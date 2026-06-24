М12 без топлива: почему скоростная трасса превратилась в зону риска для водителей

Дефицит бензина на трассе М12: очереди, рост цен и отсутствие сервиса

Проблемы с бензином на платной трассе М12 становятся все острее: водители сталкиваются с нехваткой топлива, длинными очередями и ростом цен. Ситуация осложняется отсутствием инфраструктуры и связи, что делает поездки по маршруту непредсказуемыми.

Проблемы с бензином на платной трассе М12 становятся все острее: водители сталкиваются с нехваткой топлива, длинными очередями и ростом цен. Ситуация осложняется отсутствием инфраструктуры и связи, что делает поездки по маршруту непредсказуемыми.

Дефицит бензина на платной трассе М12 стал одной из самых обсуждаемых тем среди российских автомобилистов. Ещё недавно Россия считалась страной с избытком топлива, однако теперь даже на ключевых автомагистралях водители сталкиваются с нехваткой бензина, что превращает скоростную дорогу в источник новых проблем.

С момента открытия трассы М12 вопрос с заправками оставался острым: сначала их было мало, теперь же на многих из них попросту нет топлива. Водители, рассчитывавшие на быстрый и комфортный проезд, вынуждены тратить время в длинных очередях или искать объездные маршруты. Особенно сложная ситуация наблюдается на участках с большими расстояниями между АЗС, где съехать с трассы и найти топливо в ближайшем населённом пункте зачастую невозможно.

Отсутствие стабильной мобильной связи только усугубляет положение. Несмотря на значок 4G, интернет часто не работает, и без заранее загруженных карт найти ближайшую заправку становится практически нереально. Многие водители, не знакомые с местностью, рискуют остаться на трассе с пустым баком.

Особенно остро дефицит ощущается на заправках крупных сетей, таких как «Газпромнефть», где бензина нет совсем, а сотрудники сообщают, что в ближайшее время поставок не предвидится. Чем ближе к Москве, тем напряжённее обстановка: на обочинах появляются машины, у которых закончилось топливо, а очереди на работающих АЗС достигают 40–50 автомобилей. Растут и цены: если в Татарстане литр 95-го стоил около 75 рублей, то ближе к столице цена доходит до 95 рублей.

На небольших независимых заправках топливо ещё можно найти, но для этого приходится съезжать с трассы и делать лишний крюк. Водители, опасаясь остаться без бензина, стараются экономить, снижая скорость, — и скоростная магистраль превращается в медленную дорогу.

В Татарстане ситуация с топливом стабилизировалась: ограничения сняты, и паника среди автомобилистов спала. Однако в других регионах, особенно в Чувашии и Владимирской области, проблема сохраняется. В Крыму обстановка ещё сложнее: там действуют ограничения на продажу топлива, а цены могут быть значительно выше среднероссийских.

На фоне дефицита бензин начали продавать даже на маркетплейсах, но крупные площадки — «Авито», Ozon и Wildberries — уже ограничивают подобные объявления, чтобы бороться со спекуляцией. Появляются и новые сервисы, позволяющие отслеживать наличие топлива на АЗС в режиме, близком к реальному времени, хотя их данные не всегда актуальны.

Судя по последним сведениям, из 2636 заправок, внесённых в базу полностью обеспечены топливом только 1093, на 680 действует ограничение, а на 917 бензина нет вовсе. Эти цифры практически не меняются, что может указывать на затяжной характер кризиса.

Ситуация на М12 отражает общие проблемы топливного рынка России: рост биржевых цен, перебои с поставками и недостаток инфраструктуры на новых трассах. Для водителей это означает необходимость тщательного планирования маршрута, поиска альтернативных заправок и готовности к непредвиденным задержкам. В ближайшее время улучшений не прогнозируется, а цены на топливо, по всей видимости, продолжат расти. Важно учитывать, что подобные трудности могут затронуть и другие регионы страны, если системные проблемы не будут решены.