Новый полноприводник производства России — каков он на ходу: Испытание технологиями и бездорожьем

25 мая 2026, 17:24
Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах
Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах
Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Эксперты отмечают необычную силовую установку, высокий запас хода и адаптивную подвеску. Почему эта модель может изменить рынок SUV в России - в нашем материале.
Появление Deepal G318 на российском рынке — событие, которое не осталось незамеченным среди автолюбителей. Новый кроссовер, собранный на калининградском заводе «Автотор», сочетает современные технологии и адаптирован под российские условия. Интерес к модели подогревает необычная гибридная схема: бензиновый двигатель 1.5 турбо мощностью 143 л.с. работает исключительно как генератор, не будучи связанным с колесами напрямую, а за полный привод отвечают два электромотора.
Важный нюанс для российских владельцев: несмотря на значительную пиковую мощность силовой установки в 439 л.с., транспортный налог рассчитывается исходя из менее чем 200 л.с. Это делает Deepal G318 привлекательным для тех, кто смотрит в будущее, но при этом экономичен в содержании автомобиля.
Паспортный запас хода на электротяге составляет 184 км, что для кроссовера массой почти 2,5 тонны выглядит весьма достойно. В реальных условиях можно проехать более 100 км без запуска ДВС. Даже при низком заряде батареи (около 20%) динамика остается уверенной, а при полной зарядке разгон до 100 км/ч приближается к заявленным 6,3 секунды.
Пневмоподвеска Deepal G318 обеспечивает мягкий ход, а в спортивном режиме машина становится собраннее, не теряя комфорта. Крены кузова умеренны. Широкие шины (255 мм) позволяют не замечать колейность на асфальте. Адаптивные амортизаторы ZF автоматически подстраиваются под дорожные условия за доли секунды, что особенно заметно на неровных покрытиях.
Шумоизоляция — еще один весомый аргумент в пользу Deepal G318. В салоне не слышно ни шума работы двигателя, ни его включения, аэродинамические шумы возникают только после 110 км/ч, и то в основном из-за верхнего багажника с «люстрой», который отсутствует в младших комплектациях.
Водитель может индивидуально настраивать высоту и жесткость подвески, срабатывание на газ и тормозное усилие, степень рекуперации и алгоритмы работы гибридной системы. Системы помощи водителю откалиброваны достаточно точно, что повышает доверие к управлению.
В заключение стоит отметить: Deepal G318 — пример того, как современные гибридные технологии могут сочетаться с практичностью для российских дорог. Модель предлагает высокий уровень комфорта, адаптивность к разным условиям и экономичность в эксплуатации. Согласно данным, спрос на такие кроссоверы в России продолжает расти, а локальная сборка позволяет обеспечить стабильное предложение и сервис.
На фоне других новинок сегмента кроссоверов Deepal G318 выделяется не только техническими решениями, но и адаптацией под российские реалии. Для сравнения, в материале о том, как изменился Renault Duster после возвращения на рынок РФ, подробно разбираются плюсы и минусы параллельного импорта и отсутствие зимних опций - подробности Duster позволяют оценить, насколько важна локальная сборка и адаптация для российских покупателей.
Похожие материалы Чинган
-
13.05.2026, 08:19
Гибридный кроссовер Deepal G318: полный привод, пневмоподвеска и сборка в России
В России стартовали продажи полноприводного гибридного кроссовера Deepal G318, собранного на «Автоторе». Модель выделяется мощной установкой, пневмоподвеской и современным интерьером. Почему этот автомобиль может изменить представление о гибридах на российском рынке - в нашем обзоре.Читать далее
-
13.03.2026, 10:18
Deepal G318 выходит в России: две комплектации, гибридная система и зимний пакет
Гибридный кроссовер Deepal G318 готовится к старту продаж в России и уже известны все детали по комплектациям. Модель удивляет набором опций и адаптацией к российским условиям. Почему этот запуск может изменить рынок и что скрывают новые версии - разбираемся подробно.Читать далее
-
05.03.2026, 07:18
«За рулем» назвал 7 главных премьер российского авторынка начала 2026 года
Российский авторынок весной 2026 года удивляет: несмотря на перемены в утилизационном сборе, производители делают ставку на локальную сборку и модели до 160 л.с. В обзоре - ключевые новинки, которые уже влияют на выбор покупателей и формируют новые тренды. Почему именно эти автомобили оказались в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.03.2026, 18:58
Испытания Deepal G318: как китайский гибрид показал себя на морозе
Новый гибридный внедорожник Deepal G318 прошел суровые испытания в Китае при -30°C и сильном ветре. Эксперты отмечают необычную плавность хода и работу электроники. Почему эта модель может изменить рынок и когда ждать старт продаж - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 08:21
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan запускает в России сборку гибридного кроссовера Deepal G318. Почему эта модель может изменить рынок, какие опции удивят, а какие детали вызывают вопросы - разбираемся в деталях прямо сейчас.Читать далее
-
04.02.2026, 15:46
«Автотор» начал производство гибридов: в России появятся кроссовер Deepal S07 и внедорожник G318
