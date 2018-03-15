15 марта 2018, 22:15

Defender, Explorer и Prado неожиданно стали роскошью

Минпромторг расширил перечень автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. К категории роскошных с 2014 года относят все автомобили стоимостью от 3 млн рублей и выше. Соответствующая статья была введена в Налоговый кодекс еще до экономического кризиса и обвала рубля. С тех пор розничные цены на автомобили выросли в 1,5 раза, но порог роскоши так и остался на прежнем уровне.
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Defender, Explorer и Prado неожиданно стали роскошью
Минпромторг включил в список 217 позиций в дополнение к 909 прошлого года. Каждый пункт списка – это одна комплектация конкретной марки и модели. Таким образом, у каждой модели может быть как одна, так и несколько позиций. Главный и единственный критерий – стоимость выше 3 млн рублей. Лидером списка остается Mercedes, занимающий 242 строчки, на втором месте – BMW (139), Land Rover (181), Jaguar (97) и Audi (90). Это вполне предсказуемая расстановка сил. Но в перечень шикарных автомобилей неожиданно попали модели, которые раньше не принято было считать роскошными.

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Например, Land Rover Defender, выпуск которого прекратился в 2016 году. Возможно, некоторые последние комплектации тогда стоили чуть дороже 3 миллионов, но внедорожник с аскетичным салоном, минимальным оснащением и тракторным двигателем трудно назвать роскошным. Еще одна неожиданность – Ford Explorer или Toyota Highlander. Конечно, это крупные 7-местные внедорожники, практически все версии которых стоят чуть больше 3 млн рублей. Но их можно, скорее, отнести к семейным автомобилям, чем к люксовым. Не повезло и владельцам Land Cruiser Prado с 4-литровыми моторами. А вот дизельные версии в список не попали, хотя некоторые стоят дороже 3 миллионов.

Похожая ситуация с Chevrolet Tahoe, который у себя на родине, в США, никогда не считался шикарным. Эта роль отведена Cadillac Escalade, построенному на той же платформе. Но огромный кузов, просторный 8-местный салон, мощный 426-сильный V8 и базовая стоимость 3,45 млн рублей сделали его роскошью в России. 

Еще «обиднее» может быть владельцам Mercedes C-Class, которые в этом году получат квитанции с повышенной ставкой транспортного налога. В список Минпромторга попала модификации C180 с 1,6-литровым двигателем. Возможно, министерские служащие имели в виду кабриолет С-класса. Его редко заказывают, но стоит он, действительно, 3,4 млн рублей. В перечне тип кузова не указывается, поэтому возможны недоразумения.

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Defender, Explorer и Prado неожиданно стали роскошью
Минпромторг включил в список 217 позиций в дополнение к 909 прошлого года. Каждый пункт списка – это одна комплектация конкретной марки и модели. Таким образом, у каждой модели может быть как одна, так и несколько позиций. Главный и единственный критерий – стоимость выше 3 млн рублей. Лидером списка остается Mercedes, занимающий 242 строчки, на втором месте – BMW (139), Land Rover (181), Jaguar (97) и Audi (90). Это вполне предсказуемая расстановка сил. Но в перечень шикарных автомобилей неожиданно попали модели, которые раньше не принято было считать роскошными.{{material_121670}}Например, Land Rover Defender, выпуск которого прекратился в 2016 году. Возможно, некоторые последние комплектации тогда стоили чуть дороже 3 миллионов, но внедорожник с аскетичным салоном, минимальным оснащением и тракторным двигателем трудно назвать роскошным. Еще одна неожиданность – Ford Explorer или Toyota Highlander. Конечно, это крупные 7-местные внедорожники, практически все версии которых стоят чуть больше 3 млн рублей. Но их можно, скорее, отнести к семейным автомобилям, чем к люксовым. Не повезло и владельцам Land Cruiser Prado с 4-литровыми моторами. А вот дизельные версии в список не попали, хотя некоторые стоят дороже 3 миллионов.Похожая ситуация с Chevrolet Tahoe, который у себя на родине, в США, никогда не считался шикарным. Эта роль отведена Cadillac Escalade, построенному на той же платформе. Но огромный кузов, просторный 8-местный салон, мощный 426-сильный V8 и базовая стоимость 3,45 млн рублей сделали его роскошью в России. Еще «обиднее» может быть владельцам Mercedes C-Class, которые в этом году получат квитанции с повышенной ставкой транспортного налога. В список Минпромторга попала модификации C180 с 1,6-литровым двигателем. Возможно, министерские служащие имели в виду кабриолет С-класса. Его редко заказывают, но стоит он, действительно, 3,4 млн рублей. В перечне тип кузова не указывается, поэтому возможны недоразумения.
2018-03-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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