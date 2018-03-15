15 марта 2018, 22:15
Defender, Explorer и Prado неожиданно стали роскошью
Минпромторг расширил перечень автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. К категории роскошных с 2014 года относят все автомобили стоимостью от 3 млн рублей и выше. Соответствующая статья была введена в Налоговый кодекс еще до экономического кризиса и обвала рубля. С тех пор розничные цены на автомобили выросли в 1,5 раза, но порог роскоши так и остался на прежнем уровне.
Минпромторг включил в список 217 позиций в дополнение к 909 прошлого года. Каждый пункт списка – это одна комплектация конкретной марки и модели. Таким образом, у каждой модели может быть как одна, так и несколько позиций. Главный и единственный критерий – стоимость выше 3 млн рублей. Лидером списка остается Mercedes, занимающий 242 строчки, на втором месте – BMW (139), Land Rover (181), Jaguar (97) и Audi (90). Это вполне предсказуемая расстановка сил. Но в перечень шикарных автомобилей неожиданно попали модели, которые раньше не принято было считать роскошными.
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Похожая ситуация с Chevrolet Tahoe, который у себя на родине, в США, никогда не считался шикарным. Эта роль отведена Cadillac Escalade, построенному на той же платформе. Но огромный кузов, просторный 8-местный салон, мощный 426-сильный V8 и базовая стоимость 3,45 млн рублей сделали его роскошью в России.
Еще «обиднее» может быть владельцам Mercedes C-Class, которые в этом году получат квитанции с повышенной ставкой транспортного налога. В список Минпромторга попала модификации C180 с 1,6-литровым двигателем. Возможно, министерские служащие имели в виду кабриолет С-класса. Его редко заказывают, но стоит он, действительно, 3,4 млн рублей. В перечне тип кузова не указывается, поэтому возможны недоразумения.
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