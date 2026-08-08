Бензин по 600 рублей и уголовные сроки: как перекупщики захватывают топливный рынок России

8 августа 2026, 09:00
Дефицит бензина: как перекупщики влияют на рынок и что предпринимает государство
Дефицит бензина: как перекупщики влияют на рынок и что предпринимает государство
В условиях острого дефицита топлива на АЗС, перекупщики предлагают бензин по заоблачным ценам, а власти пытаются сдержать ситуацию с помощью контроля и антимонопольных мер. Почему проблема не решается быстро - в материале.
В последние месяцы ситуация с бензином в России обострилась: на фоне перебоев с поставками и ограниченного предложения на АЗС, появились перекупщики, которые продают топливо по ценам, в разы превышающим официальные. Это не только бьет по кошельку автомобилистов, но и создает дополнительное напряжение на рынке.
Термин «перекупщик» сегодня звучит почти как ругательство, хотя еще недавно подобная деятельность считалась обычным предпринимательством. В советское время спекуляция была наказуема, а теперь - часть рыночной экономики. Однако, когда речь идет о товарах первой необходимости, таких как бензин, общественное мнение вновь склоняется к тому, что подобная нажива - это скорее злоупотребление, чем предпринимательство.
В Керчи, например, цена литра бензина у перекупщиков доходит до 600 рублей. Местные жители считают, что правоохранительные органы должны оперативно реагировать на такие случаи, контролировать рынок и не допускать искусственного дефицита. Но на этот раз борьба с явлением идет медленно: перекупщики находят новые схемы, а спрос на топливо только растет.
Недавний случай в Краснодаре показал, как на такие деяния реагируют органы: двое жителей Ростовской области были задержаны при сбыте 1000 литров бензина АИ-95 по завышенной цене. Им грозит до шести лет лишения свободы по статье 238 УК РФ. Однако такая история ближе к исключению, чем к правилу, большинство перекупщиков продолжают работать, используя анонимные объявления и обходя запреты цифровых площадок.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) анализирует ценообразование на всех этапах - от логистики до конечной продажи. Если выявляется договор трейдеров, возбуждаются дела о нарушении антимонопольного законодательства. Площадки вроде «Авито» временно скрывают объявления о продаже топлива, а Ozon и Wildberries блокируют такие предложения еще на стадии модерации. Тем не менее, перекупщики маскируют свои объявления, например, «канистру» без уточнения параметра.
Особое внимание уделяется поставкам топлива для сельхозпроизводителей, ведь именно через такие каналы бензин часто попадает на нелегальный рынок. Официальные поставки ограничены, очередь на АЗС большая, и это создает почву для процветания «серых» схем. Как отмечают эксперты, пока разрыв между спросом и предложением сохраняется, полностью избавиться от перекупщиков невозможно.
В условиях ажиотажа на рынке топлива активизируются не только перекупщики, но и мошенники, предлагающие «решения» для автомобилистов. О наиболее сложных схемах и советах экспертов можно узнать из материала о новых уловках с учетом дефицита бензина .
Единственный способ снизить активность перекупщиков - вернуть стабильные поставки топлива на АЗС и повысить цены. Пока этого не происходит, спрос на нелегальный бензин будет сохраняться, а рынок будет уязвимым для спекуляций.
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