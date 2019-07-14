14 июля 2019, 17:27

Дайджест автоновостей: АЗС у монастыря, пьянка за «бугром», привет балкону!

  • 670
  • 0
Сегодня мы подведем некоторые итоги минувшей недели. Всегда интересно вспомнить, о чем говорили, а подчас и судачили коллеги-журналисты всего несколько дней назад. Первая новость родом из Пскова. Жители этого старинного города на западных рубежах Отчизны активно выступили против строительства автозаправочной станции вблизи не менее старинного Мирожского монастыря.

Спасо-Преображенский Мирожский монастырь - одна из древнейших обителей России. Монастырь находится на левом берегу р. Великой, при впадении в нее небольшой речки Мирожки. Название речки произошло от слова «мрежи», «сети», т.к. издавна около монастыря были рыбные ловли. Уже в бронзовом веке на этом месте находилось поселение одного из славянских племен кривичей, образовавших впоследствии Российскую империю. Существует предание, что первое заселение Пскова было именно здесь и здесь же останавливалась когда-то равноапостольная княгиня Ольга. Отделенный от крепостных стен Пскова рекою Великой, монастырь был со всех сторон открыт для частых в вражеских набегов. Находясь за пределами крепостных стен Пскова, монастырь первым принимал на себя удары неприятеля.
Не место заправке у святыни XII века

Солировал на митинге депутат местной городской Думы Олег Брячак. Он поведал землякам, что направил запрос в адрес руководителя фирмы-владельца АЗС. В нем народный избранник авторитетно напомнил, что рядом с предполагаемым местом строительства заправки располагается монастырь XII века.

«У некоторых коммерсантов от собственной значимости и богатства уже помутился рассудок, - заявил г-н Брячак. – Все неравнодушные граждане готовы напомнить таким коммерсантам, что существуют ценности гораздо важнее, чем деньги. Если к нам не прислушаются, мы готовы привлечь ещё больше людей в защиту святыни. Бензоколонку построить рядом с Мирожским монастырём не позволим».

По словам депутата, жители близлежащих домов сильно обеспокоены возможным соседством с АЗС. При этом, как отмечают псковские СМИ, бизнесмен оставил депутатский запрос без ответа.

Пьяный украинец попался на эстонской дороге

По ту сторону границы с Псковом и России в целом на минувшей неделе говорили о пьяном водителе из Украины. В частности, вступило в силу решение уездного суда Пярну, согласно которому попавшегося подшофе 30-летнего гражданина «самостийной» приговорили к условному тюремному заключению и с позором выслали из Эстонии.

Суть дела такова: вечером 7 июля 2019 года на 58 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла полицейским нарядом был остановлен Peugeot Partner, управлял которым украинец Олег Бойко. Довольно быстро было установлено, что в крови славянина содержалось 0,9 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Приняв во внимание, что мужчина трое суток провел в предварительном заключении, эстонский суд приговорил украинского гражданина к 5 месяцам и 27 дням тюремного заключения. Однако сидеть в тюрьме ему не придется, если в ближайшие 1,5 года Бойко не совершит повторное преступление.

Ранее мы писали
По заведенной у нас недавно традиции, давайте вместе посмотрим на дорожно-транспортные события, которыми отличились ...
Читать далее
При этом в качестве дополнительного наказания горе-водителя лишили водительских прав сроком на 3 года, выслали из Эстонии и установили в его отношении запрет на въезд в страну, который будет действовать до 10 июля следующего года.

В Пензе напасть – «Дрожь земли»

Жители Пензы бьют тревогу из-за того, что на местных дорогах все чаще стали появляться дыры. Проблема, исходя из комментариев, приняла характер аномалии. «Есть такой фильм - «Дрожь земли», шутят пензенцы в социальной сети «ВКонтакте». - Там про червяков, так вот это они и есть».

