М12 без топлива: почему скоростная трасса превратилась в зону риска для водителей

24 июня 2026, 06:29
Дефицит бензина на трассе М12: очереди, рост цен и отсутствие сервиса
Дефицит бензина на трассе М12: очереди, рост цен и отсутствие сервиса
Проблемы с бензином на платной трассе М12 становятся все острее: водители сталкиваются с нехваткой топлива, длинными очередями и ростом цен. Ситуация осложняется отсутствием инфраструктуры и связи, что делает поездки по маршруту непредсказуемыми.
Дефицит бензина на платной трассе М12 стал одной из самых обсуждаемых тем среди российских автомобилистов. Ещё недавно Россия считалась страной с избытком топлива, однако теперь даже на ключевых автомагистралях водители сталкиваются с нехваткой бензина, что превращает скоростную дорогу в источник новых проблем.
С момента открытия трассы М12 вопрос с заправками оставался острым: сначала их было мало, теперь же на многих из них попросту нет топлива. Водители, рассчитывавшие на быстрый и комфортный проезд, вынуждены тратить время в длинных очередях или искать объездные маршруты. Особенно сложная ситуация наблюдается на участках с большими расстояниями между АЗС, где съехать с трассы и найти топливо в ближайшем населённом пункте зачастую невозможно.
Отсутствие стабильной мобильной связи только усугубляет положение. Несмотря на значок 4G, интернет часто не работает, и без заранее загруженных карт найти ближайшую заправку становится практически нереально. Многие водители, не знакомые с местностью, рискуют остаться на трассе с пустым баком.
Особенно остро дефицит ощущается на заправках крупных сетей, таких как «Газпромнефть», где бензина нет совсем, а сотрудники сообщают, что в ближайшее время поставок не предвидится. Чем ближе к Москве, тем напряжённее обстановка: на обочинах появляются машины, у которых закончилось топливо, а очереди на работающих АЗС достигают 40–50 автомобилей. Растут и цены: если в Татарстане литр 95-го стоил около 75 рублей, то ближе к столице цена доходит до 95 рублей.
На небольших независимых заправках топливо ещё можно найти, но для этого приходится съезжать с трассы и делать лишний крюк. Водители, опасаясь остаться без бензина, стараются экономить, снижая скорость, — и скоростная магистраль превращается в медленную дорогу.
В Татарстане ситуация с топливом стабилизировалась: ограничения сняты, и паника среди автомобилистов спала. Однако в других регионах, особенно в Чувашии и Владимирской области, проблема сохраняется. В Крыму обстановка ещё сложнее: там действуют ограничения на продажу топлива, а цены могут быть значительно выше среднероссийских.
На фоне дефицита бензин начали продавать даже на маркетплейсах, но крупные площадки — «Авито», Ozon и Wildberries — уже ограничивают подобные объявления, чтобы бороться со спекуляцией. Появляются и новые сервисы, позволяющие отслеживать наличие топлива на АЗС в режиме, близком к реальному времени, хотя их данные не всегда актуальны.
Судя по последним сведениям, из 2636 заправок, внесённых в базу полностью обеспечены топливом только 1093, на 680 действует ограничение, а на 917 бензина нет вовсе. Эти цифры практически не меняются, что может указывать на затяжной характер кризиса.
Ситуация на М12 отражает общие проблемы топливного рынка России: рост биржевых цен, перебои с поставками и недостаток инфраструктуры на новых трассах. Для водителей это означает необходимость тщательного планирования маршрута, поиска альтернативных заправок и готовности к непредвиденным задержкам. В ближайшее время улучшений не прогнозируется, а цены на топливо, по всей видимости, продолжат расти. Важно учитывать, что подобные трудности могут затронуть и другие регионы страны, если системные проблемы не будут решены.
