«Без двигателей небо пусто»: Почему Boeing и Airbus оказались в одной яме из-за турбин и санкций

21 июля 2026, 10:21
Дефицит авиадвигателей: как Boeing и Airbus оказались заложниками рынка
Дефицит авиадвигателей: как Boeing и Airbus оказались заложниками рынка
Глобальный кризис с авиадвигателями и запчастями затронул крупнейших игроков рынка. Производство новых самолетов замедлилось, а старые парки быстро стареют. Почему это важно для пассажиров и авиакомпаний - в материале.
В последние годы авиационная отрасль столкнулась с неожиданной проблемой. Будущее рынка определяют не рекорды по заказам и не громкие происшествия, а ресурс авиадвигателей и острая нехватка комплектующих. За кулисами крупных брендов — Boeing и Airbus — развернулась настоящая борьба за выживание. Причина кроется не только в санкциях, но и в критических сбоях цепочек поставок.
Многие ошибочно полагают, что двигатель современного лайнера — это «вечное» устройство. Однако у каждого мотора есть четко ограниченный ресурс, который измеряется не годами, а часами налета и количеством циклов «взлет—посадка». Например, популярный CFM56-5B, устанавливаемый на Airbus A320, рассчитан на 40 000 часов работы — это примерно 9 лет при интенсивной эксплуатации. Но самолет может прослужить 30–40 лет, а двигатель за это время проходит несколько капитальных ремонтов, после которых его ресурс сокращается почти вдвое. Это напоминает ситуацию с обувью: после ремонта кроссовки уже не те.
Интересно, что Boeing и Airbus, несмотря на жесткую конкуренцию, часто используют одни и те же двигатели. Легендарный CFM56 — совместная разработка GE и Safran — стал самой массовой моделью в истории, так как подходил для обеих платформ. Однако сейчас на смену ему пришли новые семейства: LEAP и GTF. Они экономичнее, но их надежность вызывает серьезные вопросы.
Кризис усугубился в декабре 2025 года, когда IATA заявила о нехватке 5 300 новых самолетов и рекордных 17 000 отложенных заказов — это 60% свободного парка. Причина — не планер, а двигатель. Главный поставщик, CFM International, зависит от турбинных лопаток компании Howmet Aerospace, а в последнее время возникли проблемы с источниками сырья после сбоев поставок из России. В результате вырос процент брака, а производство замедлилось. Санкции ударили по всем: Boeing и Airbus остались без моторов, а выпуск Boeing в 2024 году упал на 57% по сравнению с 2018-м. IATA не прогнозирует восстановления раньше 2031–2034 годов.
Переход на новые двигатели LEAP и GTF не стал спасением. По словам представителей Chromalloy, экономия на топливе нивелируется затратами на ремонт: детали изнашиваются быстрее из-за высоких температур и давления. Первый капитальный ремонт для LEAP может потребоваться уже через полтора года эксплуатации. В России ситуация осложняется санкциями: половина парка A320neo/A321neo простаивает из-за невозможности обслуживать двигатели Pratt & Whitney.
Если сравнивать ресурсы, то у «старых» CFM56 для Boeing и Airbus показатели примерно равные и весьма высокие. Среди «тяжеловесов» Boeing 777 (GE90) рассчитан на 25 000 циклов, а Airbus A330 (Trent 700) имеет рекордные 40 миллионов летных часов всего парка. Но сегодня важны не паспортные данные, а доступность ремонта и запчастей. Средний возраст самолетов достиг 15,1 года, а новые двигатели пока не оправдали ожиданий по надежности.
Для России ситуация особая. Новый ПД-14 для МС-21 заявлен с межремонтным ресурсом 12,5 тыс. часов — это в 3–4 раза меньше, чем у CFM56. Первые эксплуатанты МС-21 часто вынуждены отправлять лайнеры на капремонт, что усложняет работу перевозчиков. Однако наличие собственного двигателя — стратегическое преимущество, если удастся наладить сервис и поставку комплектующих.
Ресурс авиадвигателей — это не просто технический параметр, а отражение состояния мировой экономики и геополитики. Сегодня Boeing и Airbus оказались в равном положении: их зависимость от сложных цепочек поставок стала критической. Как и в случае с уходом эпохальных моторов, о чем недавно рассказывали в материале о финальном Bugatti W16 Mistral — уникальный пример смены технологий в автопроме , авиация переживает переломный момент.
