18 ноября 2019, 17:07
DealerUp 2019 — конференция про будущее и настоящее цифрового авторитейла
- 25
- 0
Фото: DealerUp
4 декабря 2019 года в Москве пройдет конференция по маркетингу и продажам на автомобильном рынке DealerUp 2019. Automotive Digital Retailing - главное мероприятие автомобильного бизнеса этой зимы. Здесь не будет ничего лишнего – только горячие темы, актуальные спикеры, доклады и презентации без «воды».
Фото: DealerUp
Фото: DealerUp
Фото: DealerUp
Фото: DealerUp
Фото: DealerUp
В фокусе DealerUp 2019 – поиск и внедрение различных цифровых решений, направленных на привлечение и удержание клиентов. Пока все теоретизируют и делают прогнозы, здесь говорят, что нужно делать, чтобы сохранить и «прокачать» свой автобизнес. Мероприятие проходит в той или иной форме уже 9 раз подряд. Организатором конференции выступает ООО «Автомаркетолог». Генеральный спонсор мероприятия – портал Auto.ru
В конференции примут участие более 150 представителей дилерских центров, и более 30 представителей автопроизводителей. Постоянные участники конференции – 85% из ТОП-20 дилерских сетей. Представители дилеров России и СНГ участвуют в конференции DealerUp, чтобы обменяться опытом и узнать о новых решениях и технологиях от своих текущих и новых поставщиков и партнеров.
Как будет проходить конференция?
Мероприятие разделено на три основные сессии по 6 тематических выступлений в каждой. Вместе они покрывают все аспекты цифрового ритейла в автобизнесе:
• Тренды (тенденции, изменения и направления развития авторитейла в будущем)
• Процессы (алгоритмы, приёмы и кейсы, помогающие автобизнесу)
• Инструменты (ПО, техники и методологии, оптимизирующие работу автобизнеса)
В конференции участвуют спикеры от таких лидеров своих отраслей как Mail.ru Group, Яндекс, Auto.ru, а также представители крупных дилерских сетей, именитые бизнес-тренеры и многие другие. Длительность презентаций — максимально комфортная, от 15 до 25 минут. Никаких часовых докладов, от которых устаёшь и которые сложно усвоить.
Прослушали презентацию? По итогам мероприятия будет издан сборник докладов. Кроме выступлений предусмотрены и другие интересные форматы. Для удобства гостей предусмотрены кофе-брейки, во время которых предоставляются отличные возможности для нетворкинга.
Мероприятие пройдёт 4 декабря в Москве, в отеле «Золотое кольцо». Начало в 8:30, окончание в 18:30. Всё это время будет доверху наполнено полезной информацией, уникальными, эксклюзивными выступлениями и ценными инсайтами.
Узнать подробности и приобрести билет можно на сайте.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв купе-кроссовера Haval F7x: ступень к Парнасу
15.11.2019, 00:07
Тест-драйв Skoda Superb-2020: цена благородства
06.11.2019, 00:06
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
15.10.2019, 22:07
Тест-драйв Porsche 911 Carrera: штрафной патрон
11.10.2019, 08:18
Тест-драйв Chery Tiggo 4: восточный коридор
02.10.2019, 17:37
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Средний салон мототехники. Долгое время обращался чисто как в магазин для покупки запчастей. Продавцы нормально работают, но процесс оплаты в кассу это всегда испытание терпения. Кассира не дождешься, и когда она приходит, то все операции выполняет медленно. А еще оплата картой не всегда получается ...
Мы иногородние, присмотрели автомобиль в Р-моторс, созвонились с менеджером Натальей, все с ней обсудили. Цвет, комплектация, стоимость, абсолютно все было оговорено. Наталья обещала, что машину забронирует для нас. Мы обговорили дату и время, когда приедем, еще раз позвонили за сутки, нам было повторено ...
Зпутывают при оформлении кредита. Мне пересчитывали несколько раз, названивали с супер-выгодными предложениями, а все оказалось разводкой. Начальная стоимость авто была два млн сто тыс, это со страховкой и прочими опциями. Я внес первый взнос, после чего позвонил менеджер и предложил более выгодный ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве