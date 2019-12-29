29 декабря 2019, 22:16
«Дедморобус» - это ярко и по-петербургски
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Фото из соцсетей
По центральным улицам предновогоднего Санкт-Петербурга курсирует праздничный «Дедморобус» - ярко раскрашенный автобус с главными героями новогоднего праздника.
Правда, волшебники не простые, а музыкальные. На борту ретроавтобуса — оркестр из десяти зимних волшебников.
На популярных туристических маршрутах они совершают остановки и исполняют новогодние песни, а попутно раздают прохожим шоколадные конфеты.
Организаторы волшебства информируют, что «Дедморобус» радует горожан и гостей Северной столицы ежедневно по вечерам: с 17.00 до 20.00. Свое начало маршрут ретроавтобуса берет с площади у торгового центра «Галерея», что на Лиговском проспекте.
На популярных туристических маршрутах они совершают остановки и исполняют новогодние песни, а попутно раздают прохожим шоколадные конфеты.
Организаторы волшебства информируют, что «Дедморобус» радует горожан и гостей Северной столицы ежедневно по вечерам: с 17.00 до 20.00. Свое начало маршрут ретроавтобуса берет с площади у торгового центра «Галерея», что на Лиговском проспекте.
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