Похожие материалы
-
21.07.2026, 17:17
БЕЛАЗ-7530Р: новая кабина с планшетом и панорамным стеклом для безопасности
Обновленный БЕЛАЗ-7530Р получил современную кабину с 10-дюймовым планшетом и увеличенным остеклением. Эти изменения направлены на повышение безопасности и снижение усталости оператора, что особенно актуально для тяжелых условий российских карьеров.Читать далее
-
21.07.2026, 16:12
Tesla представила велосипед без педалей с магниевой рамой по цене втрое выше рынка
Tesla вновь удивила рынок, выпустив необычный продукт для самых маленьких. Детский беговел с регулировкой сиденья и легкой рамой стоит дороже большинства аналогов. Почему компания выбрала именно такой путь и какие нюансы скрыты в деталях - разбираемся в материале. Мало кто знает, что за этим стоит целая стратегия бренда.Читать далее
-
21.07.2026, 15:56
«КАМАЗ» передал 20 новых тягачей К5 в парк крупного ретейлера
Российский рынок грузовых автомобилей пополнился новой партией техники: 20 тягачей КАМАЗ-54901 поступили в распоряжение одного из крупнейших ретейлеров страны. Эксклюзивная комплектация и индивидуальный подход к заказу - далеко не все особенности этой поставки. Какие задачи решает новая техника, что это значит для логистики в России, и как такие сделки могут изменить подход к перевозкам уже в ближайшее время.Читать далее
-
21.07.2026, 15:42
На Заводе двигателей КАМАЗа внедрили автоматический пресс для правки валов
На производстве КАМАЗа появилось новое оборудование, которое уже повлияло на эффективность работы. Автоматический пресс заменил устаревшие ручные установки и позволил повысить точность обработки. Специалисты отмечают, что теперь человеческий фактор практически исключен, а производительность выросла более чем на 50%. Что это значит для отрасли и какие детали теперь проходят обработку - разбираемся в материале.Читать далее
-
21.07.2026, 15:29
Цвета суппортов Nissan: как оттенок указывает на уровень тормозной системы
Nissan использует цвета тормозных суппортов не только для дизайна, но и для обозначения характеристик тормозной системы. Это помогает быстро понять, на что способен автомобиль, и отличить базовые версии от спортивных. Такой подход становится все актуальнее на фоне роста интереса к деталям комплектаций.Читать далее
-
21.07.2026, 15:18
Mitsubishi Eclipse Cross возвращается: цены, комплектации и новые условия покупки
На российском рынке снова появился Mitsubishi Eclipse Cross - кроссовер, который теперь можно приобрести благодаря параллельному импорту. Мало кто знает, что цены стартуют от 2,6 млн рублей, а выбор комплектаций и моторов расширился. Какие особенности и подводные камни ждут покупателей, что изменилось в поставках и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
21.07.2026, 14:52
Nissan отзывает более 168 тысяч внедорожников в США из-за ошибки на наклейках
Nissan запускает масштабную отзывную кампанию в США: под нее попали популярные внедорожники Armada и премиальные Infiniti QX56 и QX80. Причина - ошибка в информации о допустимой нагрузке на оси. Какие риски это создает для владельцев, что будет с машинами и почему подобные случаи становятся все чаще - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.07.2026, 14:38
Stellantis обновила руководство Ram и Jeep: кто занял ключевые посты
Stellantis провела масштабные кадровые изменения: новые генеральные директора назначены сразу в двух знаковых брендах - Ram и Jeep. Какие задачи стоят перед ними, что изменится для покупателей и почему эти перестановки обсуждают на рынке - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие решения часто влияют на стратегию компаний на годы вперед.Читать далее
-
21.07.2026, 14:02
Как быстро определить источник стука в подвеске без сервиса и лишних затрат
Стук в подвеске часто пугает водителей, но не всегда означает серьезную поломку. В 2026 году многие проблемы можно выявить самостоятельно, если знать, на что обращать внимание. Это позволяет избежать ненужных расходов и сохранить безопасность на дороге.Читать далее
-
21.07.2026, 14:01
Проблемы с рулевыми наконечниками: когда замена становится критичной
Многие водители недооценивают важность своевременной замены рулевых наконечников, хотя именно эти детали напрямую влияют на безопасность и управляемость автомобиля. Часто игнорируют первые признаки неисправности, что приводит к серьезным последствиям на дороге. Эксперты объяснили, какие инструменты понадобятся для самостоятельной замены, почему не стоит экономить на специнструменте и какие ошибки чаще всего допускают автолюбители.Читать далее
