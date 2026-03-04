Jaguar Land Rover запускает линейку электровнедорожников Defender — долгосрочная стратегия и первые подробности

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

4 марта 2026, 11:01

Defender Sport EV 2028: новая платформа и отдельный бренд для внедорожников

Defender Sport EV 2028: новая платформа и отдельный бренд для внедорожников

Jaguar Land Rover запускает линейку электровнедорожников Defender — долгосрочная стратегия и первые подробности

Defender Sport EV 2028: новая платформа и отдельный бренд для внедорожников

Jaguar Land Rover готовит к выпуску совершенно новую линейку электровнедорожников Defender. Первый представитель - Defender Sport EV - появится в 2027 году и станет отправной точкой для самостоятельного бренда. Эксперты отмечают, что проект может изменить расстановку сил на рынке SUV.

Jaguar Land Rover готовит к выпуску совершенно новую линейку электровнедорожников Defender. Первый представитель - Defender Sport EV - появится в 2027 году и станет отправной точкой для самостоятельного бренда. Эксперты отмечают, что проект может изменить расстановку сил на рынке SUV.

Компания Jaguar Land Rover официально объявила о старте новой эпохи для легендарного Defender. Уже в 2027 году на рынок выйдет первый электромобиль под названием Defender Sport EV, который станет не просто очередной моделью, а началом целой линейки современных внедорожников на электротяге. Это решение связано с переходом компании на новую платформу, ориентированную исключительно на электромобили компактного и среднего класса.

Главная интрига заключается в том, что Defender теперь становится самостоятельным брендом, полностью отделенным от Discovery и Range Rover. Таким шагом является намерение Jaguar Land Rover создать уникальную идентичность для Defender, сохранив при этом его узнаваемый характер и внедорожные качества. По словам руководителя направления Марка Кэмерона, команда уже работает над большой стратегией развития марок, чтобы обеспечить устойчивое будущее бренда на фоне стремительно меняющегося рынка.

Defender Sport EV станет первым автомобилем, построенным на новой электрической платформе, который будет производиться с учетом современных требований безопасности, эффективности и комфорта. Ожидается, что новинка получит не только передовые технологии, но и сохранит фирменную проходимость, за которую Defender ценят во всем мире. В компании подчеркивают, что электрификация не станет компромиссом для внедорожных возможностей, а наоборот — откроет новые горизонты для поклонников марки.

Эксперты отмечают, что выделение Defender в отдельный бренд — это не просто маркетинговый ход, а стратегический ответ на растущий спрос на электромобили. В последние годы Jaguar Land Rover активно расширяет линейку Defender, предложив покупателям широкий выбор моделей. Такой подход позволит компании конкурировать с ведущими мировыми производителями и укрепить свои позиции в премиальном сегменте внедорожников.

Как сообщает autoevolution, запуск Defender Sport EV может стать поворотным моментом для всей индустрии. Новая платформа позволит создавать не только компактные и среднеразмерные внедорожники, но и более крупные модели в будущем. Это открывает перед брендом широкие перспективы для развития и инноваций, которые ранее были недоступны в рамках традиционной архитектуры.

Переход на электротягу также означает, что Defender сможет соответствовать самым строгим экологическим нормам, что особенно актуально с учетом ужесточения законодательства в Европе и других регионах. В компании уверены, что сочетание классической надежности, современных технологий и экологичности позволит создать новые модели Defender, востребованные как среди поклонников марки, так и среди новых покупателей.

Таким образом, Defender Sport EV — это не просто новая модель, а символ перемен для всей линейки Defender. Jaguar Land Rover делает ставку на инновации, сохраняя при этом традиции и неповторимый характер своих внедорожников. В ближайшие годы нас ждет целая серия премьер, которая может изменить представление о том, каким должен быть современный электровнедорожник.

Напомним, ранее на 110 км был опубликован рейтинг премиальных седанов с пробегом до 200 000 км, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений.

Упомянутые модели: Land Rover Defender (от 10 192 000 Р)
Упомянутые марки: Land Rover, Jaguar
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ленд Ровер, Ягуар

Похожие материалы Ленд Ровер, Ягуар

Стоит ли соглашаться на нулевое ТО: что скрывают дилеры и как не потерять гарантию
Европейские водители в шоке от цен на заправках. Повезёт ли российским автомобилистам?
Tenet выходит в лидеры: новые модели и смена баланса на российском авторынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Ижевск Воронеж
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться