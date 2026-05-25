Новый полноприводник производства России — каков он на ходу: Испытание технологиями и бездорожьем

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 17:24

Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах

Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах

Новый полноприводник производства России — каков он на ходу: Испытание технологиями и бездорожьем

Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах

Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Эксперты отмечают необычную силовую установку, высокий запас хода и адаптивную подвеску. Почему эта модель может изменить рынок SUV в России - в нашем материале.

Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Эксперты отмечают необычную силовую установку, высокий запас хода и адаптивную подвеску. Почему эта модель может изменить рынок SUV в России - в нашем материале.

Появление Deepal G318 на российском рынке — событие, которое не осталось незамеченным среди автолюбителей. Новый кроссовер, собранный на калининградском заводе «Автотор», сочетает современные технологии и адаптирован под российские условия. Интерес к модели подогревает необычная гибридная схема: бензиновый двигатель 1.5 турбо мощностью 143 л.с. работает исключительно как генератор, не будучи связанным с колесами напрямую, а за полный привод отвечают два электромотора.

Важный нюанс для российских владельцев: несмотря на значительную пиковую мощность силовой установки в 439 л.с., транспортный налог рассчитывается исходя из менее чем 200 л.с. Это делает Deepal G318 привлекательным для тех, кто смотрит в будущее, но при этом экономичен в содержании автомобиля.

Паспортный запас хода на электротяге составляет 184 км, что для кроссовера массой почти 2,5 тонны выглядит весьма достойно. В реальных условиях можно проехать более 100 км без запуска ДВС. Даже при низком заряде батареи (около 20%) динамика остается уверенной, а при полной зарядке разгон до 100 км/ч приближается к заявленным 6,3 секунды.

Пневмоподвеска Deepal G318 обеспечивает мягкий ход, а в спортивном режиме машина становится собраннее, не теряя комфорта. Крены кузова умеренны. Широкие шины (255 мм) позволяют не замечать колейность на асфальте. Адаптивные амортизаторы ZF автоматически подстраиваются под дорожные условия за доли секунды, что особенно заметно на неровных покрытиях.

Шумоизоляция — еще один весомый аргумент в пользу Deepal G318. В салоне не слышно ни шума работы двигателя, ни его включения, аэродинамические шумы возникают только после 110 км/ч, и то в основном из-за верхнего багажника с «люстрой», который отсутствует в младших комплектациях.

Водитель может индивидуально настраивать высоту и жесткость подвески, срабатывание на газ и тормозное усилие, степень рекуперации и алгоритмы работы гибридной системы. Системы помощи водителю откалиброваны достаточно точно, что повышает доверие к управлению.

В заключение стоит отметить: Deepal G318 — пример того, как современные гибридные технологии могут сочетаться с практичностью для российских дорог. Модель предлагает высокий уровень комфорта, адаптивность к разным условиям и экономичность в эксплуатации. Согласно данным, спрос на такие кроссоверы в России продолжает расти, а локальная сборка позволяет обеспечить стабильное предложение и сервис.

На фоне других новинок сегмента кроссоверов Deepal G318 выделяется не только техническими решениями, но и адаптацией под российские реалии. Для сравнения, в материале о том, как изменился Renault Duster после возвращения на рынок РФ, подробно разбираются плюсы и минусы параллельного импорта и отсутствие зимних опций - подробности Duster позволяют оценить, насколько важна локальная сборка и адаптация для российских покупателей.

Упомянутые модели: Changan Deepal G318
Упомянутые марки: Changan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Чинган

Похожие материалы Чинган

Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Volkswagen запускает два новых завода в Узбекистане: что изменится для рынка
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калининград Ульяновск Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться