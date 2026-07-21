«Без двигателей небо пусто»: Почему Boeing и Airbus оказались в одной яме из-за турбин и санкций

Дефицит авиадвигателей: как Boeing и Airbus оказались заложниками рынка

Глобальный кризис с авиадвигателями и запчастями затронул крупнейших игроков рынка. Производство новых самолетов замедлилось, а старые парки быстро стареют. Почему это важно для пассажиров и авиакомпаний - в материале.

Глобальный кризис с авиадвигателями и запчастями затронул крупнейших игроков рынка. Производство новых самолетов замедлилось, а старые парки быстро стареют. Почему это важно для пассажиров и авиакомпаний - в материале.

В последние годы авиационная отрасль столкнулась с неожиданной проблемой. Будущее рынка определяют не рекорды по заказам и не громкие происшествия, а ресурс авиадвигателей и острая нехватка комплектующих. За кулисами крупных брендов — Boeing и Airbus — развернулась настоящая борьба за выживание. Причина кроется не только в санкциях, но и в критических сбоях цепочек поставок.

Многие ошибочно полагают, что двигатель современного лайнера — это «вечное» устройство. Однако у каждого мотора есть четко ограниченный ресурс, который измеряется не годами, а часами налета и количеством циклов «взлет—посадка». Например, популярный CFM56-5B, устанавливаемый на Airbus A320, рассчитан на 40 000 часов работы — это примерно 9 лет при интенсивной эксплуатации. Но самолет может прослужить 30–40 лет, а двигатель за это время проходит несколько капитальных ремонтов, после которых его ресурс сокращается почти вдвое. Это напоминает ситуацию с обувью: после ремонта кроссовки уже не те.

Интересно, что Boeing и Airbus, несмотря на жесткую конкуренцию, часто используют одни и те же двигатели. Легендарный CFM56 — совместная разработка GE и Safran — стал самой массовой моделью в истории, так как подходил для обеих платформ. Однако сейчас на смену ему пришли новые семейства: LEAP и GTF. Они экономичнее, но их надежность вызывает серьезные вопросы.

Кризис усугубился в декабре 2025 года, когда IATA заявила о нехватке 5 300 новых самолетов и рекордных 17 000 отложенных заказов — это 60% свободного парка. Причина — не планер, а двигатель. Главный поставщик, CFM International, зависит от турбинных лопаток компании Howmet Aerospace, а в последнее время возникли проблемы с источниками сырья после сбоев поставок из России. В результате вырос процент брака, а производство замедлилось. Санкции ударили по всем: Boeing и Airbus остались без моторов, а выпуск Boeing в 2024 году упал на 57% по сравнению с 2018-м. IATA не прогнозирует восстановления раньше 2031–2034 годов.

Переход на новые двигатели LEAP и GTF не стал спасением. По словам представителей Chromalloy, экономия на топливе нивелируется затратами на ремонт: детали изнашиваются быстрее из-за высоких температур и давления. Первый капитальный ремонт для LEAP может потребоваться уже через полтора года эксплуатации. В России ситуация осложняется санкциями: половина парка A320neo/A321neo простаивает из-за невозможности обслуживать двигатели Pratt & Whitney.

Если сравнивать ресурсы, то у «старых» CFM56 для Boeing и Airbus показатели примерно равные и весьма высокие. Среди «тяжеловесов» Boeing 777 (GE90) рассчитан на 25 000 циклов, а Airbus A330 (Trent 700) имеет рекордные 40 миллионов летных часов всего парка. Но сегодня важны не паспортные данные, а доступность ремонта и запчастей. Средний возраст самолетов достиг 15,1 года, а новые двигатели пока не оправдали ожиданий по надежности.

Для России ситуация особая. Новый ПД-14 для МС-21 заявлен с межремонтным ресурсом 12,5 тыс. часов — это в 3–4 раза меньше, чем у CFM56. Первые эксплуатанты МС-21 часто вынуждены отправлять лайнеры на капремонт, что усложняет работу перевозчиков. Однако наличие собственного двигателя — стратегическое преимущество, если удастся наладить сервис и поставку комплектующих.

Ресурс авиадвигателей — это не просто технический параметр, а отражение состояния мировой экономики и геополитики. Сегодня Boeing и Airbus оказались в равном положении: их зависимость от сложных цепочек поставок стала критической. Как и в случае с уходом эпохальных моторов, о чем недавно рассказывали в материале о финальном Bugatti W16 Mistral — уникальный пример смены технологий в автопроме , авиация переживает переломный момент.