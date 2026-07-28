Ормузский пролив и топливный кризис: как геополитика и энергопроблемы парализуют ремонты по ОСАГО

28 июля 2026, 15:27
Дефицит автозапчастей: как изменились сроки ремонта и что происходит на рынке
Дефицит автозапчастей: как изменились сроки ремонта и что происходит на рынке
В последние месяцы российские автомобилисты все чаще сталкиваются с неожиданными задержками ремонта из-за проблем с поставками запчастей. Мало кто знает, что ситуация постепенно меняется, но не для всех марок. Какие детали по-прежнему в дефиците, что происходит с ценами и как это влияет на выплаты по ОСАГО - объясняют эксперты.
Для российских владельцев автомобилей вопрос доступности запчастей стал особенно острым в 2026 году. Неожиданные задержки с поставками комплектующих напрямую влияют на сроки ремонта, а значит - на повседневную мобильность и расходы автовладельцев. Как отмечают эксперты, ситуация на рынке автозапчастей остается напряженной, хотя массового дефицита уже не наблюдается.
По информации «Российской Газеты», еще недавно станции техобслуживания могли заранее согласовать с клиентом дату ремонта, ориентируясь на стабильные поставки. Сейчас же даже плановые рейсы автовозов из стран Ближнего Востока или Китая могут задерживаться на неопределенный срок из-за конфликта вокруг Ормузского пролива в первом случае и из-за топливного кризиса - во втором. Это приводит к тому, что автомобилисты, рассчитывающие на быстрый ремонт, вынуждены ждать неделями, а иногда и дольше. Особенно остро проблема ощущается при заказе сложных деталей - фар, стекол, электронных блоков и кузовных элементов.
Ранее многие бренды, включая Toyota и Lexus, получали большую часть комплектующих через ОАЭ, где качество и сертификация считались оптимальными. Однако теперь даже детали, произведенные в Китае для европейских марок, могут отличаться по креплениям или техническим нюансам. Из КНР чаще всего поступают пластиковые элементы, бамперы и накладки, но с электронными компонентами ситуация сложнее.
В результате реформы натурального возмещения средний размер страховой выплаты по ОСАГО может увеличиться примерно на 15%. При этом, по словам представителей страховых компаний, рынок постепенно адаптируется: расширяется ассортимент запчастей для китайских автомобилей, развивается локальное производство отдельных компонентов, а массового дефицита расходников для стандартного ТО уже нет.
Однако сложности сохраняются для владельцев некоторых китайских, европейских, японских и американских автомобилей, особенно после серьезных ДТП. Кузовные детали, оптика и редкие электронные блоки редко бывают в наличии на складах, поэтому сроки ожидания могут значительно увеличиваться. Как отмечают специалисты, покупатели все чаще выбирают между бюджетными аналогами и премиальными решениями, а по некоторым позициям приходится ждать поставки из-за рубежа.
Заместитель генерального директора «Абсолют Страхование» Игорь Люкин подчеркивает, что наибольший дефицит сохраняется по уникальным деталям для премиальных европейских и американских брендов - Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, а также для внедорожников Toyota и Lexus. Особенно сложно найти кузовные элементы из алюминия, матричную оптику, электронные блоки управления и системы безопасности.
Вице-президент РЕСО-Гарантия Игорь Иванов отмечает, что ситуация с запчастями для китайских марок, официально представленных в России, постепенно улучшается за счет локализации производства кузовных деталей. Однако по сложным электронным компонентам зависимость от зарубежных поставщиков сохраняется. При этом по моделям Nissan, а также американским, французским и английским автомобилям проблемы с поставками остаются актуальными - нужные позиции из каталога могут быть недоступны неделями.
Рынок автозапчастей остается динамичным: детали, которые еще недавно были в дефиците, могут внезапно появиться в продаже, а привычные позиции - исчезнуть. Для массовых моделей отечественные предприятия уже выпускают качественные стекла, светотехнику и кузовные элементы, но полностью заместить импорт пока невозможно. Российские производители способны покрыть лишь часть спроса, особенно по стандартным расходникам.
Логистические трудности и рост расходов на доставку неизбежно отражаются не только на сроках, но и на стоимости ремонта. По данным Российского союза автостраховщиков, средняя выплата по ОСАГО за три года выросла почти на 44%, а только за первые пять месяцев 2026 года - на 9,1%, достигнув 120 775 рублей. Общая сумма выплат за этот период составила 112,5 млрд рублей. С 11 июля вступили в силу новые правила расчета средних цен на запчасти, что приведет к очередному росту выплат - по прогнозам, еще на 8% к концу года, а по отдельным маркам - и выше.
