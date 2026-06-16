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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

16 июня 2026, 06:50

Deepal G318: российский гибридный кроссовер с полным приводом и адаптивной подвеской

Deepal G318: российский гибридный кроссовер с полным приводом и адаптивной подвеской

Новый полноприводник производства России — каков он на ходу: Испытание технологиями и бездорожьем

Deepal G318: российский гибридный кроссовер с полным приводом и адаптивной подвеской

Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Модель выделяется необычной силовой установкой, высоким запасом хода и адаптивной подвеской, что может изменить подход к SUV на российском рынке.

Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Модель выделяется необычной силовой установкой, высоким запасом хода и адаптивной подвеской, что может изменить подход к SUV на российском рынке.

Появление Deepal G318 на российском рынке вызвало повышенный интерес среди автолюбителей, ведь речь идет о кроссовере, который не только собран в Калининграде, но и оснащен современной гибридной системой. Модель ориентирована на российские условия эксплуатации и сочетает в себе технологичность и практичность.

Главная особенность Deepal G318 — необычная силовая установка: бензиновый турбомотор объемом 1.5 литра мощностью 143 л.с. работает исключительно как генератор. Движение передают два электромотора, обеспечивая полный привод. Такая схема позволяет достичь пиковых 439 л.с., но транспортный налог рассчитывается исходя из мощности менее 200 л.с., что делает расходы выгодными для владельцев.

Паспортный запас хода на электротяге составляет 184 км, что для кроссовера массой почти 2,5 тонны выглядит весьма достойно. На практике можно проехать более 100 км без запуска ДВС, а даже при низком заряде батареи динамика остается на высоком уровне. Разгон до 100 км/ч при полной зарядке занимает около 6,3 секунды, что подтверждает высокий уровень инженерных решений.

Пневмоподвеска Deepal G318 обеспечивает мягкость хода, а в спортивном режиме автомобиль становится собраннее, не теряя комфорта. Широкие сиденья позволяют уверенно держаться в поворотах, а адаптированные амортизаторы ZF мгновенно реагируют на изменение дорожного покрытия. В салоне практически не слышно работы двигателя, а аэродинамические шумы появляются только на скорости выше 110 км/ч и в основном из-за верхнего багажника с «люстрой», который не встречается в базовых версиях.

Водитель может индивидуально настраивать высоту и жесткость подвески, реакцию на газ, тормозное усилие, степень рекуперации и алгоритмы работы гибридной системы. Системы помощи водителю откалиброваны достаточно точно, что повышает доверие к электронным ассистентам.

Deepal G318 — пример того, как современные гибридные технологии могут сочетаться с практичностью для российских дорог. Модель предлагает высокий уровень комфорта, адаптивности к разным условиям и экономичности в эксплуатации. Локальная сборка и особенности налогообложения делают этот кроссовер особенно привлекательным для тех, кто ищет современный и выгодный автомобиль для российских реалий.

Интересно, что спрос на гибридные кроссоверы в России продолжает расти, а локальная сборка Deepal G318 обеспечивает стабильное предложение и сервис. На фоне других сегментов модель отличается не только техническими решениями, но и адаптацией под российские реалии. Для сравнения, в премиум-сегменте также наблюдается тенденция к расширению линейки гибридов, как это видно на примере нового поколения BMW X5 с несколькими силовыми установками .

Упомянутые модели: Changan Deepal G318
Упомянутые марки: Changan
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