В Калининграде стартовала сборка гибридных Deepal S07 и G318. Ожидается, что обе модели появятся в продаже в феврале 2026 года. Новинки обещают интересные технические решения и расширение локализации производства.Читать далее
-
03.02.2026, 19:31
Deepal выходит на российский рынок: старт локальной сборки гибридных кроссоверов
В России стартует новая волна автоновинок: Deepal, суббренд Changan, готовит к запуску гибридные кроссоверы с локальной сборкой. Почему этот шаг может изменить рынок и что известно о моделях - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 15:42
Сборка гибридных кроссоверов Deepal стартовала на калининградском «Автоторе»
Вышло исследование: на калининградском заводе «Автотор» стартовала сборка новых гибридных кроссоверов Deepal, которые способны проехать свыше 1000 км без дозаправки. Мало кто знает, что в проекте участвует известный итальянский дизайнер, а в планах - расширение модельного ряда. Что это значит для российского авторынка и какие перспективы открываются - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.10.2025, 08:09
Changan готовит официальный старт продаж Avatr 12 и Deepal G318 в России
К выходу на российский рынок готовятся две новые модели. Когда ожидается официальный старт продаж? Подробности о новинках и сроках появления. Следите за развитием событий.Читать далее
-
23.09.2025, 14:35
Пять новых Changan встанут на конвейер Автотора в Калининграде
Калининградский завод расширяет сотрудничество. Скоро начнется выпуск новых моделей. В списке есть кроссоверы и внедорожники. Также появятся современные гибридные автомобили. Стали известны подробности о новинках.Читать далее
Похожие материалы Чинган
-
13.05.2026, 08:19
Гибридный кроссовер Deepal G318: полный привод, пневмоподвеска и сборка в России
В России стартовали продажи полноприводного гибридного кроссовера Deepal G318, собранного на «Автоторе». Модель выделяется мощной установкой, пневмоподвеской и современным интерьером. Почему этот автомобиль может изменить представление о гибридах на российском рынке - в нашем обзоре.Читать далее
-
13.03.2026, 10:18
Deepal G318 выходит в России: две комплектации, гибридная система и зимний пакет
Гибридный кроссовер Deepal G318 готовится к старту продаж в России и уже известны все детали по комплектациям. Модель удивляет набором опций и адаптацией к российским условиям. Почему этот запуск может изменить рынок и что скрывают новые версии - разбираемся подробно.Читать далее
-
05.03.2026, 07:18
«За рулем» назвал 7 главных премьер российского авторынка начала 2026 года
Российский авторынок весной 2026 года удивляет: несмотря на перемены в утилизационном сборе, производители делают ставку на локальную сборку и модели до 160 л.с. В обзоре - ключевые новинки, которые уже влияют на выбор покупателей и формируют новые тренды. Почему именно эти автомобили оказались в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.03.2026, 18:58
Испытания Deepal G318: как китайский гибрид показал себя на морозе
Новый гибридный внедорожник Deepal G318 прошел суровые испытания в Китае при -30°C и сильном ветре. Эксперты отмечают необычную плавность хода и работу электроники. Почему эта модель может изменить рынок и когда ждать старт продаж - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 08:21
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan запускает в России сборку гибридного кроссовера Deepal G318. Почему эта модель может изменить рынок, какие опции удивят, а какие детали вызывают вопросы - разбираемся в деталях прямо сейчас.Читать далее
-
04.02.2026, 15:46
«Автотор» начал производство гибридов: в России появятся кроссовер Deepal S07 и внедорожник G318
В Калининграде стартовала сборка гибридных Deepal S07 и G318. Ожидается, что обе модели появятся в продаже в феврале 2026 года. Новинки обещают интересные технические решения и расширение локализации производства.Читать далее
-
03.02.2026, 19:31
Deepal выходит на российский рынок: старт локальной сборки гибридных кроссоверов
В России стартует новая волна автоновинок: Deepal, суббренд Changan, готовит к запуску гибридные кроссоверы с локальной сборкой. Почему этот шаг может изменить рынок и что известно о моделях - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 15:42
Сборка гибридных кроссоверов Deepal стартовала на калининградском «Автоторе»
Вышло исследование: на калининградском заводе «Автотор» стартовала сборка новых гибридных кроссоверов Deepal, которые способны проехать свыше 1000 км без дозаправки. Мало кто знает, что в проекте участвует известный итальянский дизайнер, а в планах - расширение модельного ряда. Что это значит для российского авторынка и какие перспективы открываются - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.10.2025, 08:09
Changan готовит официальный старт продаж Avatr 12 и Deepal G318 в России
К выходу на российский рынок готовятся две новые модели. Когда ожидается официальный старт продаж? Подробности о новинках и сроках появления. Следите за развитием событий.Читать далее
-
23.09.2025, 14:35
Пять новых Changan встанут на конвейер Автотора в Калининграде
Калининградский завод расширяет сотрудничество. Скоро начнется выпуск новых моделей. В списке есть кроссоверы и внедорожники. Также появятся современные гибридные автомобили. Стали известны подробности о новинках.Читать далее