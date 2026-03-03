Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

3 марта 2026, 18:58

Испытания Deepal G318: как китайский гибрид показал себя на морозе

Испытания Deepal G318: как китайский гибрид показал себя на морозе

Гибридный внедорожник Deepal G318 выходит на российский рынок в марте — что предлагает новинка

Испытания Deepal G318: как китайский гибрид показал себя на морозе

Новый гибридный внедорожник Deepal G318 прошел суровые испытания в Китае при -30°C и сильном ветре. Эксперты отмечают необычную плавность хода и работу электроники. Почему эта модель может изменить рынок и когда ждать старт продаж - разбираемся подробно.

Новый гибридный внедорожник Deepal G318 прошел суровые испытания в Китае при -30°C и сильном ветре. Эксперты отмечают необычную плавность хода и работу электроники. Почему эта модель может изменить рынок и когда ждать старт продаж - разбираемся подробно.

Российских автолюбителей ждет важное событие: на рынок выходит гибридный внедорожник Deepal G318. Модель уже прошла серьезные испытания на китайском автополигоне во Внутренней Монголии. Тесты проводились в экстремальных условиях — при морозе до минус 30 градусов и сильном ветре, что особенно актуально для российских зим. Такой подход к проверке надежности встречается нечасто даже среди крупных брендов, поэтому Deepal G318 вызывает повышенный интерес у экспертов и будущих владельцев.

Как сообщает «Российская Газета», испытания подтвердили уверенное поведение автомобиля на укатанном снегу. Плавность хода сохраняется даже на сложных участках, а пневматическая подвеска работает практически бесшумно и эффективно, несмотря на мороз. Водительское кресло с выраженной боковой поддержкой добавляет уверенности за рулем, а система курсовой устойчивости мягко контролирует скорость на льду, не допуская резких маневров. Электроника ограничивает разгон до 63 км/ч, предотвращая снос на скользкой трассе, а любые попытки заноса мгновенно пресекаются автоматикой.

В салоне царит тишина и комфортная температура. Даже когда бензиновый двигатель гибридной установки периодически запускается для подзарядки батареи, акустический комфорт не нарушается.

Deepal G318 построен по схеме последовательного гибрида. Суммарная мощность силовой установки достигает 430 лошадиных сил, а крутящий момент — 575 Нм. По официальным данным, на полном баке и заряженной батарее внедорожник способен преодолеть до 1100 километров, а только на электротяге — до 190 км. Это серьезная заявка на лидерство среди гибридных моделей, особенно с учетом российских реалий.

Старт продаж Deepal G318, который будет собираться в Калининграде, намечен на март-апрель. Ожидания высоки: многие считают, что новинка способна составить конкуренцию не только китайским, но и японским и европейским моделям. Кстати, интерес к новым гибридным внедорожникам в России продолжает расти — как показал недавний анализ, даже Mazda CX-5 после возвращения на рынок быстро набрала популярность, несмотря на обилие конкурентов. Подробнее о том, почему японский кроссовер снова стал хитом, можно узнать в материале о причинах успеха Mazda CX-5 на российском рынке.

Deepal G318 - не просто очередная новинка, а потенциальный игрок, способный изменить расстановку сил в сегменте гибридных внедорожников. Его испытания в условиях, максимально приближенных к российским, дают основания полагать, что модель будет востребована у тех, кто ищет надежность, комфорт и современные технологии. Остается дождаться старта продаж и первых отзывов владельцев, чтобы понять, оправдает ли Deepal G318 возложенные на него ожидания.

Упомянутые модели: Changan Deepal G318
Упомянутые марки: Changan, Rox
