупреждающий автолюбителей об опасности.
Жители Пензы гадают, отчего им такая напасть. «Наверное, дороги размывают подземные воды. В любом случае какая-то нездоровая канитель».
Девушка на Chevrolet влетела под балкон
Буквально вчера, в субботу 13 июля в Кемерово произошел курьезный случай. В балкон первого этажа дома на улице Шахтёров врезалась легковая машина. При этом, как сообщают местные СМИ, иномарка сразу загорелась.
Очевидец происшествия делится впечатлениями: «Chevrolet двигалась со стороны Ракитянского и на повороте на пр. Шахтеров что-то произошло. Машина пересекла две сплошные полосы, выехала на встречную и вскоре, не сбавляя темпа, на всем ходу влетела в дом». При этом на асфальте остались чёрные следы от торможения. Из-под капота Chevrolet пошёл дым, очевидцы аварии вызвались самостоятельно тушить возгорание и вызвали наряды пожарной и скорой помощи. Те прибыли довольно оперативно.
В салоне иномарки сработали подушки безопасности, а девушка-водитель не пострадала. Разбитую машину из-под лоджии достали буксиром и отвезли на эвакуаторе.
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