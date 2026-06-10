Спрос на Belgee вырос - почему купить машину стало сложнее

Дефицит Belgee: спрос на кроссоверы в России вырос, дилеры ограничили выбор

Российские автолюбители столкнулись с дефицитом кроссоверов Belgee: дилеры отмечают, что машины разбирают быстрее, чем поступают новые партии. Почему возникла такая ситуация, какие комплектации доступны и как изменились цены - разбираемся, что происходит на рынке прямо сейчас. Мало кто знает, что даже увеличение производства не решило проблему полностью.

Российские автолюбители столкнулись с дефицитом кроссоверов Belgee: дилеры отмечают, что машины разбирают быстрее, чем поступают новые партии. Почему возникла такая ситуация, какие комплектации доступны и как изменились цены - разбираемся, что происходит на рынке прямо сейчас. Мало кто знает, что даже увеличение производства не решило проблему полностью.

Дефицит автомобилей Belgee стал неожиданной проблемой для российских покупателей, которые рассчитывали на широкий выбор кроссоверов по доступной цене. Высокий спрос на эти модели привел к тому, что в автосалонах крупных городов машины в нужных комплектациях найти стало непросто. Для многих это означает необходимость ждать поставки или соглашаться на менее подходящие варианты.

В дилерских центрах Favorit Motors сейчас преобладают кроссоверы X70, а новейший Belgee X50+ практически исчез с витрин - в наличии осталась лишь одна машина, и та уже зарезервирована, выяснили журналисты Autonews. Как рассказали сотрудники, базовые версии «Актив» чаще всего уходят корпоративным клиентам по предзаказу, а частным покупателям приходится выбирать из того, что осталось. Поставки идут, но автомобили разбирают буквально за считанные дни.

Belgee X50+ появился на российском рынке весной 2026 года и сразу стал востребованным благодаря обновленному дизайну и модернизированному мотору на 147 л.с. При этом цена на новинку оказалась примерно на 100 тысяч рублей ниже, чем у предыдущей версии X50. Однако даже это не помогло избежать дефицита: спрос оказался выше ожиданий, и дилеры советуют оформлять предзаказ или рассматривать комплектацию «Стиль» с панорамной крышей, камерой заднего вида и круиз-контролем. Стоимость такой машины - 2 505 990 рублей, и скидок на нее не предусмотрено.

Для тех, кто не готов ждать, дилеры предлагают рассрочку: достаточно внести 20% от стоимости, а остаток можно выплатить за год без переплат. Исполнительный директор Favorit Motors Артем Зотов отмечает, что спрос на Belgee сейчас превышает предложение, но при этом заказ нужной комплектации обычно занимает не более месяца.

По данным «Автостат», в мае 2026 года в России было продано 5156 автомобилей Belgee - это шестое место среди всех брендов. За первые пять месяцев года продажи выросли на 72,4% по сравнению с прошлым годом, что подтверждает устойчивый интерес к марке.

В дилерской сети «Рольф» ситуация схожа: в наличии в основном X70, причем преимущественно в базовых версиях с передним приводом. По словам менеджеров, машин осталось всего несколько штук, а прошлогодние экземпляры давно распроданы. Флагманский X70 после рестайлинга 2025 года получил обновленную мультимедийную систему, но технически остался прежним. Цена на базовую версию - 2 580 000 рублей, и скидки возможны только при оформлении кредита, который можно погасить досрочно.

Полноприводные X70 встречаются еще реже: в некоторых салонах осталась всего одна машина в комплектации «Стиль» за 2 810 000 рублей. Если не успеть купить, придется ждать новую партию не менее десяти дней. Директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов подчеркивает, что Belgee входит в число самых востребованных брендов, а локальный дефицит - следствие высокого спроса, а не системных проблем с поставками.

В «Авилоне» ситуация чуть лучше: X50+ представлен во всех комплектациях, включая базовую «Актив», но такие машины быстро заканчиваются. Наибольшей популярностью пользуются версии «Стиль», а топовые «Престиж» и «Оникс» доступны чаще, но стоят дороже. Цены полностью соответствуют официальному прайс-листу: от 2 319 990 рублей за X50+ «Актив» до 3 081 990 рублей за X70 «Престиж+» с полным приводом. Рассрочку можно оформить даже без первоначального взноса, но срок выплаты - всего год.

Проблемы с наличием полноприводных X70 сохраняются и здесь: такие машины разбирают в первую очередь, и дилеры советуют бронировать их заранее. Как объясняет директор по маркетингу «Авилона» Юрий Блинов, высокий спрос связан с удачным соотношением цены и качества, из-за чего Belgee «разлетаются как горячие пирожки».

В российском представительстве Belgee признают, что отдельные комплектации и цвета могут быть доступны только под заказ, что связано с ажиотажем на рынке. Маркетинговый директор бренда Денис Кононов отмечает, что даже увеличение производства на белорусском заводе не позволило полностью покрыть спрос. Такая ситуация характерна и для других популярных марок: например, столичный завод «Москвич» также сталкивается с несоответствием между производственными возможностями и реальным выпуском.

Судя по текущей динамике, дефицит Belgee может сохраниться и в ближайшие месяцы. Для покупателей это означает, что выбор будет ограничен, а цены останутся на уровне рекомендованных. Важно учитывать, что спрос на кроссоверы с оптимальным соотношением цены и оснащения продолжает расти, а дилеры все чаще предлагают рассрочку и кредитные программы как альтернативу скидкам. Такая ситуация создает новые правила игры на рынке и подталкивает производителей к дальнейшему наращиванию производства.