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18 ноября 2019, 17:07

DealerUp 2019 — конференция про будущее и настоящее цифрового авторитейла

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Фото: DealerUp
4 декабря 2019 года в Москве пройдет конференция по маркетингу и продажам на автомобильном рынке DealerUp 2019. Automotive Digital Retailing - главное мероприятие автомобильного бизнеса этой зимы. Здесь не будет ничего лишнего – только горячие темы, актуальные спикеры, доклады и презентации без «воды».
DealerUp 2019 — конференция про будущее и настоящее цифрового авторитейла

Фото: DealerUp

DealerUp 2019 — конференция про будущее и настоящее цифрового авторитейла

Фото: DealerUp

DealerUp 2019 — конференция про будущее и настоящее цифрового авторитейла

Фото: DealerUp

DealerUp 2019 — конференция про будущее и настоящее цифрового авторитейла

Фото: DealerUp

DealerUp 2019 — конференция про будущее и настоящее цифрового авторитейла

Фото: DealerUp

DealerUp 2019 — конференция про будущее и настоящее цифрового авторитейла
DealerUp 2019 — конференция про будущее и настоящее цифрового авторитейла
DealerUp 2019 — конференция про будущее и настоящее цифрового авторитейла
DealerUp 2019 — конференция про будущее и настоящее цифрового авторитейла
DealerUp 2019 — конференция про будущее и настоящее цифрового авторитейла
В фокусе DealerUp 2019 – поиск и внедрение различных цифровых решений, направленных на привлечение и удержание клиентов. Пока все теоретизируют и делают прогнозы, здесь говорят, что нужно делать, чтобы сохранить и «прокачать» свой автобизнес. Мероприятие проходит в той или иной форме уже 9 раз подряд. Организатором конференции выступает ООО «Автомаркетолог». Генеральный спонсор мероприятия – портал Auto.ru

В конференции примут участие более 150 представителей дилерских центров, и более 30 представителей автопроизводителей. Постоянные участники конференции – 85% из ТОП-20 дилерских сетей. Представители дилеров России и СНГ участвуют в конференции DealerUp, чтобы обменяться опытом и узнать о новых решениях и технологиях от своих текущих и новых поставщиков и партнеров.

Как будет проходить конференция?

Мероприятие разделено на три основные сессии по 6 тематических выступлений в каждой. Вместе они покрывают все аспекты цифрового ритейла в автобизнесе: 

Тренды (тенденции, изменения и направления развития авторитейла в будущем)
Процессы (алгоритмы, приёмы и кейсы, помогающие автобизнесу) 
Инструменты (ПО, техники и методологии, оптимизирующие работу автобизнеса) 

В конференции участвуют спикеры от таких лидеров своих отраслей как Mail.ru Group, Яндекс, Auto.ru, а также представители крупных дилерских сетей, именитые бизнес-тренеры и многие другие. Длительность презентаций — максимально комфортная, от 15 до 25 минут. Никаких часовых докладов, от которых устаёшь и которые сложно усвоить. 

Прослушали презентацию? По итогам мероприятия будет издан сборник докладов. Кроме выступлений предусмотрены и другие интересные форматы. Для удобства гостей предусмотрены кофе-брейки, во время которых предоставляются отличные возможности для нетворкинга.

Мероприятие пройдёт 4 декабря в Москве, в отеле «Золотое кольцо». Начало в 8:30, окончание в 18:30. Всё это время будет доверху наполнено полезной информацией, уникальными, эксклюзивными выступлениями и ценными инсайтами.

Узнать подробности и приобрести билет можно на сайте.


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DealerUp 2019 — конференция про будущее и настоящее цифрового авторитейла
В фокусе DealerUp 2019 – поиск и внедрение различных цифровых решений, направленных на привлечение и удержание клиентов. Пока все теоретизируют и делают прогнозы, здесь говорят, что нужно делать, чтобы сохранить и «прокачать» свой автобизнес. Мероприятие проходит в той или иной форме уже 9 раз подряд. Организатором конференции выступает ООО «Автомаркетолог». Генеральный спонсор мероприятия – портал Auto.ruВ конференции примут участие более 150 представителей дилерских центров, и более 30 представителей автопроизводителей. Постоянные участники конференции – 85% из ТОП-20 дилерских сетей. Представители дилеров России и СНГ участвуют в конференции DealerUp, чтобы обменяться опытом и узнать о новых решениях и технологиях от своих текущих и новых поставщиков и партнеров.Как будет проходить конференция?Мероприятие разделено на три основные сессии по 6 тематических выступлений в каждой. Вместе они покрывают все аспекты цифрового ритейла в автобизнесе: • Тренды (тенденции, изменения и направления развития авторитейла в будущем)• Процессы (алгоритмы, приёмы и кейсы, помогающие автобизнесу) • Инструменты (ПО, техники и методологии, оптимизирующие работу автобизнеса) В конференции участвуют спикеры от таких лидеров своих отраслей как Mail.ru Group, Яндекс, Auto.ru, а также представители крупных дилерских сетей, именитые бизнес-тренеры и многие другие. Длительность презентаций — максимально комфортная, от 15 до 25 минут. Никаких часовых докладов, от которых устаёшь и которые сложно усвоить. Прослушали презентацию? По итогам мероприятия будет издан сборник докладов. Кроме выступлений предусмотрены и другие интересные форматы. Для удобства гостей предусмотрены кофе-брейки, во время которых предоставляются отличные возможности для нетворкинга.Мероприятие пройдёт 4 декабря в Москве, в отеле «Золотое кольцо». Начало в 8:30, окончание в 18:30. Всё это время будет доверху наполнено полезной информацией, уникальными, эксклюзивными выступлениями и ценными инсайтами.Узнать подробности и приобрести билет можно на сайте.
2019-11-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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