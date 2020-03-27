27 марта 2020, 23:41
Дайверы подтвердили легенду о затопленных авто
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Фото: из открытых источников
В США городе Портленд дайверы отправились на исследование дна местной реки. По слухам, именно в том месте должен был находиться затопленный пикап. Нашли они нечто большее.
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На дне реки аквалангисты кроме затопленного 20 лет назад Chevrolet, нашли несколько уникальных моделей автомобилей прошлого столетия. Среди них оказалась легендарная Mazda RX-7 красного цвета. Эту модель стали выпускать в 1981 году. Возможно, машина провела на дне реки почти 40 лет.
Среди раритетных автомобилей также были Ford Mustang Mach 1 1973 года, три пикапа, включая Chevrolet Luv, который, возможно, и являлся первоначальной целью дайверов. К сожалению, все выловленные автомобили находятся в довольно таки плачевном состоянии.
Предположительно, автомобильное кладбище в этой реки образовалось не случайно. Скорее всего, машины топили страховые мошенники.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Взял напрокат, чтобы пркатиться из Нью-Мексико через Неваду, Юту и Аризону в Калифорнию. Понятное дело, было где разгуляться. На чем еще жарить по Америке, не на пикапе же? 2010 год выпуска, пробег в районе 20-ки, 4 литра, автомат. Из плюсов - внешний вид, хороший разгон, сидение водителя не напрягает ...
Да, блин, там и не такие таблички можно встретить. Если знаешь сленг, так вообще в шоке, как разрешают такое писать на официальных знаках. Бардак, в общем.
хорошо моневрирует но плохоая подвеска прыгнеш с поребрика и колеса разедутся
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