Похожие материалы
-
24.06.2026, 16:04
В Госдуме предложили отменить требования локализации для электромобилей в такси
Депутат Георгий Камнев внес в Госдуму законопроект, который может изменить правила для электромобилей в такси. Новые условия обещают поддержку экологичного транспорта и снижение нагрузки на бензиновые запасы. Почему это важно именно сейчас, какие автомобили уже попали в реестр и что ждет рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 15:48
Госавтоинспекция объяснила, что не будет новых штрафов за телефон и тонировку с 1 июля
Водителей напугали новыми штрафами за телефон и тонировку, но на деле все оказалось иначе. Госавтоинспекция официально опровергла слухи о резком ужесточении наказаний с 1 июля. Почему эта тема вызвала столько споров и что реально меняется - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как на самом деле принимаются такие решения и почему важно следить только за официальными сообщениями.Читать далее
-
24.06.2026, 15:32
Скидка на штрафы ГАИ в 2026 году: новые правила и ограничения для водителей
В прошлом году изменились условия скидки на штрафы ГАИ: теперь она составляет 25% и действует только 30 дней. Мало кто знает, что не все нарушения попадают под льготу, а при обжаловании сроки не замораживаются. Какие нюансы важно учесть, чтобы не переплатить - объяснил эксперт. Почему это особенно актуально сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 14:59
Эксперты предупреждают о возможном скачке цен на такси из-за роста стоимости топлива
В ближайшее время россияне могут столкнуться с увеличением стоимости поездок на такси. Причиной называют подорожание топлива, которое уже влияет на расходы перевозчиков. Эксперты отмечают, что ситуация будет развиваться по-разному в каждом регионе. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в материале.Читать далее
-
24.06.2026, 14:41
Exeed убрал LX и TXL с рынка: какие модели остались и что это значит для покупателей
На российском рынке исчезли сразу две популярные модели Exeed - LX и TXL. Теперь в продаже остались только RX и VX, причем цены на них заметно выше прежних. Почему это важно для автолюбителей, какие перемены ждут покупателей и как это связано с новыми брендами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 14:23
Toyota пересмотрит планы: производство за рубежом снизят на 100 тысяч авто
Toyota неожиданно объявила о сокращении зарубежного производства на 100 тысяч автомобилей к февралю 2027 года. Причиной стали последствия конфликта на Ближнем Востоке и резкий рост затрат на логистику и топливо. Какие модели попадут под сокращение, что будет с рынком и как компания планирует компенсировать потери - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 13:52
Путешествие на юг России в 2026: цены на бензин, очереди на АЗС и объездные маршруты
В разгар сезона 2026 года автолюбители вновь сталкиваются с вопросами топлива и дорожных заторов на пути к Черному морю. Разбираемся, как изменились цены на бензин, где возможны перебои и какие маршруты помогут сэкономить время в дороге.Читать далее
-
24.06.2026, 11:27
Реконструкция трассы М-1 «Беларусь» близка к завершению: что изменится для водителей
На участке трассы М-1 «Беларусь» в Одинцовском округе завершаются масштабные работы: готовность уже 95%. Водителей ждут новые переходы, обновленное покрытие и современные ограждения. Почему это важно именно сейчас - разбираемся, что изменится для автомобилистов и какие детали часто остаются за кадром.Читать далее
-
24.06.2026, 09:12
Страховые сервисы для автомобилистов: подвоз топлива не стал востребован даже при дефиците
В ряде регионов России наблюдается нехватка топлива, но страховые компании не фиксируют роста обращений за услугой подвоза бензина. Как это объясняют эксперты, какие сервисы действительно востребованы и что происходит на рынке - разбираемся, почему ситуация развивается именно так. Мало кто знает, что даже в условиях очередей на АЗС водители чаще выбирают другие опции страховой поддержки.Читать далее
-
24.06.2026, 08:57
Цены на обслуживание автокондиционеров в России выросли на 23% за год
В 2026 году обслуживание автокондиционеров стало заметно дороже, а спрос на эти услуги сместился на май. Эксперты отмечают, что россияне все чаще выбирают комплексный ремонт вместо разовой заправки. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
