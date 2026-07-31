Обновленный Deepal S05: лидар в «базе» и новый софт — Changan меняет правила игры на глобальном рынке

31 июля 2026, 20:56
Deepal S05 с лидаром и новым дизайном: обновление для глобального рынка
Deepal S05 с лидаром и новым дизайном: обновление для глобального рынка
Deepal S05 прошел плановое обновление: кроссовер получил лидар, переработанную переднюю часть и расширенные функции электронных ассистентов. Это важный шаг для выхода модели на зарубежные рынки и усиления позиций Changan в сегменте умных автомобилей.
Обновление Deepal S05 — не просто косметическая доработка, это стратегический шаг для Changan, который может изменить восприятие китайских кроссоверов на мировом рынке. В эпоху, когда интеллектуальные системы становятся стандартом, появление лидара для создания моделей выглядит как вызов конкурентам.
Внешне кроссовер теперь узнаваем по новой светотехнике и переработанному переднему бамперу. Но главное - над лобовым стеклом появился лидар, который ранее встречался только на более дорогих моделях бренда. Это решение открывает новые возможности для фирменных ассистентов: автомобиль позволяет точнее анализировать опасную ситуацию, особенно в сложных климатических условиях или при плохой видимости.
Вместе с техническими изменениями, Deepal S05 получил обновленное программное обеспечение для электронных помощников. Это позволит расширить интеллектуальное вождение и повысить уровень безопасности. Важно, что модель ориентирована не только на внутренний рынок: кроссовер уже готовится к выходу в Европу и другие страны.
Интересно, что тенденция на интеграцию лидаров в массовые автомобили набирает обороты и у других производителей. Например, в премиум-сегменте подобные технологии уже активно тестируются, как это видно на примере новых гибридных моделей Mercedes-AMG .
Официальные технические характеристики, стоимость и сроки начала продаж обновленной версии в Китае пока не раскрываются. Deepal S05 может стать одной из наиболее доступных моделей с лидаром в своем классе. Для российского рынка это особенно актуально: спрос на современную систему помощи водителю растет, а китайские бренды продолжают укреплять позиции благодаря сочетанию технологий и доступности.
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