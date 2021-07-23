Даже если ABS исправна, износ амортизаторов сделает свое грязное дело
Фото: stern
Все это хорошо и, безусловно, полезно. Однако еще лет 20 назад, как мне помнится, французская независимая организация GTS (не путать с Gran Turismo Sport) провела одно интересное исследование. Его результаты показали, что даже целый букет электронных систем безопасности не спасают от дорожной аварии, если на автомобиле установлены изношенные амортизаторы.
Наибольший риск – при движении по неровной поверхности, особенно покрытой снегом и (или) льдом. GTS провела в свое время сравнительные тесты на торможение, в котором задействовала автомобиль Mercedes-Benz C250 Estate. На машине была установлена эффективно работающая антиблокировочная система и амортизаторы, отработавшие свой эксплуатационный ресурс на 50%.
Так вот, тормозной путь тестового автомобиля был увеличен примерно на 2 метра по сравнению с аналогичной моделью, у которой амортизаторы совершенно исправные.
Французы решили перепроверить свои результаты на автомобиле другого класса и выкатили на тестовую площадку родной Peugeot 206. Разгон, торможение… И увеличение тормозного пути на 1,2 метра.
Увеличенное замедление с неважными амортизаторами, вроде как, вполне объяснимое дело. Решили проверить те же параметры, только на разгоне автомобиля. Тот же самый Mercedes-Benz C250 Estate, в арсенале которого работала система противоскольжения ASR, следящая за пробуксовкой колес, показал с изношенными амортизаторами разгонную динамику на 16% хуже, чем в случае с новыми и правильно трудящимися изделиями.
Французские журналисты обратились за комментариями к специалистам компании Tenneco Automotive (торговая марка Monroe), и те заявили, что амортизаторы, равно как шины и тормоза, склонны к незаметному износу, при этом становясь все более опасными. Поскольку далеко не каждый водитель способен своевременно разглядеть момент старения и износа, резонным выглядит проверка состояния амортизаторов через каждые 20-25 тыс. км пробега.
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