24.06.2026, 16:04
В Госдуме предложили отменить требования локализации для электромобилей в такси
Депутат Георгий Камнев внес в Госдуму законопроект, который может изменить правила для электромобилей в такси. Новые условия обещают поддержку экологичного транспорта и снижение нагрузки на бензиновые запасы. Почему это важно именно сейчас, какие автомобили уже попали в реестр и что ждет рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 15:48
Госавтоинспекция объяснила, что не будет новых штрафов за телефон и тонировку с 1 июля
Водителей напугали новыми штрафами за телефон и тонировку, но на деле все оказалось иначе. Госавтоинспекция официально опровергла слухи о резком ужесточении наказаний с 1 июля. Почему эта тема вызвала столько споров и что реально меняется - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как на самом деле принимаются такие решения и почему важно следить только за официальными сообщениями.Читать далее
-
24.06.2026, 15:32
Скидка на штрафы ГАИ в 2026 году: новые правила и ограничения для водителей
В прошлом году изменились условия скидки на штрафы ГАИ: теперь она составляет 25% и действует только 30 дней. Мало кто знает, что не все нарушения попадают под льготу, а при обжаловании сроки не замораживаются. Какие нюансы важно учесть, чтобы не переплатить - объяснил эксперт. Почему это особенно актуально сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 14:59
Эксперты предупреждают о возможном скачке цен на такси из-за роста стоимости топлива
В ближайшее время россияне могут столкнуться с увеличением стоимости поездок на такси. Причиной называют подорожание топлива, которое уже влияет на расходы перевозчиков. Эксперты отмечают, что ситуация будет развиваться по-разному в каждом регионе. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в материале.Читать далее
-
24.06.2026, 14:41
Exeed убрал LX и TXL с рынка: какие модели остались и что это значит для покупателей
На российском рынке исчезли сразу две популярные модели Exeed - LX и TXL. Теперь в продаже остались только RX и VX, причем цены на них заметно выше прежних. Почему это важно для автолюбителей, какие перемены ждут покупателей и как это связано с новыми брендами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 14:23
Toyota пересмотрит планы: производство за рубежом снизят на 100 тысяч авто
Toyota неожиданно объявила о сокращении зарубежного производства на 100 тысяч автомобилей к февралю 2027 года. Причиной стали последствия конфликта на Ближнем Востоке и резкий рост затрат на логистику и топливо. Какие модели попадут под сокращение, что будет с рынком и как компания планирует компенсировать потери - разбираемся в деталях.Читать далее
-
24.06.2026, 13:52
Путешествие на юг России в 2026: цены на бензин, очереди на АЗС и объездные маршруты
В разгар сезона 2026 года автолюбители вновь сталкиваются с вопросами топлива и дорожных заторов на пути к Черному морю. Разбираемся, как изменились цены на бензин, где возможны перебои и какие маршруты помогут сэкономить время в дороге.Читать далее
-
24.06.2026, 11:27
Реконструкция трассы М-1 «Беларусь» близка к завершению: что изменится для водителей
На участке трассы М-1 «Беларусь» в Одинцовском округе завершаются масштабные работы: готовность уже 95%. Водителей ждут новые переходы, обновленное покрытие и современные ограждения. Почему это важно именно сейчас - разбираемся, что изменится для автомобилистов и какие детали часто остаются за кадром.Читать далее
-
24.06.2026, 09:12
Страховые сервисы для автомобилистов: подвоз топлива не стал востребован даже при дефиците
В ряде регионов России наблюдается нехватка топлива, но страховые компании не фиксируют роста обращений за услугой подвоза бензина. Как это объясняют эксперты, какие сервисы действительно востребованы и что происходит на рынке - разбираемся, почему ситуация развивается именно так. Мало кто знает, что даже в условиях очередей на АЗС водители чаще выбирают другие опции страховой поддержки.Читать далее
-
24.06.2026, 08:57
Цены на обслуживание автокондиционеров в России выросли на 23% за год
В 2026 году обслуживание автокондиционеров стало заметно дороже, а спрос на эти услуги сместился на май. Эксперты отмечают, что россияне все чаще выбирают комплексный ремонт вместо разовой заправки. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее