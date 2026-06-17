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Автор: Дарья Климова

17 июня 2026, 10:48

Дефицит АИ-95 и переход на Евро-3: что грозит современным моторам и кошельку

Дефицит АИ-95 и переход на Евро-3: что грозит современным моторам и кошельку

Бензин прошлого века: к чему готовиться водителям из‑за отката на Евро‑3

Дефицит АИ-95 и переход на Евро-3: что грозит современным моторам и кошельку

В России на заправках появляется бензин Евро-3, а АИ-95 становится дефицитом. Мало кто знает, что это значит для современных авто и их владельцев. Эксперты объяснили, чем опасна замена топлива и как избежать дорогого ремонта. Какие риски ждут водителей - разбираемся подробно.

В России на заправках появляется бензин Евро-3, а АИ-95 становится дефицитом. Мало кто знает, что это значит для современных авто и их владельцев. Эксперты объяснили, чем опасна замена топлива и как избежать дорогого ремонта. Какие риски ждут водителей - разбираемся подробно.

Водителей в России ждет непростая ситуация: на некоторых АЗС вместо привычного АИ-95 и бензина Евро-5 теперь предлагают топливо стандарта Евро-3. Это не просто формальность - последствия для современных автомобилей могут оказаться весьма ощутимыми. Как пишет «Российская Газета», проблема уже затронула многих: дефицит АИ-95 вынуждает заправлять машины 92-м бензином или топливом с пониженным экологическим классом.

Эксперты отмечают: Евро-3 отличается от Евро-5 прежде всего высоким содержанием серы. Для новых автомобилей, рассчитанных на современные стандарты, разовая заправка таким топливом не станет катастрофой, но постоянное использование грозит ускоренным износом двигателя и выхлопной системы. В старых машинах, наоборот, серьезных проблем не возникнет - их моторы менее чувствительны к качеству бензина.

Генеральный директор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко подчеркивает: современные моторы оснащены сложными системами защиты, но они не рассчитаны на длительную эксплуатацию с топливом низкого качества. Катализаторы, форсунки, бензонасосы и сажевые фильтры - самые уязвимые элементы. Особенно страдает катализатор: из-за серы и высокой температуры его соты могут оплавиться, а ремонт этих узлов обходится очень дорого.

В прошлом, чтобы адаптировать советские автомобили к более дешевому бензину, водители устанавливали дополнительные прокладки в двигатель. Сейчас такой подход невозможен: современные системы контроля выбросов и непосредственного впрыска требуют строго определенного качества топлива. Как отмечает технический директор Fit Service Никита Родионов, главная опасность - не ухудшение динамики, а ускоренное старение масла, выхлопа и экологических систем. Особенно это актуально для машин после 2010-2015 годов выпуска, рассчитанных на Евро-5.

В зоне риска - автомобили с тонкостенными катализаторами, несколькими ступенями нейтрализации, системами непосредственного впрыска и чувствительными датчиками. Длительное использование Евро-3 приводит к разрушению катализатора, забиванию форсунок, росту нагара и даже перегреву поршней. Старые авто, рассчитанные на Евро-3 или без сложных экологических систем, переносят ситуацию легче, но и для них повышенное содержание серы ускоряет износ масла и выхлопа.

Технические последствия очевидны: масло быстрее теряет свойства, растет нагар в камере сгорания, снижается ресурс катализаторов и фильтров. Водителям придется чаще менять масло и фильтры, а иногда - преждевременно ремонтировать катализатор или топливную систему. Использование присадок может немного повысить октановое число, но не решает проблему в корне - это лишь временная мера.

Чтобы снизить риски, эксперты советуют выбирать крупные федеральные сети АЗС с собственным контролем качества, сокращать интервалы замены масла до 7-8 тысяч километров и регулярно проходить диагностику выхлопной и топливной систем. Особенно важно следить за состоянием катализатора и лямбда-зондов, чтобы не допустить серьезных поломок. Для новых машин с прямым впрыском рекомендуется избегать длительной езды на высоких оборотах и не затягивать с регламентными работами.

Для старых автомобилей без катализатора риски ниже, но и им стоит чаще менять масло и выбирать проверенные заправки. Как показывает практика, массовый переход на топливо Евро-3 может привести к росту числа обращений в сервисы и увеличению расходов на ремонт. Важно помнить: экономия на качестве бензина часто оборачивается куда большими затратами в будущем.

В контексте текущих проблем с топливом стоит вспомнить, что технические дефекты могут приводить к куда более серьезным последствиям. Например, недавно стало известно о масштабном отзыве автомобилей из-за риска возгорания рулевого управления - подробнее об этом можно узнать в материале о массовом отзыве машин из-за дефекта ГУР. Это еще раз подчеркивает: своевременное обслуживание и контроль за состоянием автомобиля - залог безопасности и экономии.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов. Евро-3 - это стандарт, который в Европе давно ушел в прошлое, а в России его возвращение связано с логистическими трудностями и ограничениями на рынке топлива. Содержание серы в таком бензине может превышать нормы Евро-5 в десятки раз, что напрямую влияет на ресурс двигателя и экологию. Для владельцев современных авто это означает необходимость более внимательного отношения к обслуживанию и выбору топлива. В противном случае риски дорогостоящего ремонта становятся вполне реальными.

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