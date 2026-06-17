Масла дорожают, краски исчезают: грозит ли дефицит автотоваров из‑за кризиса в Ормузском проливе?

Дефицит автомасел и эмалей в США и Японии: ремонт под угрозой из-за кризиса

В автосервисах Японии и США неожиданно возникла нехватка моторных масел и эмалей - редкая ситуация, которая уже влияет на стоимость и сроки ремонта. Почему это случилось именно сейчас, какие детали оказались в дефиците и что советуют специалисты - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что последствия могут затронуть и российский рынок.

В автосервисах Японии и США неожиданно возникла нехватка моторных масел и эмалей - редкая ситуация, которая уже влияет на стоимость и сроки ремонта. Почему это случилось именно сейчас, какие детали оказались в дефиците и что советуют специалисты - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что последствия могут затронуть и российский рынок.

Российским автомобилистам стоит обратить внимание на ситуацию, которая развернулась в США и Японии: там автосервисы столкнулись с острым дефицитом моторных масел, растворителей и автомобильных эмалей. Причина - кризис вокруг Ормузского пролива, который нарушил привычные цепочки поставок и уже привел к росту цен на расходные материалы. Это может коснуться и российского рынка, ведь глобальные перебои часто отражаются на стоимости и доступности автотоваров по всему миру.

Как сообщает Autonews, в Токио и Детройте мастера и владельцы сервисов отмечают, что впервые за десятилетия не могут вовремя получить привычные расходники. Директор компании Shin Etsu Denso Хироюки Накамура признался, что за 35 лет работы не сталкивался с подобным: моторное масло, растворители для краски и даже жидкости для очистки выхлопных газов дизельных двигателей стали настоящим дефицитом. Владелец мастерской Fuchu Car Масато Ягаи рассказал, что за две недели смог найти лишь одну бутылку перламутрового покрытия объемом 300 мл, хотя его сервис ежемесячно обслуживает около 160 машин, треть из которых окрашены в жемчужно-белый цвет.

В США ситуация схожая: перебои с поставками сырья для производства масел и покрытий уже привели к заметному росту цен. Представитель Nissan сообщил, что компания ищет альтернативные источники поставок, чтобы не допустить остановки сервисов. Американская ассоциация производителей смазочных материалов даже напомнила водителям, что современные моторные масла служат дольше, и менять их каждые 3-5 тысяч миль теперь не обязательно - это может помочь переждать сложный период.

Причина кризиса - блокировка Ормузского пролива, через который ежедневно проходили сотни судов с сырьем и готовой продукцией. С конца февраля Иран ограничил проход, разрешая перевозки только отдельным странам. Лишь в середине июня США и Иран объявили о мирном соглашении, но последствия для логистики сохраняются. Как отмечают эксперты, Ормузский пролив - ключевой маршрут для мировой торговли нефтепродуктами, и любые сбои тут быстро отражаются на глобальных рынках.

Интересно, что глава Европейской ассоциации автопроизводителей Сигрид де Врис считает: нынешний кризис может ускорить переход на электромобили, ведь они менее зависимы от традиционных масел и смазок. В похожей ситуации автопроизводители уже сталкивались с перебоями поставок компонентов, как это было с чипами - подробнее о последствиях подобных сбоев можно узнать в материале о локализации электромобиля Atom и проблемах компании «Кама» на нашем сайте.

Для российских автолюбителей важно учитывать: глобальные перебои с поставками масел и эмалей могут привести к росту цен и у нас, особенно на импортные расходники. По данным отраслевых аналитиков, в последние годы Россия частично зависела от зарубежных поставок компонентов для автохимии. Если ситуация с Ормузским проливом не стабилизируется, дефицит может затронуть и отечественные сервисы. Важно следить за рекомендациями производителей и не менять масло чаще, чем это действительно необходимо - современные формулы позволяют увеличить интервалы обслуживания без риска для двигателя.