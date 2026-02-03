Китайский суббренд Changan Deepal запускает производство гибридных кроссоверов в Калининграде

3 февраля 2026, 19:31
Deepal выходит на российский рынок: старт локальной сборки гибридных кроссоверов
В России стартует новая волна автоновинок: Deepal, суббренд Changan, готовит к запуску гибридные кроссоверы с локальной сборкой. Почему этот шаг может изменить рынок и что известно о моделях - в нашем материале.
Российский авторынок в 2026 году продолжает удивлять: на горизонте появляется новый игрок - Deepal, суббренд китайского автогиганта Changan. Для отечественных автолюбителей это не просто очередная марка из Поднебесной, а реальный шанс получить доступ к современным гибридным технологиям, которые до сих пор были представлены лишь в ограниченном ассортименте. Особенно примечательно, что сборку первой модели Deepal планируют наладить на калининградском заводе «Автотор», что сулит не только более доступные цены, но и ускоренную поставку автомобилей.
Как стало известно, дебютной моделью Deepal в России станет кроссовер G318 с гибридной силовой установкой. По информации представителей Changan, автомобиль будет предлагаться исключительно с полным приводом и только в гибридной версии. Это решение выглядит логичным на фоне растущего интереса к экологичным и экономичным автомобилям, а также учитывая российские климатические и дорожные условия, где полный привод часто становится не роскошью, а необходимостью.
Пока что детали о комплектациях и ценах держатся в секрете, переговоры между производителем и дилерами продолжаются. Однако уже известно, что вслед за G318 на российском рынке появится и более крупный кроссовер S09, который также может получить локализацию. Сроки выхода новинок пока не раскрываются, но сам факт подготовки к запуску говорит о серьезных планах Deepal на российском рынке.
Deepal G318 уже мелькал на радаре российских автолюбителей: летом 2025 года его показали на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. Тогда модель соседствовала с другими новинками Changan, включая CS75 Plus и Avatr 12. G318 - это не просто очередной кроссовер, а полноценный внедорожник с гибридной установкой, где бензиновый двигатель работает исключительно как генератор, а за движение отвечают электромоторы суммарной мощностью 430 л.с. и крутящим моментом 575 Н·м. На одной только электротяге автомобиль способен преодолеть до 190 км, а общий запас хода превышает 1100 км - показатели, которые мало кто ожидал увидеть в сегменте массовых кроссоверов.
На данный момент G318 можно приобрести в России только по схеме параллельного импорта, и цены на него стартуют от 4,38 млн рублей. Однако с началом локальной сборки на «Автоторе» можно ожидать снижения стоимости и расширения доступных комплектаций. Это особенно актуально на фоне продолжающегося роста цен на новые автомобили и ограниченного выбора среди гибридных моделей.
Появление Deepal на российском рынке - не просто очередная новость о запуске китайского бренда. Это сигнал о том, что отечественный автопром и рынок в целом становятся все более привлекательными для иностранных производителей, готовых инвестировать в локализацию и предлагать современные технологии. Для покупателей это означает расширение выбора, доступ к новым технологиям и, возможно, более конкурентные цены. В условиях, когда многие западные бренды ушли с рынка, а спрос на современные автомобили остается высоким, такие новости становятся особенно значимыми.