Горожане сетуют на образовавшуюся дыру в 50 метрах от остановки на улице Терновского. При этом уточняется, что на проспекте Строителей асфальт проваливается третий раз за год. Первый раз инцидент произошел 27 апреля и стал причиной сильного затора. Во второй раз проблемное место напомнило о себе 2 июля, и вот опять на днях.

10 июля провалился асфальт на пересечении улиц К. Маркса и Володарского. В образовавшуюся яму угодили легковой Renault и следом кран-манипулятор. 12 июля асфальт начал проваливаться на улице М. Горького. Посреди одной из полос дорожной части воткнули палку, на конце которой закреплен кусочек белой ткани - знак, предупреждающий автолюбителей об опасности.

Жители Пензы гадают, отчего им такая напасть. «Наверное, дороги размывают подземные воды. В любом случае какая-то нездоровая канитель».

Девушка на Chevrolet влетела под балкон

Буквально вчера, в субботу 13 июля в Кемерово произошел курьезный случай. В балкон первого этажа дома на улице Шахтёров врезалась легковая машина. При этом, как сообщают местные СМИ, иномарка сразу загорелась.

Очевидец происшествия делится впечатлениями: «Chevrolet двигалась со стороны Ракитянского и на повороте на пр. Шахтеров что-то произошло. Машина пересекла две сплошные полосы, выехала на встречную и вскоре, не сбавляя темпа, на всем ходу влетела в дом». При этом на асфальте остались чёрные следы от торможения. Из-под капота Chevrolet пошёл дым, очевидцы аварии вызвались самостоятельно тушить возгорание и вызвали наряды пожарной и скорой помощи. Те прибыли довольно оперативно.

