Почему новой автомобильной опцией строго запретят пользоваться в пути

2 ноября 2026, 16:55
Deepal удивил всех: зачем китайцы запатентовали встроенную ванну для ног в автомобиле
Deepal удивил всех: зачем китайцы запатентовали встроенную ванну для ног в автомобиле
В патенте Deepal описана выдвижная ванночка под передним пассажирским сиденьем. Воду подают по трубопроводу; система подогревает ее и автоматически сливает. Во время поездки механизм заблокирован.
Даже после установки подобный опции водитель не сможет разложить ее на ходу: электроника должна блокировать механизм во время поездки.
Китайский бренд Deepal запатентовал выдвижную ванночку для ног, следует из документа на сайте Государственного управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA). Заявка описывает конструкцию, но сама по себе не подтверждает ее появление на серийных машинах. Речь идет о заявке CN122873858A на устройство для мытья ног в автомобиле: ее подали 31 июля 2026 года, а опубликовали 9 октября того же года. Изобретателями указаны Wu Kai и Zhang Biao. В патентной документации Deepal обозначила задачи разработки: сократить расход внутреннего места и упростить интеграцию устройства в конструкцию автомобиля.
В сложенном виде устройство размещается под передним пассажирским сиденьем, в специальной полости кузовной структуры. По команде водителя или пассажира оно выдвигается из отсека и раскладывается: направляющие и складная Х-образная рычажная система переводят ванночку в рабочее положение. Как пишет paultan.org, патент предусматривает и другие варианты размещения: перед пассажирским сиденьем или в багажной части, в зависимости от компоновки салона.
Вода поступает по специальному трубопроводу, соединенному с ванночкой быстроразъемным креплением. В конструкции предусмотрены отверстия, направляющие поток, и отдельный дезинфицирующий узел в монтажной полости. Система подогревает воду и автоматически сливает ее.
В нижней части ванночки установят электроприводные массажные ролики. Они смогут вращаться, двигаться вперед-назад и воздействовать на отдельные участки стоп. В патенте перечислены три режима массажа: помимо вращения и движения вперед-назад предусмотрено точечное воздействие.
От раскачивания воды внутри защищают перегородки и специальные элементы. Они должны препятствовать выплескиванию жидкости при движении автомобиля, хотя пользоваться самой ванночкой в пути нельзя.
Другой пример нового оснащения автомобиля: экран и комплектации в разборе обновленного Volga K40. Deepal пока не сообщал, планирует ли устанавливать запатентованную систему на серийные автомобили.
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