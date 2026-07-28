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Автор: Дарья Климова

28 июля 2026, 15:27

Дефицит автозапчастей: как изменились сроки ремонта и что происходит на рынке

Дефицит автозапчастей: как изменились сроки ремонта и что происходит на рынке

Ормузский пролив и топливный кризис: как геополитика и энергопроблемы парализуют ремонты по ОСАГО

Дефицит автозапчастей: как изменились сроки ремонта и что происходит на рынке

В последние месяцы российские автомобилисты все чаще сталкиваются с неожиданными задержками ремонта из-за проблем с поставками запчастей. Мало кто знает, что ситуация постепенно меняется, но не для всех марок. Какие детали по-прежнему в дефиците, что происходит с ценами и как это влияет на выплаты по ОСАГО - объясняют эксперты.

В последние месяцы российские автомобилисты все чаще сталкиваются с неожиданными задержками ремонта из-за проблем с поставками запчастей. Мало кто знает, что ситуация постепенно меняется, но не для всех марок. Какие детали по-прежнему в дефиците, что происходит с ценами и как это влияет на выплаты по ОСАГО - объясняют эксперты.

Для российских владельцев автомобилей вопрос доступности запчастей стал особенно острым в 2026 году. Неожиданные задержки с поставками комплектующих напрямую влияют на сроки ремонта, а значит - на повседневную мобильность и расходы автовладельцев. Как отмечают эксперты, ситуация на рынке автозапчастей остается напряженной, хотя массового дефицита уже не наблюдается.

По информации «Российской Газеты», еще недавно станции техобслуживания могли заранее согласовать с клиентом дату ремонта, ориентируясь на стабильные поставки. Сейчас же даже плановые рейсы автовозов из стран Ближнего Востока или Китая могут задерживаться на неопределенный срок из-за конфликта вокруг Ормузского пролива в первом случае и из-за топливного кризиса - во втором. Это приводит к тому, что автомобилисты, рассчитывающие на быстрый ремонт, вынуждены ждать неделями, а иногда и дольше. Особенно остро проблема ощущается при заказе сложных деталей - фар, стекол, электронных блоков и кузовных элементов.

Ранее многие бренды, включая Toyota и Lexus, получали большую часть комплектующих через ОАЭ, где качество и сертификация считались оптимальными. Однако теперь даже детали, произведенные в Китае для европейских марок, могут отличаться по креплениям или техническим нюансам. Из КНР чаще всего поступают пластиковые элементы, бамперы и накладки, но с электронными компонентами ситуация сложнее.

В результате реформы натурального возмещения средний размер страховой выплаты по ОСАГО может увеличиться примерно на 15%. При этом, по словам представителей страховых компаний, рынок постепенно адаптируется: расширяется ассортимент запчастей для китайских автомобилей, развивается локальное производство отдельных компонентов, а массового дефицита расходников для стандартного ТО уже нет.

Однако сложности сохраняются для владельцев некоторых китайских, европейских, японских и американских автомобилей, особенно после серьезных ДТП. Кузовные детали, оптика и редкие электронные блоки редко бывают в наличии на складах, поэтому сроки ожидания могут значительно увеличиваться. Как отмечают специалисты, покупатели все чаще выбирают между бюджетными аналогами и премиальными решениями, а по некоторым позициям приходится ждать поставки из-за рубежа.

Заместитель генерального директора «Абсолют Страхование» Игорь Люкин подчеркивает, что наибольший дефицит сохраняется по уникальным деталям для премиальных европейских и американских брендов - Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, а также для внедорожников Toyota и Lexus. Особенно сложно найти кузовные элементы из алюминия, матричную оптику, электронные блоки управления и системы безопасности.

Вице-президент РЕСО-Гарантия Игорь Иванов отмечает, что ситуация с запчастями для китайских марок, официально представленных в России, постепенно улучшается за счет локализации производства кузовных деталей. Однако по сложным электронным компонентам зависимость от зарубежных поставщиков сохраняется. При этом по моделям Nissan, а также американским, французским и английским автомобилям проблемы с поставками остаются актуальными - нужные позиции из каталога могут быть недоступны неделями.

Рынок автозапчастей остается динамичным: детали, которые еще недавно были в дефиците, могут внезапно появиться в продаже, а привычные позиции - исчезнуть. Для массовых моделей отечественные предприятия уже выпускают качественные стекла, светотехнику и кузовные элементы, но полностью заместить импорт пока невозможно. Российские производители способны покрыть лишь часть спроса, особенно по стандартным расходникам.

Логистические трудности и рост расходов на доставку неизбежно отражаются не только на сроках, но и на стоимости ремонта. По данным Российского союза автостраховщиков, средняя выплата по ОСАГО за три года выросла почти на 44%, а только за первые пять месяцев 2026 года - на 9,1%, достигнув 120 775 рублей. Общая сумма выплат за этот период составила 112,5 млрд рублей. С 11 июля вступили в силу новые правила расчета средних цен на запчасти, что приведет к очередному росту выплат - по прогнозам, еще на 8% к концу года, а по отдельным маркам - и выше.

Интересно, что похожие проблемы с ценообразованием и логистикой уже становились предметом обсуждения в других сферах автомобильного рынка. Например, недавно ФАС начала расследование против сетей АЗС из-за роста цен на топливо, что также вызвало широкий резонанс среди автомобилистов.

В заключение стоит отметить несколько важных фактов: рынок автозапчастей в России постепенно стабилизируется, но для ряда марок и моделей сохраняются серьезные риски задержек и роста стоимости ремонта. Локализация производства идет медленно, а зависимость от параллельного импорта и альтернативных поставщиков остается высокой. Для большинства массовых автомобилей стандартное обслуживание не вызывает затруднений, однако владельцам редких и премиальных машин стоит быть готовыми к дополнительным расходам и ожиданию. В ближайшие месяцы ситуация может измениться, но пока рынок остается крайне чувствительным к любым сбоям в логистике и изменению цен.

Упомянутые марки: Toyota, Lexus, BMW, Porsche, Nissan
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