Интересно, что похожие проблемы с ценообразованием и логистикой уже становились предметом обсуждения в других сферах автомобильного рынка. Например, недавно ФАС начала расследование против сетей АЗС из-за роста цен на топливо, что также вызвало широкий резонанс среди автомобилистов.
В заключение стоит отметить несколько важных фактов: рынок автозапчастей в России постепенно стабилизируется, но для ряда марок и моделей сохраняются серьезные риски задержек и роста стоимости ремонта. Локализация производства идет медленно, а зависимость от параллельного импорта и альтернативных поставщиков остается высокой. Для большинства массовых автомобилей стандартное обслуживание не вызывает затруднений, однако владельцам редких и премиальных машин стоит быть готовыми к дополнительным расходам и ожиданию. В ближайшие месяцы ситуация может измениться, но пока рынок остается крайне чувствительным к любым сбоям в логистике и изменению цен.
Похожие материалы Тойота, Лексус, БМВ, Порше, Ниссан
-
29.07.2026, 04:26
УАЗ внедрил автоматизированные прессы: как меняется производство кузовных деталей
На Ульяновском автозаводе запущены современные управляемые прессы, что позволяет выпускать ключевые кузовные элементы без зависимости от импорта. Это событие может изменить баланс сил на рынке и задать новые стандарты для российских производителей.Читать далее
-
28.07.2026, 20:16
BYD Racco: первый электрический кей-кар с запасом хода 320 км выходит в Японии
BYD Racco - первый электрический кей-кар в Японии, способный проехать до 320 км без подзарядки. Модель уже вызвала интерес на рынке благодаря сочетанию компактности, современного оснащения и доступной цены. Важно понять, как это повлияет на сегмент и конкуренцию среди электромобилей.Читать далее
-
28.07.2026, 18:55
Обновленная «Нива»: 350 новых деталей и усиленный мотор в классическом кузове
В классической «Ниве» впервые появились оцинкованные кузовные элементы и фронтальная подушка безопасности. Новый двигатель объемом 1,8 литра отличается увеличенным крутящим моментом, что может изменить восприятие модели среди российских автолюбителей.Читать далее
-
28.07.2026, 18:39
Белый кузов и экономия топлива: как цвет автомобиля влияет на расходы летом
В жаркое время года даже такой нюанс, как цвет кузова, способен повлиять на расход топлива. Исследования показывают: светлые автомобили требуют меньшей работы кондиционера, что особенно актуально для городских условий и долгих стоянок на солнце.Читать далее
-
28.07.2026, 18:17
Changan CS35 Plus: расход 7 литров, 25 000 км без поломок и новые стандарты надежности
Changan CS35 Plus 2023 года привлек внимание российских водителей благодаря сочетанию экономичности, комфорта и отсутствию серьезных поломок за год эксплуатации. Владелец из Омска делится опытом, который может изменить представление о китайских кроссоверах.Читать далее
-
28.07.2026, 17:54
Chrysler Imperial 1958: как первый автопилот изменил подход к комфорту в авто
В 1958 году Chrysler внедрил в Imperial уникальную систему Auto-Pilot, которая стала прообразом современного круиз-контроля. Эта технология не только опередила время, но и задала новый стандарт для премиальных автомобилей, что особенно актуально на фоне развития электронных ассистентов сегодня.Читать далее
-
28.07.2026, 17:41
Российский электрокар «Атом» удивил запасом хода на тестах по трассе Москва-Тула
Неожиданный результат испытаний: ситикар «Атом» проехал почти 600 км без подзарядки, хотя производитель обещал только 500 км. Как это стало возможным, какие условия теста повлияли на итог и что это значит для будущих владельцев - объяснил специалист. Модель уже включили в список для такси, но серийных машин пока нет.Читать далее
-
28.07.2026, 17:26
VGV U70 Plus готовится к выходу в России: новые характеристики и цены
На российском рынке скоро появится обновленный VGV U70 Plus - кроссовер с переработанным мотором и подвеской. Мало кто знает, что модель адаптировали под российские условия и бензин АИ-92. От 3 млн рублей: что еще изменилось и почему это важно именно сейчас - объяснил эксперт.Читать далее
-
28.07.2026, 16:59
Какие АЗС в России продают бензин ниже стандарта «Евро-5» в 2026 году
В 2026 году на АЗС появились новые требования к бензину. Не все станции соблюдают стандарты. Проверка показала неожиданные результаты. Узнайте, как изменился состав топлива.Читать далее
