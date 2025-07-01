«Дедушкин» ВАЗ-2101 1973 года продают в Сызрани дешево

Ранее мы писали ВАЗ-2109 «лучше, чем с завода» ищет нового владельца-романтика за 3 млн рублей В Москве на продажу выставили необычный экземпляр ВАЗ-2109 2003 года выпуска с пробегом чуть более 37 тысяч ... Читать далее

Автомобиль продается в Сызрани. По словам владельца, ВАЗ-2101 сошел с вазовского конвейера в 1973 году и за следующие 52 года проехал менее 27 тысяч километров. Машину эксплуатировали строго в теплое время года: дедушка ездил на ней исключительно летом и преимущественно на дачу. Это объясняет минимальный износ и отличное состояние ходовой части, днища и подкапотного пространства.

В салоне также сохранилась оригинальная отделка, что редкость для машин такого возраста. По словам продавца, автомобиль находится в рабочем состоянии, без доработок и тюнинга. Единственным фактором, снижающим его коллекционную ценность, является перекраска кузова, выполненная в 80-х годах.

Фото: auto.ru

Автомобиль оснащен 59-сильным двигателем объемом 1,2 литра и механической коробкой передач с четырьмя ступенями. За всю жизнь у «копейки» был только один владелец. Продавец оценил машину в 450 тысяч рублей. Цена находится по низу рынка. Сейчас ВАЗ-2101 аналогичного возраста и сохранности продают минимум по миллиону рублей. А в Тольятти машина в том же цвете выставлена за 30 млн рублей. Правда, своего нового владельца она ждет уже не менее года.

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