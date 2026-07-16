16 июля 2026, 08:24
Дефицит бензина: как изменились привычки водителей и что влияет на расход
Дефицит бензина: как изменились привычки водителей и что влияет на расход
В условиях нестабильных поставок топлива и роста цен вопрос экономии бензина стал как никогда актуален для российских автомобилистов. Мало кто задумывается, что даже привычные действия за рулем могут привести к лишним расходам. Какие ошибки чаще всего допускают водители, что действительно влияет на расход и как избежать ненужных трат - объяснил специалист. Советы эксперта помогут не только сэкономить, но и продлить ресурс автомобиля.
В последние месяцы тема расхода топлива стала одной из самых обсуждаемых среди российских водителей. Причина проста: дефицит бензина и скачки цен вынуждают пересматривать привычные маршруты и стиль вождения. Для многих экономия топлива - уже не просто желание, а необходимость, напрямую влияющая на семейный бюджет и возможность свободно передвигаться по стране.
Как отмечает генеральный директор испытательной лаборатории Юрий Пархоменко, главная ошибка - резкие ускорения и торможения. Такой стиль езды не только увеличивает расход, но и приводит к быстрому износу тормозных колодок. Оптимальный вариант - плавный разгон и равномерное снижение скорости. Особенно важно не превышать 90 км/ч: именно на этой отметке большинство современных автомобилей демонстрируют наилучший баланс между скоростью и экономичностью.
Еще один фактор, который часто недооценивают - аэродинамика. Любые внешние элементы, будь то багажник на крыше или даже рейлинги, создают дополнительное сопротивление воздуху. Это приводит к увеличению расхода топлива, особенно на трассе. Если нет необходимости перевозить груз, лучше снять все лишнее с крыши. Даже открытые окна на высокой скорости могут сыграть злую шутку: поток воздуха нарушает обтекаемость кузова, и двигатель начинает работать с большей нагрузкой.
Многие водители уверены, что кондиционер - главный враг экономии. Однако, как подчеркивает Юрий Пархоменко, разница между расходом при включенном кондиционере и открытых окнах не столь однозначна. Открытые окна ухудшают аэродинамику не меньше, чем багажник, а кондиционер действительно потребляет немного больше топлива, но не критично. Важно помнить: современные автомобили спроектированы так, чтобы минимизировать потери энергии даже при работе климатической системы.
Не стоит забывать и о мелочах: многочисленные гаджеты, подключенные к прикуривателю, практически не влияют на общий расход - речь идет о 100 мл на 100 км. Гораздо серьезнее сказывается привычка прогревать двигатель на стоянке, особенно летом. Современные моторы и электроника не требуют длительного прогрева: достаточно завестись и начать движение, избегая резких ускорений до полного прогрева агрегатов.
В контексте экономии топлива важно учитывать и рекомендации по эксплуатации новых автомобилей. Например, нюансы обкатки и первые километры пробега могут существенно повлиять на дальнейший расход и ресурс двигателя. Подробно о том, какие ошибки допускают владельцы новых машин, и почему правильная эксплуатация критична, можно узнать в материале о нюансах первых километров эксплуатации.
По информации «Российская Газета», современные автомобили оснащаются тахометрами, которые позволяют контролировать обороты двигателя. Эксперты советуют держать обороты в диапазоне 1,5-2 тысяч в минуту - именно в этом режиме достигается максимальная экономичность. Также стоит помнить: плавное переключение передач, отсутствие резких маневров и своевременное обслуживание автомобиля - залог не только экономии, но и безопасности на дороге. В условиях дефицита топлива такие советы становятся особенно актуальными для всех, кто не хочет оказаться в неприятной ситуации вдали от заправки.
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