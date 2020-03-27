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27 марта 2020, 23:41

Дайверы подтвердили легенду о затопленных авто

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Фото: из открытых источников
В США городе Портленд дайверы отправились на исследование дна местной реки. По слухам, именно в том месте должен был находиться затопленный пикап. Нашли они нечто большее.
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Дайверы решили проверить легенду, по которой одна барышня, поругавшись со своим приятелем, отправила прямо в реку пикап. Скорее всего, авто принадлежало ее бойфренду. Однако, у ребят с аквалангами улов получился гораздо интереснее, чем они планировали.

На дне реки аквалангисты кроме затопленного 20 лет назад Chevrolet, нашли несколько уникальных моделей автомобилей прошлого столетия. Среди них оказалась легендарная Mazda RX-7 красного цвета. Эту модель стали выпускать в 1981 году. Возможно, машина провела на дне реки почти 40 лет.

Среди раритетных автомобилей также были Ford Mustang Mach 1 1973 года, три пикапа, включая Chevrolet Luv, который, возможно, и являлся первоначальной целью дайверов. К сожалению, все выловленные автомобили находятся в довольно таки плачевном состоянии.

Предположительно, автомобильное кладбище в этой реки образовалось не случайно. Скорее всего, машины топили страховые мошенники.

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Ford Mustang
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
User
Американец повесил на машину номера в честь коронавируса
Да, блин, там и не такие таблички можно встретить. Если знаешь сленг, так вообще в шоке, как разрешают такое писать на официальных знаках. Бардак, в общем.
Степан
Отзыв о Mazda RX-7 2008 года
хорошо моневрирует но плохоая подвеска прыгнеш с поребрика и колеса разедутся
765.84
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Дайверы подтвердили легенду о затопленных авто
{{material_129449}}Дайверы решили проверить легенду, по которой одна барышня, поругавшись со своим приятелем, отправила прямо в реку пикап. Скорее всего, авто принадлежало ее бойфренду. Однако, у ребят с аквалангами улов получился гораздо интереснее, чем они планировали.На дне реки аквалангисты кроме затопленного 20 лет назад Chevrolet, нашли несколько уникальных моделей автомобилей прошлого столетия. Среди них оказалась легендарная Mazda RX-7 красного цвета. Эту модель стали выпускать в 1981 году. Возможно, машина провела на дне реки почти 40 лет.Среди раритетных автомобилей также были Ford Mustang Mach 1 1973 года, три пикапа, включая Chevrolet Luv, который, возможно, и являлся первоначальной целью дайверов. К сожалению, все выловленные автомобили находятся в довольно таки плачевном состоянии.Предположительно, автомобильное кладбище в этой реки образовалось не случайно. Скорее всего, машины топили страховые мошенники.
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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