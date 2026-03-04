Jaguar Land Rover запускает линейку электровнедорожников Defender — долгосрочная стратегия и первые подробности

4 марта 2026, 11:01
Defender Sport EV 2028: новая платформа и отдельный бренд для внедорожников
Jaguar Land Rover готовит к выпуску совершенно новую линейку электровнедорожников Defender. Первый представитель - Defender Sport EV - появится в 2027 году и станет отправной точкой для самостоятельного бренда. Эксперты отмечают, что проект может изменить расстановку сил на рынке SUV.
Компания Jaguar Land Rover официально объявила о старте новой эпохи для легендарного Defender. Уже в 2027 году на рынок выйдет первый электромобиль под названием Defender Sport EV, который станет не просто очередной моделью, а началом целой линейки современных внедорожников на электротяге. Это решение связано с переходом компании на новую платформу, ориентированную исключительно на электромобили компактного и среднего класса.
Главная интрига заключается в том, что Defender теперь становится самостоятельным брендом, полностью отделенным от Discovery и Range Rover. Таким шагом является намерение Jaguar Land Rover создать уникальную идентичность для Defender, сохранив при этом его узнаваемый характер и внедорожные качества. По словам руководителя направления Марка Кэмерона, команда уже работает над большой стратегией развития марок, чтобы обеспечить устойчивое будущее бренда на фоне стремительно меняющегося рынка.
Defender Sport EV станет первым автомобилем, построенным на новой электрической платформе, который будет производиться с учетом современных требований безопасности, эффективности и комфорта. Ожидается, что новинка получит не только передовые технологии, но и сохранит фирменную проходимость, за которую Defender ценят во всем мире. В компании подчеркивают, что электрификация не станет компромиссом для внедорожных возможностей, а наоборот — откроет новые горизонты для поклонников марки.
Эксперты отмечают, что выделение Defender в отдельный бренд — это не просто маркетинговый ход, а стратегический ответ на растущий спрос на электромобили. В последние годы Jaguar Land Rover активно расширяет линейку Defender, предложив покупателям широкий выбор моделей. Такой подход позволит компании конкурировать с ведущими мировыми производителями и укрепить свои позиции в премиальном сегменте внедорожников.
Как сообщает autoevolution, запуск Defender Sport EV может стать поворотным моментом для всей индустрии. Новая платформа позволит создавать не только компактные и среднеразмерные внедорожники, но и более крупные модели в будущем. Это открывает перед брендом широкие перспективы для развития и инноваций, которые ранее были недоступны в рамках традиционной архитектуры.
Переход на электротягу также означает, что Defender сможет соответствовать самым строгим экологическим нормам, что особенно актуально с учетом ужесточения законодательства в Европе и других регионах. В компании уверены, что сочетание классической надежности, современных технологий и экологичности позволит создать новые модели Defender, востребованные как среди поклонников марки, так и среди новых покупателей.
Таким образом, Defender Sport EV — это не просто новая модель, а символ перемен для всей линейки Defender. Jaguar Land Rover делает ставку на инновации, сохраняя при этом традиции и неповторимый характер своих внедорожников. В ближайшие годы нас ждет целая серия премьер, которая может изменить представление о том, каким должен быть современный электровнедорожник.