-
28.07.2026, 16:34
NASA опубликовало свежие снимки изношенных колес Curiosity после 14 лет на Марсе
На новых фотографиях NASA отчетливо видны трещины и деформации колес марсохода Curiosity, который уже почти 14 лет исследует поверхность Марса. Это наглядно демонстрирует, с какими испытаниями сталкивается техника в экстремальных условиях другой планеты и почему инженеры продолжают следить за состоянием аппарата.Читать далее
Похожие материалы Тойота, Лексус, БМВ, Порше, Ниссан
-
29.07.2026, 04:26
УАЗ внедрил автоматизированные прессы: как меняется производство кузовных деталей
На Ульяновском автозаводе запущены современные управляемые прессы, что позволяет выпускать ключевые кузовные элементы без зависимости от импорта. Это событие может изменить баланс сил на рынке и задать новые стандарты для российских производителей.Читать далее
-
28.07.2026, 20:16
BYD Racco: первый электрический кей-кар с запасом хода 320 км выходит в Японии
BYD Racco - первый электрический кей-кар в Японии, способный проехать до 320 км без подзарядки. Модель уже вызвала интерес на рынке благодаря сочетанию компактности, современного оснащения и доступной цены. Важно понять, как это повлияет на сегмент и конкуренцию среди электромобилей.Читать далее
-
28.07.2026, 18:55
Обновленная «Нива»: 350 новых деталей и усиленный мотор в классическом кузове
В классической «Ниве» впервые появились оцинкованные кузовные элементы и фронтальная подушка безопасности. Новый двигатель объемом 1,8 литра отличается увеличенным крутящим моментом, что может изменить восприятие модели среди российских автолюбителей.Читать далее
-
28.07.2026, 18:39
Белый кузов и экономия топлива: как цвет автомобиля влияет на расходы летом
В жаркое время года даже такой нюанс, как цвет кузова, способен повлиять на расход топлива. Исследования показывают: светлые автомобили требуют меньшей работы кондиционера, что особенно актуально для городских условий и долгих стоянок на солнце.Читать далее
-
28.07.2026, 18:17
Changan CS35 Plus: расход 7 литров, 25 000 км без поломок и новые стандарты надежности
Changan CS35 Plus 2023 года привлек внимание российских водителей благодаря сочетанию экономичности, комфорта и отсутствию серьезных поломок за год эксплуатации. Владелец из Омска делится опытом, который может изменить представление о китайских кроссоверах.Читать далее
-
28.07.2026, 17:54
Chrysler Imperial 1958: как первый автопилот изменил подход к комфорту в авто
В 1958 году Chrysler внедрил в Imperial уникальную систему Auto-Pilot, которая стала прообразом современного круиз-контроля. Эта технология не только опередила время, но и задала новый стандарт для премиальных автомобилей, что особенно актуально на фоне развития электронных ассистентов сегодня.Читать далее
-
28.07.2026, 17:41
Российский электрокар «Атом» удивил запасом хода на тестах по трассе Москва-Тула
Неожиданный результат испытаний: ситикар «Атом» проехал почти 600 км без подзарядки, хотя производитель обещал только 500 км. Как это стало возможным, какие условия теста повлияли на итог и что это значит для будущих владельцев - объяснил специалист. Модель уже включили в список для такси, но серийных машин пока нет.Читать далее
-
28.07.2026, 17:26
VGV U70 Plus готовится к выходу в России: новые характеристики и цены
На российском рынке скоро появится обновленный VGV U70 Plus - кроссовер с переработанным мотором и подвеской. Мало кто знает, что модель адаптировали под российские условия и бензин АИ-92. От 3 млн рублей: что еще изменилось и почему это важно именно сейчас - объяснил эксперт.Читать далее
-
28.07.2026, 16:59
Какие АЗС в России продают бензин ниже стандарта «Евро-5» в 2026 году
В 2026 году на АЗС появились новые требования к бензину. Не все станции соблюдают стандарты. Проверка показала неожиданные результаты. Узнайте, как изменился состав топлива.Читать далее
-
28.07.2026, 16:34
NASA опубликовало свежие снимки изношенных колес Curiosity после 14 лет на Марсе
На новых фотографиях NASA отчетливо видны трещины и деформации колес марсохода Curiosity, который уже почти 14 лет исследует поверхность Марса. Это наглядно демонстрирует, с какими испытаниями сталкивается техника в экстремальных условиях другой планеты и почему инженеры продолжают следить за состоянием аппарата.Читать далее