Похожие материалы
-
21.07.2026, 17:17
БЕЛАЗ-7530Р: новая кабина с планшетом и панорамным стеклом для безопасности
Обновленный БЕЛАЗ-7530Р получил современную кабину с 10-дюймовым планшетом и увеличенным остеклением. Эти изменения направлены на повышение безопасности и снижение усталости оператора, что особенно актуально для тяжелых условий российских карьеров.Читать далее
-
21.07.2026, 16:12
Tesla представила велосипед без педалей с магниевой рамой по цене втрое выше рынка
Tesla вновь удивила рынок, выпустив необычный продукт для самых маленьких. Детский беговел с регулировкой сиденья и легкой рамой стоит дороже большинства аналогов. Почему компания выбрала именно такой путь и какие нюансы скрыты в деталях - разбираемся в материале. Мало кто знает, что за этим стоит целая стратегия бренда.Читать далее
-
21.07.2026, 15:56
«КАМАЗ» передал 20 новых тягачей К5 в парк крупного ретейлера
Российский рынок грузовых автомобилей пополнился новой партией техники: 20 тягачей КАМАЗ-54901 поступили в распоряжение одного из крупнейших ретейлеров страны. Эксклюзивная комплектация и индивидуальный подход к заказу - далеко не все особенности этой поставки. Какие задачи решает новая техника, что это значит для логистики в России, и как такие сделки могут изменить подход к перевозкам уже в ближайшее время.Читать далее
-
21.07.2026, 15:42
На Заводе двигателей КАМАЗа внедрили автоматический пресс для правки валов
На производстве КАМАЗа появилось новое оборудование, которое уже повлияло на эффективность работы. Автоматический пресс заменил устаревшие ручные установки и позволил повысить точность обработки. Специалисты отмечают, что теперь человеческий фактор практически исключен, а производительность выросла более чем на 50%. Что это значит для отрасли и какие детали теперь проходят обработку - разбираемся в материале.Читать далее
-
21.07.2026, 15:29
Цвета суппортов Nissan: как оттенок указывает на уровень тормозной системы
Nissan использует цвета тормозных суппортов не только для дизайна, но и для обозначения характеристик тормозной системы. Это помогает быстро понять, на что способен автомобиль, и отличить базовые версии от спортивных. Такой подход становится все актуальнее на фоне роста интереса к деталям комплектаций.Читать далее
-
21.07.2026, 15:18
Mitsubishi Eclipse Cross возвращается: цены, комплектации и новые условия покупки
На российском рынке снова появился Mitsubishi Eclipse Cross - кроссовер, который теперь можно приобрести благодаря параллельному импорту. Мало кто знает, что цены стартуют от 2,6 млн рублей, а выбор комплектаций и моторов расширился. Какие особенности и подводные камни ждут покупателей, что изменилось в поставках и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
21.07.2026, 14:52
Nissan отзывает более 168 тысяч внедорожников в США из-за ошибки на наклейках
Nissan запускает масштабную отзывную кампанию в США: под нее попали популярные внедорожники Armada и премиальные Infiniti QX56 и QX80. Причина - ошибка в информации о допустимой нагрузке на оси. Какие риски это создает для владельцев, что будет с машинами и почему подобные случаи становятся все чаще - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.07.2026, 14:38
Stellantis обновила руководство Ram и Jeep: кто занял ключевые посты
Stellantis провела масштабные кадровые изменения: новые генеральные директора назначены сразу в двух знаковых брендах - Ram и Jeep. Какие задачи стоят перед ними, что изменится для покупателей и почему эти перестановки обсуждают на рынке - разбираемся в деталях. Мало кто знает, но такие решения часто влияют на стратегию компаний на годы вперед.Читать далее
-
21.07.2026, 14:02
Как быстро определить источник стука в подвеске без сервиса и лишних затрат
Стук в подвеске часто пугает водителей, но не всегда означает серьезную поломку. В 2026 году многие проблемы можно выявить самостоятельно, если знать, на что обращать внимание. Это позволяет избежать ненужных расходов и сохранить безопасность на дороге.Читать далее
-
21.07.2026, 14:01
Проблемы с рулевыми наконечниками: когда замена становится критичной
Многие водители недооценивают важность своевременной замены рулевых наконечников, хотя именно эти детали напрямую влияют на безопасность и управляемость автомобиля. Часто игнорируют первые признаки неисправности, что приводит к серьезным последствиям на дороге. Эксперты объяснили, какие инструменты понадобятся для самостоятельной замены, почему не стоит экономить на специнструменте и какие ошибки чаще всего допускают автолюбители.Читать далее