В салоне иномарки сработали подушки безопасности, а девушка-водитель не пострадала. Разбитую машину из-под лоджии достали буксиром и отвезли на эвакуаторе.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Осаго 24 в Уфе
Доставка полиса в осаго 24 бесплатная по городу, можно и картой и наличными платить, вообще, когда будете звонить в офис или заявку оставлять, Вам же перезвонят, чтобы стоимость полиса озвучить и в любом случае расскажут и про график работы офиса и про доставку, а там уже по ходу дела решите, что удобнее ...
trampl
ПОРОГИ и АРКИ ИЗ ОЦИНКОВКИ. Доставка
ПОРОГИ и АРКИ ИЗ ОЦИНКОВКИ Если сгнили, пороги или арки, то Вам к нам! Группа: https:// vk.com/ porog_arka Изготовление автомобильных порогов и арок. Делаем под заказ 2-3 дня Более 550 замеров, которые несомненно подходят к вашему авто. - пороги 4480 (2 шт.) 2240 (1шт.) - арки 5180 (2шт.) 2590 (1 ...
Дмитрий Разборов
ПОРОГИ и АРКИ ИЗ ОЦИНКОВКИ Если сгнили, пороги или арки, то Вам к нам!
ПОРОГИ и АРКИ ИЗ ОЦИНКОВКИ Если сгнили, пороги или арки, то Вам к нам! Группа: https:// vk.com/ porog_arka Изготовление автомобильных порогов и арок. Делаем под заказ 2-3 дня Более 550 замеров, которые несомненно подходят к вашему авто. - пороги 4480 (2 шт.) 2240 (1шт.) - арки 5180 (2шт.) 2590 (1 ...
Дмитрий Разборов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Самые популярные автомобили до 2 миллионов рублей
Renault Clio первого поколения: муза, рожденная для успеха
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 28 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Дайджест автоновостей: АЗС у монастыря, пьянка за «бугром», привет балкону!
{{photo_text_236}} Не место заправке у святыни XII векаСолировал на митинге депутат местной городской Думы Олег Брячак. Он поведал землякам, что направил запрос в адрес руководителя фирмы-владельца АЗС. В нем народный избранник авторитетно напомнил, что рядом с предполагаемым местом строительства заправки располагается монастырь XII века. «У некоторых коммерсантов от собственной значимости и богатства уже помутился рассудок, - заявил г-н Брячак. – Все неравнодушные граждане готовы напомнить таким коммерсантам, что существуют ценности гораздо важнее, чем деньги. Если к нам не прислушаются, мы готовы привлечь ещё больше людей в защиту святыни. Бензоколонку построить рядом с Мирожским монастырём не позволим». По словам депутата, жители близлежащих домов сильно обеспокоены возможным соседством с АЗС. При этом, как отмечают псковские СМИ, бизнесмен оставил депутатский запрос без ответа.Пьяный украинец попался на эстонской дорогеПо ту сторону границы с Псковом и России в целом на минувшей неделе говорили о пьяном водителе из Украины. В частности, вступило в силу решение уездного суда Пярну, согласно которому попавшегося подшофе 30-летнего гражданина «самостийной» приговорили к условному тюремному заключению и с позором выслали из Эстонии.Суть дела такова: вечером 7 июля 2019 года на 58 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла полицейским нарядом был остановлен Peugeot Partner, управлял которым украинец Олег Бойко. Довольно быстро было установлено, что в крови славянина содержалось 0,9 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Приняв во внимание, что мужчина трое суток провел в предварительном заключении, эстонский суд приговорил украинского гражданина к 5 месяцам и 27 дням тюремного заключения. Однако сидеть в тюрьме ему не придется, если в ближайшие 1,5 года Бойко не совершит повторное преступление.{{material_126617}} При этом в качестве дополнительного наказания горе-водителя лишили водительских прав сроком на 3 года, выслали из Эстонии и установили в его отношении запрет на въезд в страну, который будет действовать до 10 июля следующего года.В Пензе напасть – «Дрожь земли»Жители Пензы бьют тревогу из-за того, что на местных дорогах все чаще стали появляться дыры. Проблема, исходя из комментариев, приняла характер аномалии. «Есть такой фильм - «Дрожь земли», шутят пензенцы в социальной сети «ВКонтакте». - Там про червяков, так вот это они и есть». Горожане сетуют на образовавшуюся дыру в 50 метрах от остановки на улице Терновского. При этом уточняется, что на проспекте Строителей асфальт проваливается третий раз за год. Первый раз инцидент произошел 27 апреля и стал причиной сильного затора. Во второй раз проблемное место напомнило о себе 2 июля, и вот опять на днях. 10 июля провалился асфальт на пересечении улиц К. Маркса и Володарского. В образовавшуюся яму угодили легковой Renault и следом кран-манипулятор. 12 июля асфальт начал проваливаться на улице М. Горького. Посреди одной из полос дорожной части воткнули палку, на конце которой закреплен кусочек белой ткани - знак, предупреждающий автолюбителей об опасности. Жители Пензы гадают, отчего им такая напасть. «Наверное, дороги размывают подземные воды. В любом случае какая-то нездоровая канитель».Девушка на Chevrolet влетела под балконБуквально вчера, в субботу 13 июля в Кемерово произошел курьезный случай. В балкон первого этажа дома на улице Шахтёров врезалась легковая машина. При этом, как сообщают местные СМИ, иномарка сразу загорелась. Очевидец происшествия делится впечатлениями: «Chevrolet двигалась со стороны Ракитянского и на повороте на пр. Шахтеров что-то произошло. Машина пересекла две сплошные полосы, выехала на встречную и вскоре, не сбавляя темпа, на всем ходу влетела в дом». При этом на асфальте остались чёрные следы от торможения. Из-под капота Chevrolet пошёл дым, очевидцы аварии вызвались самостоятельно тушить возгорание и вызвали наряды пожарной и скорой помощи. Те прибыли довольно оперативно.В салоне иномарки сработали подушки безопасности, а девушка-водитель не пострадала. Разбитую машину из-под лоджии достали буксиром и отвезли на эвакуаторе.
2019-07-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Ставрополь Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.