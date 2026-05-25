Новый полноприводник производства России — каков он на ходу: Испытание технологиями и бездорожьем

Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах

Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Эксперты отмечают необычную силовую установку, высокий запас хода и адаптивную подвеску. Почему эта модель может изменить рынок SUV в России - в нашем материале.

Появление Deepal G318 на российском рынке — событие, которое не осталось незамеченным среди автолюбителей. Новый кроссовер, собранный на калининградском заводе «Автотор», сочетает современные технологии и адаптирован под российские условия. Интерес к модели подогревает необычная гибридная схема: бензиновый двигатель 1.5 турбо мощностью 143 л.с. работает исключительно как генератор, не будучи связанным с колесами напрямую, а за полный привод отвечают два электромотора.

Важный нюанс для российских владельцев: несмотря на значительную пиковую мощность силовой установки в 439 л.с., транспортный налог рассчитывается исходя из менее чем 200 л.с. Это делает Deepal G318 привлекательным для тех, кто смотрит в будущее, но при этом экономичен в содержании автомобиля.

Паспортный запас хода на электротяге составляет 184 км, что для кроссовера массой почти 2,5 тонны выглядит весьма достойно. В реальных условиях можно проехать более 100 км без запуска ДВС. Даже при низком заряде батареи (около 20%) динамика остается уверенной, а при полной зарядке разгон до 100 км/ч приближается к заявленным 6,3 секунды.

Пневмоподвеска Deepal G318 обеспечивает мягкий ход, а в спортивном режиме машина становится собраннее, не теряя комфорта. Крены кузова умеренны. Широкие шины (255 мм) позволяют не замечать колейность на асфальте. Адаптивные амортизаторы ZF автоматически подстраиваются под дорожные условия за доли секунды, что особенно заметно на неровных покрытиях.

Шумоизоляция — еще один весомый аргумент в пользу Deepal G318. В салоне не слышно ни шума работы двигателя, ни его включения, аэродинамические шумы возникают только после 110 км/ч, и то в основном из-за верхнего багажника с «люстрой», который отсутствует в младших комплектациях.

Водитель может индивидуально настраивать высоту и жесткость подвески, срабатывание на газ и тормозное усилие, степень рекуперации и алгоритмы работы гибридной системы. Системы помощи водителю откалиброваны достаточно точно, что повышает доверие к управлению.

В заключение стоит отметить: Deepal G318 — пример того, как современные гибридные технологии могут сочетаться с практичностью для российских дорог. Модель предлагает высокий уровень комфорта, адаптивность к разным условиям и экономичность в эксплуатации. Согласно данным, спрос на такие кроссоверы в России продолжает расти, а локальная сборка позволяет обеспечить стабильное предложение и сервис.

На фоне других новинок сегмента кроссоверов Deepal G318 выделяется не только техническими решениями, но и адаптацией под российские реалии.